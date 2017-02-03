Yağ yakan ve tokluk hissi veren çaylar
Toplumumuzda ve dünyada obeziteye karşı büyük çalışmalar yapılıyor. İnsanlar bu durumdan kurtulmak için çeşitli diyetlere bitkilere ve diyetisyenlere başvuruyor. Bunların yanında bitkisel çaylar da metabolizmayı hızlandırmada size yardımcı olacak besinler arasında yer alıyor.
- MURAT TOPOĞLU
Bir türlü doymak bilmiyorsanız masanızı donattığınız yiyeceklere bir göz atın. Belki de seçiminizi yanlış yapıyorsunuzdur. Çünkü bazı yiyecekler sizi kurt gibi acıktırırken bazıları uzun süre tok tutabilir. Peki, hangi yiyecekler acıktırır, hangileri iştah kapatır, hangileri bağımlılık yapar? İştahını baskılayamamaktan korkanlar ya da özel bir davet, ziyafetten önce açlık hissini azaltmak isteyenler için öneriler sizi bekliyor.
KABIZLIK GİDERİCİ ÇAY
- Sinameki n Rezene
- Kişniş
- Anason
- Eğir kökü
Hepsinden bir tutam 250ml (1 bardak) kaynamış suya koyup 5 dakika demlendirip içebilirsiniz.
ÖDEM SÖKTÜRÜCÜ ÇAY
- 1 tutam mısır püskülü
- 1 tutam ısırgan otu
- 8-10 adet kuru kiraz sapı
- 8-10 adet taze maydanoz yaprağı
- 3-4 adet defne yaprağı
- Yarım su bardağı kıyılmış beyaz lahana 1 litre suyla kaynatın ve soğuyunca günde 2-3 kez bir bardak için.
METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN TARİF
- 1 limon
- 1 elma
- 1 portakal kabuğu
- 1 dal tarçın
- 1 tutam zencefil
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2-4 adet karanfil
- 1 lt su
Bütün malzemeleri 1 lt suyun içine koyduktan sonra kaynamaya bırakılır. Kaynadıktan sonra süzüp doğmaya bıraktığınız çayı, içine 1 tatlı kaşığı bal koyup günde 2 bardak yemek tüketebilirsiniz.
TOKLUK HİSSİ VEREN ÇAY
- Biberiye
- Papatya
- Kekik
- Mate
- Rezene
- Zencefil
- Kuşburnu (5-6 tane)
Hazırlanışı: 5 bardak (1 litre) kaynamış suyun içine hepsinden 1 çay kaşığı kadar koyup 3 dakika demlendirin ve tüketin.
BAĞIMLILIK YAPAN BESİNLER
- Şekerli gıdalar
- Patates kızartması
- Ketçap
- Mayonez
- Tuz
- Beyaz ekmek
- Çikolata
ÇOK ACIKTIRAN BESİNLER
- Sakız
- Gazlı içecekler
- Stres, depresyon ve üzüntü
- Şekerli yiyecekler
- Uykusuzluk
- Cips ve patlamış mısır
- Soslar (ketçap, mayonez…)
- Patates kızartması
HAFTADA 3 KG VERDİREN DİYET
SABAH:1 dilim kepekli ekmek, 2 dilim yarım yağlı beyaz veya lor peynir, 3 tatlı kaşığı light reçel (istenirse), 1 adet domates ve salatalık, 3–4 adet zeytin.
ÖĞLE:1.seçenek: Salata (domates, salatalık, marul, maydanoz, havuç, roka, semizotu). Salataya zeytinyağı ve mısır konulmamalı, ancak sirke, limon, nar ekşisi veya balsamik sirke konulabilir. Yoğurt her türlü olabilir. (süzme, probiyotik )2.seçenek: Çorba+ salata, yağı alınmış et veya tavuk suyuna yapılan sebzeli şehriye.
AKŞAM: Bir gün et, bir gün sebze yemeği, bir gün yumurta tercih edilmelidir. Et 150 gr. kadar çiğ olarak tartılmalı. Haşlama, buğulama, fırın, közleme, ızgara yapılmalıdır. Bir tabak sebze (patates ve bezelye hariç) hiç yağ konmadan haşlama veya ızgara olarak tüketilmeli. Bunların yanında salata ve yoğurt yenilebilir.
Günde 2 porsiyon meyve eklenmeli ve 2-3 litre su içilmeli, tüketilecek olan çay ve kahve bu miktarın dışındadır. Günde 1 bardak az yağlı süt içilebilir. Bitki çayları, çay, kahve şekersiz içilmeli. Haftada 3 kez en az 45-60 dakika spor ve yürüyüş yapılmalı.
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