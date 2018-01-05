Yenilenme zamanı
Her yeni yıl yepyeni umutlara gebedir. Hayatı renklendirecek bir armağan vermek, morali yükseltecek küçücük bir parça almak ise umutların yeşermesine vesiledir. ‘Ocak yenilenme ayıdır’ dedik yılın trend parçalarını sizler için araştırdık.
Sade model görkemli detay
Butigo’nun kış koleksiyonunda yer alan birbirinden şık ayakkabı modelleri yeni yıl enerjisini doyasıya yaşamak isteyen, tarzından ve rahatlığından ödün vermeyenlerin kurtarıcısı oluyor. Siyah, lacivert, taba, bordo ve kahve gibi renklerin ön planda olduğu ayakkabı koleksiyonu dişli taban, zımba, toka ve zincir detaylarıyla zenginleşiyor.
Dizideki aştan alyans çıktı
Zarafeti ve şıklığıyla göz kamaştıran Faruk Malhan imzalı Suva takılar, son olarak Puhu TV’nin popüler dizisi Fi’nin devamı Çi’ye konuk oldu. Suva alyans tasarımları, sevdiklerinize unutulmaz hediye önerisi haline geliyor. Malhan’ın Karia bölgesindeki Neolitik Çağ bulgularından ilham alarak tasarladığı Suva koleksiyonu ölümsüz aşklara ithaf ediliyor.
Esnek trikolar
Brooks Brothers, bu kış hem erkek hem de kadınlar için sade çizgiler ve modern formlar taşıyan trikolarıyla farkını ortaya koyuyor. Modern yaşamın ihtiyaçlarına ve hızlı yaşam tarzına uyum sağlayan koleksiyonda pastel renkler ön plana çıkıyor. Brooks Brothers’ın esnek ve rahat trikoları stil alternatifleri arasında ilk sırada yer alıyor.
Gecenin metalik yansıması
Gold ve zamansız siyahın hakimiyetindeki 13 parçadan oluşan Ipekyol Gece Elbisesi koleksiyonunda, yüksek kalite el işçiliğini temsil eden tül üzeri payet nakış, kristal taş, pul ve payet işlemeleriyle buluşan zengin detaylar, Ipekyol kadınının zarif tavrıyla harmanlanıyor.
Karda da çölde de bir numara
Spor ve aktif yaşamın en sevilen markalarından Columbia, ister doğada ister şehirde kışın tadını çıkarmak isteyen herkesi Columbia Sıcağı ile tanışmaya davet ediyor. Columbia’nın en soğuk ve zorlu koşullarda sıcak ve konforlu kalmayı garantileyen mont, polar, bot, atkı, bere, eldivenlerden oluşan geniş ürün yelpazesi ile soğuğu hissetmeyeceksiniz.
Stil ayrıntıda gizlidir
Renkli ve dinamik tasarımlarıyla dikkat çeken Edwards, şık koleksiyonlarında lacivert, kahverengi ve gri tonlarını ön plana çıkartıyor. Koleksiyonda 1960’ların ruhunu yansıtan kalın yünlü kabanlar, el örmesi desenli Fair Isle kazaklar ve yumuşak dokulu yün blazerlar yer alıyor.
12 mutfak aletine karşı tek ürün
Yüzlerce yemek tarifine tek tuşla ulaşmanızı sağlayan Thermomix, besin değerini kaybetmeden lezzetli yemekler pişiriyor. 12 mutfak aletinin yaptığı işi yapabilen çok fonksiyonlu dijital mutfak aleti Thermomix doğruyor, karıştırıyor ve pişiriyor.
Yaşama yenilik katın
Camı sanata dönüştürme ustası Paşabahçe, yeni yılı şık tasarımlarla karşılıyor. Evleri fonksiyonel ve trendy tasarımlarla yenileyen Paşabahçe Mağazaları’nın ürün gamında kupalardan çerçevelere, fincan takımlarından bardaklara ve birbirinden şık vazolara kadar birçok seçenek yer alıyor.
Eldiven etkili el kremi
El bakımında dünya kadınlarının bir numaralı tercihi olan L’Occitane’ın Shea el bakımı serisi, ağır işçi olan ellerimizin daha fazla beslenmesi ve şımartılması için el kremlerinden yağlara ve peelinglere kadar pek çok farklı ürün ile ihtiyaçlara cevap veriyor.
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