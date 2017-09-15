Yeni okul dönemine hazır mısınız
Yepyeni bir eğitim öğretim yılı başlarken, anne, baba ve çocukları tatlı bir okul alışverişi telaşı sardı. Heyecan ve coşkunun bir arada yaşandığı bu dönemde aradıklarınız bu sayfada…
NEŞELİ ÇOCUKLARA
Boyner dünyaca ünlü markalara ait ayakkabı, çanta, tekstil koleksiyonları ve Boyner tasarım ekibi tarafından hazırlanan özel markaların birbirinden renkli ve çeşitli ürünleriyle okul yolunda çocuklara neşeyle eşlik etmeye aday. Rengarenk tasarımlarıyla çocukların favorileri Limon Kids, US Polo, Benetton, Koton Kids, Soobe yeni sezon koleksiyonları çocukları bekliyor.
TAVUK SEVERLER BURAYA
Popeyes, okula dönüş döneminde tavuk severleri mutlu edecek yepyeni Aile Kovası ile doyurucu bir menü sunuyor. Oyuncak hediyesiyle birlikte sunulan Aile Kovası iki farklı seçeneği ile lezzete düşkün aile ve çocuklarını bekliyor.
TEK KALEMDE OKUL ALIŞVERİŞİ
D&R, binlerce kırtasiye çeşidi ile okul sezonunu açtı. Yüzlerce markadan ürünle okul ihtiyaçlarının tamamını çok özel fiyat ve kampanyalarla satışa sunan marka, çocukları bekliyor. Okul modasına yön veren Syloon kırtasiye ürünleri, yazı yazmayı daha keyifli hale getiren Online kalem çeşitleri ve sınıflara neşe katacak Pape çanta ve kalem kutular raflarda minikleri bekliyor.
KEYİF VE KONFOR BİR ARADA
Premium kalitede; ayakkabı, giysi ve aksesuar sunan Timberland, keyif ve konfor dolu bir öğretim yılı geçirmek isteyen öğrencilere zengin bir snekaer ve bot koleksiyonu sunuyor. Siyah, lacivert, gri, hardal renkli, bağcıklı ve cırtcırtlı tasarımlar, üniformalarla büyük bir uyum sağlıyor.
OKULDA VE OFİSTE EN BÜYÜK YARDIMCINIZ
Çevreye duyarlı, doğa dostu edding beyaz yazı tahtası kalemi; okulda ya da ofis toplantısı sırasında silik yazan, mürekkebi biten kalem sürprizine son veriyor! Kalemleriyle fikirlerin ve hayallerin görünür hale gelmesine imkân tanımayı hedefleyen marka, mürekkebi doldurulabilir yazı tahtası kalemiyle ofiste ve okulda en büyük yardımcınız olabilir.
GÜVENLİ OKUL YOLCULUKLARI
Ford Transit, tam donanımlı okul servis paketli transit minibüsü ile ailelerin çocukları için talep ettiği yüksek güvenlik özellikleri ve konforu bir araya getiriyor. Okul servis paketli transit deluxe minibüs, 19+1 ve 16+1 yolcu kapasitesine sahip versiyonları ile Eylül ayına özel 50 Bin TL, yüzde 0 faiz, 18 ay taksit imkanı ve sunduğu yakıt ekonomisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
YEPYENİ BİR YAZI DENEYİMİ
Yazı kalemi markalarından Papermate, yepyeni aynı zamanda yenilikçi ürünü InkjoyGel ile yazı yazmayı keyfe dönüştürebilir. Yumuşak ve akıcı yazımı nedeniyle çok tercih edilen jel kalemlerde, uzun süren kuruma özelliği nedeniyle mürekkebin sayfa üzerinde dağılması sorunu minimuma iniyor. Çabuk kuruduğu ve sağlığa zararlı madde içermediği belirtilen özel mürekkebli kalemler kullanıcısına zahmetsiz bir yazım deneyimi yaşatıyor.
ENERJİNİZE ENERJİ KATIN
Sabahın erken saatlerinde yola çıkan çocukları hem besin değeri yüksek hem de sağlıklı bir kahvaltıyla yolcu etmek aileler için önemli. Türkiye’nin önde gelen bal markalarından Anavarza Bal, Winx ve Pepee karakterli ürünleriyle okul günlerinde çocukların enerjisine enerji katıyor. Tüp ambalajlarda sunulan Winx ve Pepee karakterli ürünlerle çocuklar, balı istediği yerde istediği zaman, severek tüketebiliyor.
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