Yeni mevsime hazır mısınız?

Erkekler için canlı renkler

İlkbahar-yaz sezonunun ilgi çekici renkleri, dokuları, kıyafet ve ayakkabı modelleri vitrinlerde yerini aldı. Faruk Sağın Stil Danışmanlığı Ekibi 2018 İlkbahar-Yaz sezonunun erkek trendlerini sıraladı. Bu yaz turuncu-sarı gibi canlı renkler, milenyum mavisi ve pembesi gibi soft tonlar, çizgiler ve tropikal desenler favoriler arasında gösteriliyor.

Dore ve lameler geliyor

Butigo, bahar koleksiyonunda pastel, dore ve lameleri ön plana çıkardı. Yaz aylarında ise modaseverleri metal boncuk ve trok detayları bekliyor. Ayrıca www.butigo.com.tr de sunulacak yeni modeller ve işbirlikleri için beklemede kalmanızı öneririz.