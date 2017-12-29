Yeni yılda hayalinizdeki evi Touching ile dönüştürün

Yaşam tarzına göre renk eğilimleri doğrultusunda bir atmosfer oluşturulacak Atlantik mavisi, nane yeşilleri, beyaz, pembe tonları, sarılar, siyah, bakır ve pirinç renklerinin sonsuz tonları başınızı döndürecektir.

2018’de yaşadığınız alanı yüksek maliyetler ile aylarca süren dekore etme dönemi geride kalıyor. Dünyayı sallayan Magic Touch dekorasyon yöntemi Touching adı ile artık Türkiye’de. Yüksek Mimar Emel Balcı tarafından uygulanan bu yöntem modern yaşamın ihtiyaçlarını göz önünde tutarak, kısa zamanda hayatınızda sihirli bir değişime neden oluyor. Dekorasyonun yeni yöntemi Touching trendi, 2018 yılında gerçekleştirmek istediğiniz dekorasyonlar için ekonomik, pratik ve farklı çözümler sunuyor. Magic Touch ile sihirli dokunuşlar yaparken 2018 aksesuar yılı olacağa benziyor. El emeği seramik vazolar, küçük heykelcikler ve biblolar, saksı çiçekleri özellikle skulentler mekanlarımızı renklendirecek.

Bakır ve Pirinç Hakimiyeti

Doğadan ilham alan tasarımların çoğunlukta olduğu mekanlarda hafif bir parıltıya imza atmak isterseniz, 2018’e damga vuracak detaylar arasında pirinç ve bakır detaylar yer alıyor. Kadife koltuklar da 2018 trendleri arasında. Moda sektöründen dekoratif yastıklara kadifenin günümüzde sıklıkla kullanıldığına rastlayabilir, kadife kumaş kaplı koltuklara ise bakır renkli detaylar göz alıcı şekilde eşlik ediyor.

Huzurlu bir yaşam alanının en önemli noktası iç mekanın enerjisidir. Minimalist pastel renkler 2018 ev dekorasyon trendlerinde yerini alırken toprak tonları ve griden siyaha giden renkler önümüzdeki yıl iç mekanlarını renklendirecek. Ev dekorasyonunu duvar ile uyumuyla perdeler tamamlıyor. Bu yıl 2 renkli fon perdeleri, yatay ve dikey geçişler camlarımızı süsleyecek.

Yeşili Evlerimize Taşıyoruz

Yeşili evlere taşıyan dekor fikirleri gün geçtikçe artıyor! Farklı stil ve tarzları bir araya getirebilir, taptaze çiçekler ve dekoratif bitkilerle ferah bir karşılama atmosferi dizayn edebilirsiniz. Yeşil ile tartışmasız uyumu ahşap aksesuarlar sağlar iken bu yıl cam-ahşap-metalin bir arada kullanıldığı tasarımlar da ön plana çıkacak.

Aksesuar yılı olacak 2018’de evler; Atlantik mavisi, nane yeşili, sarı, siyah, bakır ve pirinç renklerinin verdiği huzurla rahatlayacak...