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Vitrinler rengarenk

Baharın cıvıl cıvıl renkleri, eğlenceli iş birlikleri, çocukların hayal dünyasını geliştiren yeni kampanyalar ve fazlası… Alışverişe çıkmadan önce sizin için seçtiğimiz alternatiflere göz atmayı unutmamalısınız.

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Bu yazın rengi acı sarı

Faik Sönmez 2018 ilkbahar-yaz koleksiyonunda; blok renkler ve doğal dokularla dengelenen çiçek desenli baskılar, işlemeler ve dantel ön planda. Yeni sezonda rahatlığı ve zarafeti yalın bir dille anlatan marka haki, pembe ve acı sarı renklerini odak noktasına aldı.

Günün her anı renklensin

Yoğun ve canlı renge sahip ürünleriyle dikkat çeken Inglot, yeni bir koleksiyonu Wild Paradise’ı tanıttı. Değişen ruh hallerine gönderme yapan koleksiyon sahip olduğu doğal tonlarıyla günün her anına uygun makyaj seçeneği sunuyor.

Yağmurun keyfini çıkarın

Columbia’nın su geçirmez ürünleri macera severleri yağmurun tadını çıkarmaya davet ediyor. Suya dayanıklı ürünler, bahar aylarının değişken hava şartlarına uyum sağlayabilmek için ideal gibi görünüyor.

Sünger Bob karaya çıktı

SpongeBob SquarePants, en yakın arkadaşı Patrick Büyük Okyanus’un ortasından çıkıp sokakları ele geçirmeye geliyor. Vans’ın Vault adlı yeni koleksiyonda sevilen karakter SpongeBob ve arkadaşları ayakkabıları süslüyor.

Riskli lezzet yeniden raflarda

Doritos’un sevilen ürünü Risk 2.0 yoğun istek üzerine tekrar raflardaki yerini aldı. Risk 2.0 paketindeki bazı cipsler hem acı hem de dili maviye boyuyor. Eğlenceli oyun kurgusuyla da dikkat çeken ürün, tüketicileri “Risk Budur” oyununu oynamaya davet ediyor.

Hayal dünyası da beslensin

Nesquik Kahvaltılık gevrekler, ilham verici bir kampanyayla çocukların hayallerini beslemeyi hedefliyor. “Hayallerini besleyin” mottosuyla yeni bir kampanyaya imza atan marka promosyonlu paketlerinin yanında hediye edilen kaseler ile çocuklar, kendi tasarımlarını ortaya koyma şansı elde ediyor.

Portekizli markaya ödül

Portekizli marka Munna Design, Chantal koltuk tasarımıyla dünyanın en prestijli ve en eski tasarım ödül programlarından biri olan Good Desgin’da mobilya kategorisinde ödüle layık görüldü. El işçiliğiyle yüksek kaliteli; koltuk, kanepe, masa, sandalyeler ve puflar sunan marka kültürel mirastan esinlenerek, zamansız tasarımlara imza atıyor.

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