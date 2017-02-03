Yağ yakan ve tokluk hissi veren çaylar

- Sakız

- Gazlı içecekler

- Stres, depresyon ve üzüntü

- Şekerli yiyecekler

- Uykusuzluk

- Cips ve patlamış mısır

- Soslar (ketçap, mayonez…)

- Patates kızartması

HAFTADA 3 KG VERDİREN DİYET

SABAH:1 dilim kepekli ekmek, 2 dilim yarım yağlı beyaz veya lor peynir, 3 tatlı kaşığı light reçel (istenirse), 1 adet domates ve salatalık, 3–4 adet zeytin.

ÖĞLE:1.seçenek: Salata (domates, salatalık, marul, maydanoz, havuç, roka, semizotu). Salataya zeytinyağı ve mısır konulmamalı, ancak sirke, limon, nar ekşisi veya balsamik sirke konulabilir. Yoğurt her türlü olabilir. (süzme, probiyotik )2.seçenek: Çorba+ salata, yağı alınmış et veya tavuk suyuna yapılan sebzeli şehriye.

AKŞAM: Bir gün et, bir gün sebze yemeği, bir gün yumurta tercih edilmelidir. Et 150 gr. kadar çiğ olarak tartılmalı. Haşlama, buğulama, fırın, közleme, ızgara yapılmalıdır. Bir tabak sebze (patates ve bezelye hariç) hiç yağ konmadan haşlama veya ızgara olarak tüketilmeli. Bunların yanında salata ve yoğurt yenilebilir.

Günde 2 porsiyon meyve eklenmeli ve 2-3 litre su içilmeli, tüketilecek olan çay ve kahve bu miktarın dışındadır. Günde 1 bardak az yağlı süt içilebilir. Bitki çayları, çay, kahve şekersiz içilmeli. Haftada 3 kez en az 45-60 dakika spor ve yürüyüş yapılmalı.