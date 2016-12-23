Yeni yılda beyninizi temizleyin

Ruhsal duruma iyi gelecek yiyecek, içecek ve takviyeler almak çok önemli. Gıdalarla beynin temizlenmesi oldukça kolay. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erdoğan, beyin temizliğini şöyle anlattı:

HER GÜN BİR BALIK YAĞI KAPSÜLÜ

Omega-3 yağ asitlerinden EPA ve DHA tamamen doğaldır. Bu maddeler, beynin işleyişini normalleştirir. DHA, travmatik beyin hasarını azaltmak için güvenli, ekonomik ve kolaylıkla temin edilebilir.

TAZE MEYVE YİYİN

Organik meyvelerin içinde fazlasıyla vitamin, mineral ve amino asit bulunur. Amino asit topluluğunun temel unsurları, zihinsel süreçleri beslemekte çok önemli rol oynar.

SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN

Su, beyin dokusunda diğer herhangi bir maddeye kıyasla belirgin bir farkla daha fazla bulunur. Mümkün olduğunca diğer içecekleri su ile değiştirme alışkanlığı kazanın.

KAFEİNDEN KAÇININ

Kafein tüketiminin talihsiz yan etkilerinden biri özellikle de sürekli olarak içildiğinde dehidratasyona (sıvı kaybına) sebep olmasıdır. Beyni normale göre tamamen temizlemeye çalışırken bundan kaçınmaya daha da önem vermek gerekir.

DOKTORUNUZA DANIŞIN

Zihin, farklı bileşenlerin karmaşık bir birleşimidir ve bugüne kadar insan fizyolojisinin en önemli parçasıdır. Verimliliğini artırmak için pek çok genel adım atılsa da zihnin yetersiz çalışmasının nedeni, önemli bir beslenme dengesizliği olabilir. Bu sorunun tam olarak ne olduğunu değerlendirebilmenin tek gerçek yolu test edilmesi ve daha sonra bu incelemenin sonuçlarına göre hareket etmektir.