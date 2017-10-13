Z kuşağının ihtiyaçlarına kulak verin!

Sabancı Vakfı ve sosyal girişimci ağı Ashoka el ele vererek bir proje başlattı; Farkyaratan Sınıflar. Çocuklara empati, ekip çalışması gibi sosyal öğrenme becerileri kazandırmak amacıyla bir platform oluşturulan projede ilk etapta öğretmenlere daha sonra da ebeveynlere yol göstermek hedefleniyor. Kurulan internet sitesi üzerinden çeşitli atölye çalışmaları yayınlanıyor ve bireylerin eğitimde eşit haklara erişebilmesi gerektiği her fırsatta vurgulanıyor. Daha iyi bir gelecek için çocukların eğitimini önemseyen bu projeyi Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan ve Ashoka Farkyaratan Eğitim Koordinatörü Melda Akbaş anlattı.

- Farkyaratan Sınıflar projesi nedir?

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan: Değişen dünya koşullarında çocukların ve gençlerin, toplumsal sorunlara ilişkin sorumluluk alan, yenilikçi çözümler üreten, topluma pozitif katkı sağlayan ve ortak iyi için mücadele eden bireyler olmaları büyük önem taşıyor. Proje bu ihtiyaca bir çözüm olarak ortaya çıktı. Çocukların 21’inci yüzyıl becerileri olarak da adlandırılan empati, ekip çalışması gibi sosyal duygusal öğrenme becerilerinin geliştirilmesini amaçlıyoruz. İlkokullarda becerilerin desteklenmesi için basit ancak etkili, yenilikçi ve güçlendirici modeller sunan, başka sınıflara rahatça taşınabilecek, ek finansman ya da materyal gerektirmeyen sınıf içi uygulamaları belirleyerek yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu kapsamda uygulama örneklerinin ve uzmanlardan ipuçlarının tamamını oluşturduğumuz online platformda topluyor; daha fazla öğretmene ulaşarak kendi uygulamalarını geliştirmelerine ilham vermeye çalışıyoruz. “Her çocuk fark yaratabilir” diyor ve bu projenin vakfımızın bugüne kadar eğitim alanında gerçekleştirdiği projelerin tamamlayıcısı olduğuna inanıyoruz. Bireylerin eğitime eşit haklarla erişmesini vakfımızın görev alanları arasında görüyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi, eğitime devam oranlarının artırılması ve tüm bunların başarılabilmesi için eğitimde kilit aktör olan öğretmenlerin güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Öğretmenin güçlenmesi demek, çocukların daha iyi eğitim alması demek. Bu nedenle hem öğretmenler hem de çocuklar için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Grup çalışması, ortak karar alma ve kendini doğru ifade etme konularında çeşitli atölye çalışmalarına katılan çocuklar, bu becerilerini eğlenceli yöntemlerle geliştiriyor.

- Online platformda neler olacak? İçerik üretirken en çok neye dikkat ettiniz?

Ashoka Farkyaratan Eğitim Koordinatörü Melda Akbaş: Online platformumuz www.farkyaratansiniflar.org’un hazırlık aşamasında öğretmenlerle toplantı gerçekleştirerek ihtiyaçları belirledik. Uygulama örneklerine erişerek, derledik ve görselleştirdik. Örnekleri belirlerken uygulanabilir, maliyet gerektirmeyen, müfredatla uyumlu olmalarına özen gösterdik. Platformda özel/devlet okulu fark etmeksizin başvurular arasından seçilen 25 uygulama örneği yer alıyor. Ayrıca öğretmenleri sosyal duygusal öğrenme becerileri ve kendi “Farkyaratan” sınıflarını oluşturma konularında destekleyen 15 uzman videosu da bulunuyor. ‘Okullarda Empatiyi Geliştirmek İçin bir Rehber’ de öğretmenler için sınıf içinde uygulayabilecekleri metotları barındıran bir kılavuz. Öğretmenler ilgilendikleri herhangi bir alandaki videoyu izledikten sonra onunla ilgili sınıf içi uygulama önerilerine ve uzman videolarına da aynı sayfa üzerinden ulaşabiliyor. Örneğin, Diyarbakır’da bir köy okulunda 3 ve 4’üncü sınıf birleşik tam gün bir okulda çocuklar öğleden sonra kendi atölyelerini düzenliyor. Sınıfın fiziki durumuna atölye yapıyorlar. Yavru kuşlar için kuş yuvası yapımı, bilezik atölyesi, satranç atölyesi gibi çalışmalar. Önemli olan atölyelerin konularını öğrenci ve öğretmenlerin birlikte belirlemesi.

Öğretmenin güçlenmesi çocukların daha iyi eğitim alması demek. Bu proje öğretmenler için sınıf içinde uygulayabilecekleri metotları barındıran bir kılavuz sunuyor.