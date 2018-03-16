Vitrinler rengarenk

Sünger Bob karaya çıktı

SpongeBob SquarePants, en yakın arkadaşı Patrick Büyük Okyanus’un ortasından çıkıp sokakları ele geçirmeye geliyor. Vans’ın Vault adlı yeni koleksiyonda sevilen karakter SpongeBob ve arkadaşları ayakkabıları süslüyor.

Riskli lezzet yeniden raflarda

Doritos’un sevilen ürünü Risk 2.0 yoğun istek üzerine tekrar raflardaki yerini aldı. Risk 2.0 paketindeki bazı cipsler hem acı hem de dili maviye boyuyor. Eğlenceli oyun kurgusuyla da dikkat çeken ürün, tüketicileri “Risk Budur” oyununu oynamaya davet ediyor.