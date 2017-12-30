yıllara meydan okuyan şapkalara

Başlıklar insanları sadece güneş ve yağmurdan koruyan basit bir giyecek ya da aksesuar değil, aynı zamandainsanların sosyal statüleri, dini inançları, politik görüşleri, meslekleri ve milliyetleri hakkında da bize bilgi veren, anlam yüklü birer sembol olmuştur. Tarihi ise insanlık tarihi kadar eskidir. Günümüze kadar ulaşan fresk, heykel, kabartma ve duvar resimleri, eski dönemde kullanılan şapkalar hakkında detaylı bilgiler verebilir. Tarihe geçmiş ilk kenarlıklı şapka ise M.Ö. 5’inci yüzyılda Yunanistan’da kullanılır. Petasos denen bu şapkanın geniş kenarları insanları yağmurdan ve güneşten koruyan iyi bir siper görevi görür. Yine Yunanlıların giydiği pilos denen kenarlıksız, kısa ve koni şekliyle Mısır’dan kopya ettikleri şapkalar ise zamanla Avrupa’da da değişik biçimlerde görülmeye başlar. Yüzyıllardır kullanılan ve günümüze şekil, tarz, renk değiştirerek gelen şapkaların 1890 ve 1970 yılları arasındaki serüvenini Rahmi M. Koç Müzesi’nde görebilirsiniz. Başarılı girişimci Yasemin Genç Uygur’un ailesinden kalan koleksiyonerlik ruhu, şapkalar ile hayat bulmuş. Uygur’un 14 yaşında anneannesinin şapkalarını biriktirerek başladığı koleksiyonu gelecek nesillere ışık olmak için bugün müzede sergileniyor. Şimdilerde eşi ve dört yaşındaki kızı ile ayrı ayrı koleksiyon yapan Uygur ile koleksiyonerlik hikayesini konuştuk.

- Bir koleksiyon yapma fikri nasıl doğdu?

Eskiye merakım çok küçük yaşta başladı. İçi antikalarla dolu bir evde büyüdüm. Ailemde çok ciddi koleksiyonerler var. Öyle bir evde büyüdüğüm için eski şeylere hep bir anlam yükledim. Hatta onların bir tür yaşanmışlıklarının olduğunu, başka insanların hayatına dokunduklarını hayal ederdim. Sonra anneannemin şapkalarıyla tanıştım. Onlarla beraber de şapkaya merak saldım. Bir kısmını bana verdi, yaşım büyüdükçe, yurt dışına gitmeye başladığımda eski vintage dükkânları gezmeye başladım. Şapka biriktirmeye başladım, böyle böyle gelişti. Annemin arkadaşları “Şapka biriktiriyormuşsun, benim de annemin şapkaları var, atmaya kıyamıyorum” diyerek ellerindeki şapkaları bana vermeye başladılar.

- Şapkada sizi bu kadar heyecanlandıran şey?

Şapka her zaman bana asaleti temsil etti. El işçiliği ve emek farklı zaman dilimlerinde yaşanılmışlıklar ilgimi çekti.

- Koleksiyonunuzu dönem, renk, biçim gibi başlıklarda ayırdınız mı? Özellikle topladığınız bir dönem ya da renk var mı?

Sanırım 40’lı ve 70’li yıllar. Marka olarak hiç ayrım yapmadım. Özellikle terzi işi olanları toplamaya çalıştım. İçinde hala el dikişi olanlar benim için hep en özelleri oldu. Vualetli şapkalar daha çok ilgimi çekti. Çok renk ayrımı yapmadım ama koleksiyondaki somon renkli şapkam favorilerimden.

- Avrupa’nın birçok yerinde hala kullanılan şapkaların ülkemizde at sahiplerinin dışında pek de kullanılmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok üzücü hâlbuki şapka devrimi ile müthiş bir şapka modası başlamış. Sinemalara bile şapka ile gidilirmiş. Maalesef nedenini de çok anlamadığım bir sebep ile ülkemizde değer kaybetmiş.

- Sizce iyi bir şapka nasıl olmalı?

Kişinin stilini yansıtmalı ve kafa ölçüsüne oturmalı.

- Onca zaman biriktirdiğiniz şapkalarınızı müzeye bağışlamaya nasıl karar verdiniz?

Hayalimdi. Kızımı ilk kez Rahmi Koç Müzesi’ne götürdüğümde ona buraya bağışladığım dedemin yelkenlisini gösterdim. Sonra bir şey dürttü beni, Rahmi M. Koç Müzesi’nin internet sayfasından yetkililere, 1890’dan başlayıp 1970’e kadar uzanan 100 parçaya yakın koleksiyonun 72 parçalık kısmını bağışlayacağımı söyledim. Hemen ilgilendiler ve yer buldular. Şu an da sergilenmeyen tek şapka ilk mecliste babamın dedesinin taktığı frak bir şapka. Müze bu şapkaya özel bir yer bulmak istedi.

- Neden koleksiyonu satmak yerine müzeye bağışladınız?

Satmayı hiç düşünmedim. Koleksiyonu müzeye vermemin özel sebebi, bir gün çocuklarımın Rahmi M. Koç Müzesi’ne geldiklerinde annelerinin koleksiyonunu görecek olmaları… Bu onlara bırakabileceğim en güzel miras.

- Nedir onlar?

Eski dönem vitrin saatleri. Aslında annemden geliyor bu koleksiyonerlik merakları, ben de aynısını kızıma aşılamaya çalışıyorum. Bunun yanında eşimle yapmaya çalıştığımız eski eczane malzemeleri koleksiyonumuz var. Bir de dört yaşındaki kızım ile başladığımız kart koleksiyonumuz var.

- Koleksiyoner olmak isteyenlere tavsiyeleriniz var mı?

Basit ve bebek adımları ile başlayın. Erişebilirliği kolay olan bir konu ile başlamak ve motivasyonunuzu korumak en önemlisi. Koleksiyoner olmak ailede başlar. Tüm ebeveynlere önerim çocuklarınız ile küçük bir koleksiyona başlayın.

Bir gün çocuklarım müzeyi ziyaret ettiklerinde koleksiyonumu görecekler. Bu onlara bırakabileceğim en güzel miras.