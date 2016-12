Seda Saydam: Z kuşağına ulaşmanın tek yolu sanal olmak

Başarılı, tanınan bir aileden geliyor ama o soyadıyla değil yaptığı işlerle ön plana çıkmayı tercih ediyor. Girişimci ruhuyla tanıdığımız Seda Saydam’ın gündeminde şu sıralar açtığı internet sitesi sedasaydam.com var. Hediyeleşmenin önemine vurgu yapan Saydam’ın siteyi kurarken çıkış yolu da bu olmuş. Çünkü siz sevdiklerinize küçük-büyük hediyeler seçerken buna aracı olmak onu çok mutlu ediyor. Yardım kuruluşlarındaki faaliyetleri, tasarladığı çantalar, trendlere ilham olacak internet sitesi ve hayatı Saydam’a sorduk...

Neler yapıyorsunuz bugünlerde?

Oldukça yoğunum. Aralık ayı boyunca internet platformu olarak üç kermese katıldık. Bunlardan ilki Türkiye Yardımseverler Derneği Beyoğlu Şubesi’nin Gaziler Projesi kapsamında Shangri-La Otel’de gerçekleştirildi. Hemen ardından Rotary Kulübü’nün Yeniköy Şubesi’nin eğitime katkı amacıyla Sofa Otel’de 13 Aralık’ta gerçekleştirdiği kermes geldi. Oradan hızlıca Bursa’ya geçtik ve 15 Aralık’ta Bursa Nilüfer Lions Kulübü tarafından burs verilen öğrencilere destek için gerçekleştirilen kermese katıldık.

Sitenizin kuruluş hikayesi nedir?

Öncülük etmeyi çok seviyorum, bu kavram artık benim hayatımda da, işimde de misyonum oldu. Bir girişimci olarak ne yapabilirim, nihai tüketiciyi nasıl mutlu edebilirim gibi sorularla yola çıkıyorum. Yurt içinde ve yurt dışında trend setter ve trend avcısı dediğimiz önemli isimlerle pek çok görüşme gerçekleştirdim. Çıkış noktam ise tamamen hediye alışverişi üzerineydi. Çünkü ben aslında hayatın kendisini hediye olarak gören biriyim. Tüm hediyelerin kişiye özel olduğunda anlamlı olduğuna inanırım. Sevdiklerinize hediye seçerken size yardımcı olabilecek bir platformu bu nedenle kurdum.

Yalnızca bir satış sitesi olmadığını görüyoruz...

Siteye girenler sadece güzel ürünler bulmakla kalmayacak, en son moda ve tasarım trendleriyle ilgili bilgiler de alabilecekler. Bu şu an dünyada bile yok.

Neler var peki?

Şu anda platform bünyesinde ağırlıklı olarak benim çanta tasarımlarım yer alıyor. Bildiğiniz gibi ben Türkiye’nin ilk kumaş tasarımı diplomasına sahip kişisiyim. Uzun yıllar aile şirketimiz olan Saydam Tekstil bünyesinde yöneticilik yaptım. Şimdi birikimlerimi ve deneyimimi kendi tasarımlarıma dönüştürüyorum. 2017’nin başlarında ise benim trend setter ve trend avcıları ile yapmış olduğum toplantıların neticesinde oluşturduğum yönlendirmeler ile hazırlanacak olan tasarımlarla tanışacak takipçilerim...

Takipçileriniz en çok hangi ürünleri seviyor?

‘Matruşka’ çantalar oldukça popüler. Bu çantaları birbirinin içinden çıkartarak iki farklı tasarım, çanta olarak kullanabiliyorsunuz. Pasaportunuz ve kimliklerinizin her an elinizin altında olması gerekebileceği düşünülerek seyahatlerinize özel olarak gerçek deri ve süet kullanılarak tasarladığım ‘Mille-Feuille’ çanta. Kadınlar için kırmızı ve mavi renklerde takipçilerimizin beğenisine sunulurken, erkekler için gri ve lacivert tonlar düşündüm. ‘Bonweekend’ seyahat çantası ise hızlı ve yoğun temponuzda ufak esler verip keyifli vakitler geçirmek veya farklı mekânlar keşfetmek istediğinizde sizinle birlikte her yere gitmeye hazır olup, bölmeli yapısı ve çıt çıt portföyü ile kısa geziler için büyük pratiklik sunmakta.

YARDIMLAŞMAK İYİDİR

Yardım faaliyetlerinde çok aktif olduğunuzu görüyoruz...

Gerek yetiştirilme tarzım, gerekse aile yapımdan gelen eğitim beni yardımsever bir insan haline dönüştürdü. Aileme bu konuda çok minnettarım. Zira yardımlaşarak, ihtiyacı olanlara katkı sağlayarak bir yerlere varmak ve bu kişilerin bir noktaya gelebildiğini görmek çok tatmin edici bir duygu... Örneğin; Shangri La Otel’de Türkiye Yardımseverler Derneği tarafından gerçekleştirilen kermes bünyesinde bir açık arttırma gerçekleştirildi ve ne mutlu bana ki finalde sevgili Deniz Akkaya tarafından tanıtılan parça benim tasarladığım Matruşka çantalardan bir tanesi oldu. Size ne kadar gurur duyduğumu kelimelerle ifade etmem çok zor... Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Serap Tibuk hanımefendi Gaziler projesine katkıda bulunmak amacıyla bu çantayı açık arttırma ile satın aldığında mutluluğum bir kat daha arttı.

TÜKETİCİYLE BULUŞMANIN ZEVKİ BAŞKA

Bir girişimci olarak siz de geleceğin sosyal medyada, internette olduğuna inanlardan mısınız?

Evet. Kendi markam için ciddi sosyal medya çalışmaları sürdürüyorum. Bizler X kuşağı olarak sosyal medyaya ve internete inanılmaz düşkün olduk. Ancak bir de Y ve Z kuşaklarını düşünün. Y kuşağı dediğimiz kesim artık iş hayatında varlık göstermeye başladı. Her ne kadar onların eleştirel yapılarının ve internet üzerinde ki büyük etkileşimlerinin yaşları ilerledikçe törpüleneceğini de varsaysak; onları memnun etmek, bilgiyle ve tasarımın gücüyle doyurmak zorundayız. Bir de Z kuşağımız var ki; o kuşak ellerinden tablet bilgisayarları, akıllı telefonları hiç düşürmeden yaşıyorlar. Onlarla iletişim kurabilmenin ve dünyalarına girebilmenin neredeyse tek yolu sanal olarak dikkatlerini çekmekten geçiyor. Öte yandan daha önce katılmış olduğum Millfest olsun, TOMTOM festivali olsun veya Aralık ayında peş peşe katıldığım kermesler olsun; tüketiciyle birebir buluşmanın ve tüketiciye dokunmanın keyfi de bir başka...