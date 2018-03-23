Yeni mevsime hazır mısınız?
Hava bir açıp bir kapasa da yeni mevsim geldi. Peki cildiniz, ruhunuz ve gardırobunuz bahara hazır mı? Yeniliğe ayak uydurmak isteyen alışveriş severlere birkaç önerimiz var!
Erkekler için canlı renkler
İlkbahar-yaz sezonunun ilgi çekici renkleri, dokuları, kıyafet ve ayakkabı modelleri vitrinlerde yerini aldı. Faruk Sağın Stil Danışmanlığı Ekibi 2018 İlkbahar-Yaz sezonunun erkek trendlerini sıraladı. Bu yaz turuncu-sarı gibi canlı renkler, milenyum mavisi ve pembesi gibi soft tonlar, çizgiler ve tropikal desenler favoriler arasında gösteriliyor.
Dore ve lameler geliyor
Butigo, bahar koleksiyonunda pastel, dore ve lameleri ön plana çıkardı. Yaz aylarında ise modaseverleri metal boncuk ve trok detayları bekliyor. Ayrıca www.butigo.com.tr de sunulacak yeni modeller ve işbirlikleri için beklemede kalmanızı öneririz.
Kaş kontürüne gerek yok
Uzun ve dolgun görünümü yakalamak için geliştirilen Sinoz Kaş ve Kirpik Serumu’nun fırçası yenilendi. Düzenli kullanımda kaş ve kirpik dolgunluğunu iki katına çıkardığı belirtilen ürün ayrıca yeni 10 ml şişesiyle daha uzun süre kullanımı mümkün kılıyor.
Bu rengin modası geçmez
Son yılların gözde rengi nude tonları her mevsime ayak uydurabilir. Baharın cıvıl cıvıl renklerini nude tonlarda bu oje ile tamamlamanızı tavsiye ederiz. Henüz görmediyseniz Farmasi’nin yedi gün kalıcı olduğu belirtilen ojelerine göz atabilirsiniz.
Trend alarm: Süet trençkot
Mevsim geçişinde kurtarıcı parça şüphesiz trençkot. Koton, bahar kombininin vazgeçilmez parçasını farklı renk ve modellerle modaseverlerin beğenisine sundu. Klasik kesim modellerinde camel ve navy gözde iken bu yıl sezonun trendi süet trençkotlarda ise pembe ve kırmızı gibi canlı renkler öne çıkıyor.
Hafiflemenin tam zamanı
Vücudun gün boyu ihtiyaç duyduğu besin değerlerini almasına yardımcı olduğu belirtilen Nesfit, şimdi yulaflı ve B vitaminli yeni içeriğiyle günlük temponuza devam etmenize destek olmayı hedefliyor. Yaza daha enerjik girmek için yediklerinizin yükünü hafifletmenin zamanı geldi.
İndirimi kaçırmayın
Forever New, bahar mevsimini seçili ürünlerde yüzde 50’ye varan indirimle karşılıyor. 1 Nisan’a kadar mağazalarda ve online alışverişte geçerli kampanya ile günlük giyimden davet stiline, ışıltılı takılardan zarif aksesuarlara uzanan zamansız ve feminen parçalar sunuluyor. Göz atmakta fayda var.
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