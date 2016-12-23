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Yılbaşı alışverişinin tam zamanı

Bir yılı daha geride bırakıyoruz... Yeni yılı karşılamak denilince akla, kutlama için yapılan programlar ve sevdiklerimizi mutlu edecek hediyeler gelir. Alışveriş yapmak isteyenler bu sayfaya bir göz atın.

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Dekorasyon

Klasik severler buraya 

Klasik yılbaşı ruhunu sevenler, Tepe Home’un Traditional konseptindeki yeşiller ve kırmızıların ahengini yaşayabilirler. Yılbaşı ağaçları ve süslerinin yanı sıra birbirinden şık dekoratif ve hediyelik eşyalarla hem evinizi hem de sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.  

Özel yaşam alanlarına

Yılda bir kere yaptığınız en heyecan verici ve en şık hazırlık için birbirinden çarpıcı hediye alternatiflerini Chakra’da bulabilirsiniz. Farklı tarzlarda havlu-bornoz setlerinden yatak örtülerine, ışıl ışıl dekoratif aksesuarlardan misafirlerinizi ağırlarken kullanabileceğiniz nevresim takımlarına kadar birbirinden farklı ürün alternatifleri sizleri bekliyor. 

Işıl ışıl evler için 

Sevdiklerinizin evlerinde kullanmaları için Crate and Barrel’dan seçeceğiniz hediyeler, şık olduğu kadar kullanışlı olmalarıyla da dikkat çekiyor. Yeni yılın atmosferini yansıtan kar küresi, ren geyiği, kar tanesi, çam ağacı ve kardan adam motifleri ön plana çıkıyor.

KİŞİSEL BAKIM

Kırmızının 6 tonu 

Göz alıcı tonlarda kırmızı rujlar yılbaşı makyajının vazgeçilmezlerinden... Her kadının ve her kıyafetin kırmızısının farklı olduğundan yola çıkan L’Oreal Paris, yılbaşına özel’ Color Riche La Palette Lip ile 6 etkileyici kırmızı tonu bir palette buluşturdu.

Partinin en gözdesi olmaya hazır mısınız

OXXO yeni yıl koleksiyonu size partinin en gözde kızı olmayı vaat ediyor. Gümüş, altın ve kırmızı renklerde tek parça elbiseler, altın rengi etekler, volanlı pantolonlar, fırfır detaylı bluzlar ve omzu açık elbiseler ile yılbaşı gecesinde kusursuz görüntüye sahip olabilirsiniz. 

MODA

Ruhunuz canlansın

Vans yılbaşı ruhunu canlandırmaya geliyor. Kaykay kültürünü miras alan markanın eğlenceden sorumlu ismi Steve Van Doren’in küratörlüğünde yeni yıla özel bir koleksiyon hazırlandı. Koleksiyon kırmızı ve siyah ağırlıklı renklerden oluşuyor. 

Püskül, kadife deri detayı 

Gate yeni yıl hediyesi arayannlara rengarenk şapkalar, kadife dokulu ayakkabı modelleri deri ve püskül detaylı çizmeler sunuyor.

Şıklık ve kalite bir arada

D’S Damat, yeni yılda sevdiklerinize hediye edebileceğiniz kravat, kravat iğnesi, kol düğmesi, çanta, cüzdan gibi her zevke uygun aksesuarları ile sizleri bekliyor.

YEMEK

2017’yi lezzetli karşılayın

Cakes&Bakes, yılbaşına özel kurabiye ve muffinlerle 2017’yi en tatlı haliyle karşılamaya hazırlanıyor. Hem görüntüleri hem de lezzetleriyle sizleri bekliyor.

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