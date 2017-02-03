Yaz gelmeden cilt lekelerine savaş açın

Bildiğiniz üzere cilt uygulamalarının neredeyse tamamı kışın yapılıyor. Bu konunun bilimsel bir açıklaması da var elbet. Dermatoloji uzmanı Dr. Hande Ulusal konuyu “Derinin üst tabakasında ısı ile kimyasal maddelerle veya mekanik olarak kontrollü hasar meydana getirebilecek yöntemler sonrasında deri kendini onarırken deriye renk veren hücrelerini de arttırır. Bu işlemler sonrasında güneş ışığından korunulmazsa leke oluşumu kaçınılmazdır. Bundan dolayı birçok dermatolojik işlemin kış döneminde yapılmasını tavsiye ediyoruz. Güneş dış faktörlere bağlı cilt yaşlanmasının da en önemli sebebi” şeklinde özetliyor. Leke tedavisinde en etkili yöntemleri de “Kimyasal peeling, mezoterapi, PRP, q anahtarlı NdYAG lazer ve enzim peeling gibi tedaviler uygulanabilir. Uygulanacak tedaviye kişinin cilt yapısı, rengi ve mevcut hastalıkları göz önünde bulundurularak karar verilir” diye açıklayan Ulusal’ın bir önerisi daha var; Cosmelan Leke Maskesi. Ulusal “İçeriğinde bulunan kojik asit, alfa arbutin, azelaik asit, retinol, salisilik asit gibi etken maddeler sayesinde deride bulunan melanin miktarını azaltarak pigmentasyonu baskılayan etkin bir enzimatik peeling yöntemidir. Üretici firma Mesoestetic 1984 yılında Barcelona’da kurulmuştur” diye anlattığı maskenin 18 yaş itibariyle leke problemi olan herkese uygulanabileceğini de vurguluyor. “Her cilt renginde rahatlıkla kullanılabilen bir uygulama olması en büyük avantajı” diyen Ulusal “Yeni ve daha yüzeysel lekelerde Cosmelan, daha eski ve derin lekelerde ise Dermamelan leke maskesini tercih ediyoruz” diye de ekliyor. Tek seansta uygulanan maske güçlü bileşenlere sahip. Bu da bize uzun vadede zararlı olabileceği ihtimalini düşündürdü. Bu konuda aklımıza takılanları Ulusal’a yönelttiğimizde “İçeriğinde bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış etken maddeler bulunduğu için ve tabii ki ayrıntılı testlerden geçerek bize sunulduğu için uzun vadede ciltte oluşturabileceği bir yan etki olmamaktadır. Leke problemi olan kişinin maskenin içeriğine benzer özellikteki devam kremini düzenli olarak kullanması çok önemli bir nokta” şeklinde cevapladı.

ACI HİSSİ YOK

Ayrıca “Maske uygulanması ve bekleme süresi içinde kişi hiçbir acı hissetmiyor. İşlem sonrası ciltte daha çok kızarıklık bunun yanında hafif bir soyulma meydana gelir. İlk birkaç gün hissedilebilecek yanma hissi dışında acı duyulmaz. Yanma hissini de rahatlatıcı kremlerle kısa sürede azaltmakta” diye de sözlerine devam ediyor. Bu maske uygulandığında yüzünüzde 10 saat beklemesi gerekiyor bu nedenle hastalarını önceden bilgilendirdiklerinden bahseden Ulusal, maske sürüldükten sonra direkt olarak eve gidilmesi gerektiğini de vurguluyor.