Yeni yılda gardırobun öne çıkan yedi trendi

2017’in ilk aylarında neler giyeceğiz? Gardırobumuza yeni parçalar girecek mi? Eski parçaları revizyondan geçirmek gerekecek mi? İyi bir stil için hangi parçalara ihtiyacımız olacak? Hepsi ve daha fazlası yazımızda. Renk trendleri hem canlı renklerden hoşlananları hem de minimal tonları sevenleri memnun edeceğe benziyor. Pastel renklerin kış trendlerine damgasını vuracağını söylemek yanlış olmaz... Lakin, canlı ve “Ben buradayım” diye bağıran epey renk de var... Sokak modası bütün yaz kadife giydi. “Kışın ne giyecekler” derken, kışın da giyilecek kadife parçalar gardıroptaki yerini aldı. Bunun hemen yanında maskulenlik kadar feminenliğin de baskın olduğunu görüyoruz. Yani dantel ve işlemelerin yer aldığı kıyafetlerle de sık sık karşılaşacağız. Yapay kürkü bu sezon daha çok şapka detaylarında görüyoruz. Asimetrik şekilde kullanılan kürk detaylar da en dikkat çeken trendlerden biri. İşte 2017’nin kış trendleri 7 kült eğilimle karşınızda...

Desenleri karıştırın

Marc Jacobs, Calvin Klein, Coach, 3.1 Phillip Lim, Altuzarra, Anna Sui gibi önemli isimlerin farklı desenleri bir arada kullandığını gördük. Son derece şık ancak bir o kadar tehlikeli olabilecek bir trend. Kimse bir Pinata ( Renkli Meksika kuklası) gibi görünmek istemez. Yine de, farklı bir tarz deneyimlemek için bu sezon kaçınılmaz bir fırsat.

Toprak tonlarında yükseliş

Polo by Ralph Lauren ve BCBG Max Azria, toprak renklerini yıldızlaştırıyor. Özellikle Polo’nun koleksiyonunda, kahverenginin siyahın yerini aldığını rahatlıkla görebilirsiniz. Karen Walker ve Banana Republic de, sonbahar sezonuna pek yakışan bu renkleri en güzel şekilde sunuyor.

90’lardan kalma sweatshIrt

Son birkaç sezondur 90’ların farklı trendlerini yeniden uyguluyoruz. Bu sezonun 90’lar yıldızı ise logolu sweatshirt. Kapüşonlu oversize sweatshirt, hafta sonu kurtarıcınız olacak.

Kürklerle ısının!

Kürkler kesinlikle trend listesinin tepelerinde yer alıyor; üstelik, klasik renklerin dışına çıkarak... Yeşiller, morlar, istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Kürklerde önemli olan boyutu gibi görünüyor. Ne kadar büyük, o kadar iyi.

Kadife görünümlü kumaşlar

Bazı tasarımcılar, kullandıkları kumaşlarla nostaljik lüks hissini yaşatıyor. 3.1 Phillip Lim, kadife görünümlü kumaşları podyuma taşıdığı gibi desenlerle de eşleştirdi. Aslında, hangi tasarımcı bu yıl desenleri kullanmadı ki...

Simetriyi unutun

Mükemmeliyetçiler için kötü bir haberimiz var; simetri artık bir trend olmaktan çok çok uzak... Tasarımcılar çoktandır simetriyi, ‘sıkıcı’ sınıfına koyuyor. Artık bir matematik denklemi gibi görünmeniz gerekmiyor. Asimetrik etekler, ve tek omuzlu parçalar sizi bekliyor..

Biraz dantel kim istemez ki!

Derinin ve kadifenin gölgesinde kalan danteller, sezonun mütevazı trendi. Bu ultra feminen ve baştan çıkarıcı kumaş, kollarda, manşetlerde ya da boyun bölgesinde küçük bir detay olarak görülüyordu. Bu sezonda narin detaylarla dantelleri kullanabilirsiniz...