Vitrinde sonbahar enerjisi
Bu hafta bayram coşkusunu kutlayan ürünler, kişiselleştirilmiş parçalar, renkli ve iddialı koleksiyonlar sizi bekliyor...
Çiçeğin özünden gelen mutluluk
Emsan, yazın tüm renklerini kahvaltı sofralarına taşımak isteyenlerin karşısına çiçeğin özü anlamına gelen Lora kahvaltı takımı ile çıkıyor. Yaz çiçekleriyle taçlanan sofralarda yapılan kahvaltılar, günün neşesini ve mutluluğunu taşıyor.
Güçlü, güvenli ve feminen
Brooks Brothers sonbahar koleksiyonu ile moda geleneklerini modern çizgiler ile birleştiriyor. Dünyaca ünlü kreatif direktör Zac Posen tarafından hazırlanan kadın koleksiyonu, dinamik yaşam stiline uygun, arza hitap eden modern tasarımlardan oluşuyor.
İndirim zamanı!
David Jones bu sezon da renkli, şık, eğlenceli, günden geceye kullanılabilecek yüzlerce modelini çanta tutkunlarının beğenisine sunmaya devam ediyor. Geniş ürün yelpazesine sahip markanın yaz koleksiyonu online mağaza üzerinden yapılan tüm alışverişlerde yüzde 60’a varan indirimlere ek sepette yüzde 30 indirim fırsatı sunuyor.
Ofis şıklığı
Home Store business koleksiyonunu iş hayatının standart çizgileriyle birleştiriyor. Çan eteklerin, kalem elbiselerin, pantolonların ve klasik görünümü tamamlayan ceketlerin hayat bulduğu koleksiyon bu sezon kadınların imajını yeniden belirleyebilir.
Özel buhar uygulaması
Dockers yepyeni modeli Alpha Mist Wash ile rahatlık, dayanıklılık ve şıklığı birleştiriyor. Yeni streç teknolojisi hareket kabiliyetini en üst seviyeye çıkartıyor. Koleksiyona ismini veren özel buhar uygulaması pantolonların her birinin kendine has görünmesini sağlıyor. Üstelik bu pantolonlar, sahibinin kullanım alışkanlıklarıyla birlikte evriliyor, giyildikçe kişiselleşiyor.
Jean’ler kişiselleşti
Levi’s, Altered
Koleksiyonu’nda denim severlerin en çok tercih ettiği kıyafetlerin üzerinde çalıştı. Yamalar, kıvrımlı dikişler ve kapatılmış para cepleri gibi ayrıntılarla kişiselleştirilmiş parçalar ortaya çıkardı.
KİŞİSEL BAKIM
Doğallığın formülü
L’Oréal Paris, göz ve dudak makyajınıza yeni renkler katıyor! Infaillibe Paint ailesinin yeni serisi nudist, doğal tonlarının kalıcı ve yoğun etkisini lip paint ile dudaklarda, eye paint ile de göz makyajında yaşatıyor.
AKSESUAR
Balenin zarafetini bileğinize taşıyın
Balenin evrensel zarafetini stil sahibi kadınlarla buluşturan Raymond Weil’in yeni modeli Shine Etoile tasarımı ve şıklığıyla ön plana çıkıyor. 49 adet pırlantanın süslediği 32 mm kasa boyutunun yanı sıra; paslanmaz çelik kayış seçeneğiyle birlikte kutu içeriğinde olan kolay değiştirilebilen açık toz pembe ve yaldızlı siyah renklerdeki Repetto deri kayış alternatifleriyle de dikkat çekiyor.
Vücudunuzu şımartın
Palmolive yaz aylarının sıcacık hissinden ilham alarak üç farklı ambalaj ilesınırlı sayıda bir ürün serisi tasarladı. Yeni geliştirilen duş jelleri ile ihtiyacınız olan bakımı sağlayabilirsiniz.
Tek parça çok stil
Şehre dönüşün müjdesini veren renkler, farklı tasarımlar, kişiselleştirilebilen kolyeleri ile takı tasarımına yeni bir soluk getiren Luzdemia çoklu kullanım, çoklu stilin kurtarıcısı, kadınların yeni ‘Must Have’ kahramanı Gigi koleksiyonu ile selamlıyor.
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