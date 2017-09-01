Vitrinde sonbahar enerjisi

Çiçeğin özünden gelen mutluluk

Emsan, yazın tüm renklerini kahvaltı sofralarına taşımak isteyenlerin karşısına çiçeğin özü anlamına gelen Lora kahvaltı takımı ile çıkıyor. Yaz çiçekleriyle taçlanan sofralarda yapılan kahvaltılar, günün neşesini ve mutluluğunu taşıyor.

Güçlü, güvenli ve feminen

Brooks Brothers sonbahar koleksiyonu ile moda geleneklerini modern çizgiler ile birleştiriyor. Dünyaca ünlü kreatif direktör Zac Posen tarafından hazırlanan kadın koleksiyonu, dinamik yaşam stiline uygun, arza hitap eden modern tasarımlardan oluşuyor.

İndirim zamanı!

David Jones bu sezon da renkli, şık, eğlenceli, günden geceye kullanılabilecek yüzlerce modelini çanta tutkunlarının beğenisine sunmaya devam ediyor. Geniş ürün yelpazesine sahip markanın yaz koleksiyonu online mağaza üzerinden yapılan tüm alışverişlerde yüzde 60’a varan indirimlere ek sepette yüzde 30 indirim fırsatı sunuyor.