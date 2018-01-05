Yenilenme zamanı

Gecenin metalik yansıması

Gold ve zamansız siyahın hakimiyetindeki 13 parçadan oluşan Ipekyol Gece Elbisesi koleksiyonunda, yüksek kalite el işçiliğini temsil eden tül üzeri payet nakış, kristal taş, pul ve payet işlemeleriyle buluşan zengin detaylar, Ipekyol kadınının zarif tavrıyla harmanlanıyor.

Karda da çölde de bir numara

Spor ve aktif yaşamın en sevilen markalarından Columbia, ister doğada ister şehirde kışın tadını çıkarmak isteyen herkesi Columbia Sıcağı ile tanışmaya davet ediyor. Columbia’nın en soğuk ve zorlu koşullarda sıcak ve konforlu kalmayı garantileyen mont, polar, bot, atkı, bere, eldivenlerden oluşan geniş ürün yelpazesi ile soğuğu hissetmeyeceksiniz.