Yeni okul dönemine hazır mısınız

NEŞELİ ÇOCUKLARA

Boyner dünyaca ünlü markalara ait ayakkabı, çanta, tekstil koleksiyonları ve Boyner tasarım ekibi tarafından hazırlanan özel markaların birbirinden renkli ve çeşitli ürünleriyle okul yolunda çocuklara neşeyle eşlik etmeye aday. Rengarenk tasarımlarıyla çocukların favorileri Limon Kids, US Polo, Benetton, Koton Kids, Soobe yeni sezon koleksiyonları çocukları bekliyor.

TAVUK SEVERLER BURAYA

Popeyes, okula dönüş döneminde tavuk severleri mutlu edecek yepyeni Aile Kovası ile doyurucu bir menü sunuyor. Oyuncak hediyesiyle birlikte sunulan Aile Kovası iki farklı seçeneği ile lezzete düşkün aile ve çocuklarını bekliyor.

TEK KALEMDE OKUL ALIŞVERİŞİ

D&R, binlerce kırtasiye çeşidi ile okul sezonunu açtı. Yüzlerce markadan ürünle okul ihtiyaçlarının tamamını çok özel fiyat ve kampanyalarla satışa sunan marka, çocukları bekliyor. Okul modasına yön veren Syloon kırtasiye ürünleri, yazı yazmayı daha keyifli hale getiren Online kalem çeşitleri ve sınıflara neşe katacak Pape çanta ve kalem kutular raflarda minikleri bekliyor.