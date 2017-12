Yaşadığımız dünyayı unutun hayal aleminde buluşalım

Sihirbazlık dünyasının Oscar’a eşdeğer gösterilen Merlin Ödüllerinde “Dünya’da yılın en iyi illüzyonisti” ödülünü alan Lee Alex, bugüne kadar 4 kıtada Amerika’dan Çin’e, Avustralya’dan Singapur’a kadar 25 ülkede 500 bin seyirciyle buluştu. Alex, Magic Dreams adını verdiği şovu ile 20 Ocak’tan itibaren sömestr tatili süresince İstanbul Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde olacak. Bu kez bildiğimiz illüzyon gösterilerinden farklı bir şey izleyeceğimizi söyleyen Alex’in gösterisinde müzik, dans ve teatral kurgu bir arada olacak… Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken ünlü illüzyonist “Dünya zor bir dönemden geçerken izleyiciyi eğlenceli bir hayal alemine götürmek istiyorum” diyor.

- Hikayeniz nasıl başladı?

Çok uzun zaman önce… Her şeyden önce bir hobi olarak başladı. İngiltere’de yayınlanan bir program vardı o zamanlar onu izlerdim. Siyah-beyaz yayının olduğu zamanlar! Bugünün çocukları bilmez ama o zamanlar kütüphane dediğimiz bir şey vardı. Şovu izledikten sonra kütüphaneye gittim ve bu konu hakkında kitapları araştırdım. Ayrıca bu konuyla ilgili küçük topluluklara gittim. 5-6 yaşlarımdayken illüzyon numaralarını öğrenmeye, 12-13 yaşlarımda da bu işten para kazanmaya başladım. Doğum günü ve yılbaşı partilerine katılır numaralarımı sergilerdim. Kendime ‘Tamam oldu, artık illüzyonistim’ dediğimi hatırlamıyorum. İllüzyon dediğimiz şey her zaman gelişmekte olan bir alan. Hayal gücünün sınırları yoktur ve bu iş hayal gücünüz ne kadar genişse o kadar gelişebilir… Zaten bu nedenle ‘Magic Dream’ diyoruz. Her şey hayal etmekle başlıyor.

- Şimdi Magic Dreams’i sergilemek için Türkiye’desiniz.

20 Ocak-4 Şubat arası Trump Gösteri ve Kültür Merkezi’nde gösterimiz olacak. Cumartesi ve Pazar günleri üçer seansta izleyici ile buluşacağız. Ek seanslar konusunda da görüşüyoruz. Türkiye’de bu dönem sömestr tatili olduğu için bu aralık belirlendi. Tabii söylemem gerekir; bu yalnızca çocuklar için hazırlanan bir gösteri değil. Ailecek izlenebilecek, yetişkinlere de büyük keyif verebilecek bir şov. 5 seans da özel etkinliğimiz olacak.

- Kısa bir süre için çok yoğun bir program değil mi? Kaç saat sürüyor bir gösteri?

Evet, düşündüğünüzde öyle ama bu tempo beni gençleştiriyor! Bazen tura çıktığımda bir şehirde şovumuzu tamamlayıp aynı gün başka bir şehirde iki gösteri daha yapıyoruz… İstanbul’da da iki günde toplam altı gösteri sergileyeceğiz. İki perdelik bir şov sunuyoruz ve ara ile birlikte 90 dakika sürüyor. Her gösteri arasında iki saatlik dinlenme şansımız olacak. Boş olan zamanımızı da verimli geçirmeyi hedefliyoruz.

- Ne gibi?

Hasta ya da şova gelemeyecek durumda olan çocuklar için özel şovlar ve illüzyonla ilgili küçük workshoplar düzenliyoruz, biz onlara gidiyoruz. Onlara minik hediyeler veriyoruz, mutlu etmeye çalışıyoruz. Bunun bir umut ışığı oluşturmasını diliyorum. Çünkü imkansız gibi görünen şeyleri illüzyon ile yapabiliyoruz, umuda ihtiyacı olan çocuklara hayatta her şeyi başarabileceklerini göstermek istiyorum. O nedenle bu projemizin adı ‘Magic Is Hope.’ Türk Kanser Derneği adına ilk şovumuzu sergileyeceğiz. Kapalı bir etkinlik olacak ve gelirin tamamı derneğe bağışlanacak. Bunun yanında hastanelerde çocukları ziyaret edeceğim, onlara birkaç numara öğreteceğim.

