4N1K 2. yeni bölüm fragmanı | 4N1K ilk bölüm izleme linki FOX’ta

FOX ekranlarının yeni dizisi 4N1K ilk bölüm ile izleyicilerle buluştu. 4N1K 2. yeni bölüm fragmanı ilk bölüm izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Genç yazar Büşra Yılmaz'ın gençlik kitabı 4N1K'nın ekran uyarlaması 25 Nisan Çarşamba günü başladı. Aşk, dostluk, gençlik temalarını içeren 4N1K’nın başrollerini Gözde Mutluer, Hasan Denizyaran, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek, Cemrehan Karakaş gibi genç jenerasyonun popüler oyuncuları üstleniyor. 4N1K ilk bölüm izleme linki sayfamızda bulunuyor. Yapımcılığını Fabrika Yapım/Öner Arslanel’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Deniz Coşkun’un oturduğu, ödüllü genç yazar Büşra Yılmaz’ın çok satan “4N1K” kitabından uyarlanıp, geçtiğimiz yıl sinemalarda büyük gişe başarısı elde eden fenomen hikaye TV ekranlarına da taşınıyor.

4N1K İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yaprak (Gözde Mutluer), çocuk yaşlardan itibaren beraber büyüdüğü ve farklı, renkli karakteristik özelliklere sahip, lise çağlarında, 5 kişilik arkadaş grubunun tek kız üyesidir. Kendine, kızlar dünyasından uzak, Ali (Hasan Denizyaran), Sinan (Cihan Şimşek), Gökhan (Sina Özer) ve Oğuz'dan (Cemrehan Karakaş) oluşan rengarenk bir dünya kurmuştur.

Bir gün, bu dünya gizemli bir biçimde hayatına giren Barış'ın oyunlarıyla değişir. Bu değişim, onu kendisine ve kızların dünyasına bir keşfe çıkarır… Artık bir seçim yapmak zorundadır; ya bir 'Masal Prensi'ni, ya da 'Gamzeli Kahraman'ı seçecektir.

4N1K KONUSU

Yapımcılığını Fabrika Yapım/Öner Arslanel’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Deniz Coşkun’un oturduğu, ödüllü genç yazar Büşra Yılmaz’ın çok satan “4N1K” kitabından uyarlanıp, geçtiğimiz yıl sinemalarda büyük gişe başarısı elde eden fenomen hikaye TV ekranlarına da taşınıyor.

Aşk, dostluk, gençlik temalarını içeren 4N1K’da; Yaprak, çocuk yaşlardan itibaren beraber büyüdüğü ve farklı, renkli karakteristik özelliklere sahip, lise çağlarında, 5 kişilik arkadaş grubunun tek kız üyesidir. Kendine kızlar dünyasından uzak; Ali, Sinan, Gökhan ve Oğuz ‘dan oluşan rengarenk bir dünya kurmuştur. Bir gün, bu dünya gizemli bir biçimde hayatına giren Barış’ın oyunlarıyla değişir. Bu değişim onu kendisine ve kızların dünyasına bir keşfe çıkarır… Artık bir seçim yapmak zorundadır: Ya bir ‘Masal Prensi’ni, ya da ‘Gamzeli Kahraman’ı seçecektir…

Filmin başrollerini Gözde Mutluer, Hasan Denizyaran, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek, Cemrehan Karakaş gibi genç jenerasyonun popüler oyuncularının üstlendiği “4N1K” filminde Berke Bük, Deniz Özerman, Murat Parasayar, Bülent Alkış, Ümit Erdim, Buse Narcı, Zeynep Pymak, Destina Başer ve Munise Özlem Öztürk gibi başarılı isimler de yer alıyor.

4N1K OYUNCULARI KİMDİR?

Gözde Mutluer Kimdir?



1991 yılında doğan Gözde Mutluer Marmara Üniversitesi’ne Sinema TV bölümünde okudu. 2008 yılından bu yana Biskrem, Ülker Çikolata, Avea, Algida, Rocca, Turkcell gibi pek çok önemli markanın reklamlarında oynadı. Dizi çalışmalarına 2009 yılında Show TV’de yayınlanan Melekler Korusun'la başladı. Tövbeler Tövbesi, Lale Devri, Bebek İşi, Not Defteri, Aşkın Kanunu, Bana Baba Dedi, Asla Vazgeçmem ve Kördüğüm dizileriyle televizyondaki çalışmalarına devam etti. Beyaz perdede ise Mert Baykal’ın yönetmenliğini yaptığı Kardeşim Benim filmiyle ilk kez sinema seyircisiyle buluştu. 2017 yılında 4N1K’nın Yaprak’ı olarak izleyici karşısına çıktı. Yaprak karakteriyle seyircinin büyük ilgisini toplayan oyuncu, 4N1K’nın ikinci filmi ve dizisinde de başrolünü üstlendi. Gözde Mutluer aynı zamanda kadın portreleri ve manzaralar üzerine yaptığı illüstrasyonlarla resim çalışmaları da yapıyor. Sıla’nın albüm kapakları için çizimler yapan oyuncu, şarkıcının bir klibinin de yönetmenliğini üstlendi.

Filmdeki karakteri: Yaprak Ayvaz



Etrafındaki kızlara pek benzemiyor. Topuklu ayakkabıyla yıldızı barışmayanlardan, converse'lerim olmadan asla kafasında. Annesi, yani onun deyimiyle ''anakraliçesi'' Oya'nın, babası Taner'in bu hayattaki ağır imtihanı... Okulda da rahat durmuyor. Kınama ve uzaklaştırma koleksiyonu var. Ali'nin yıllardır aşık olduğu ama açılamadığı kız. Etek, eyeliner ve pembe renk gibi ömründen ömür götüren bir yığın sözcüğe bugünlerde bir yenisini ekledi; sırık, yani Barış.



Atakan Hoşgören Kimdir?



1999 yılında İstanbul’da doğan Atakan Hoşgören, 4 Kardeş’in en küçüğüdür. Kolej eğitiminden sonra Doğuş Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümüne devam etmektedir. Oyuncuk hayatına 7 yıl önce başladı. Birçok reklam filminde oynayan oyuncu, Yıldızlar Şahidim adlı dizide kısa bir süre rol almıştır. Tiyatro deneyimi de bulunan Atakan Hoşgören aynı zamanda 5 yıl kadar Beşiktaş altyapısında basketbol oynamıştır. Oyunculuk eğitimini, çeşitli oyuncu koçlarıyla çalışarak edinen Hoşgören'in en son çalıştığı oyuncu koçu Burak Sarımolla’dır. Kısa bir süre önce 4N1K – 2 filmdeki "Ali Tekelioğlu" karakterini canlandırmıştır. 4N1K filminden sonra yakında başlayacak 4N1K dizisinde rol alacaktır. Hobileri arasında kitap, sinema, tiyatro, basketbol, müzik, kısa film, spor ve Klasik Araba tutkusu bulunmaktadır.



Filmdeki karakteri: Ali Tekelioğlu



Yaprak’ı, her durumda, şartlar ne olursa olsun, koruyan kollayan gamzeli kahraman. Çocukluktan beri hislerini Yaprak’a ne anlatabilmiş ne de Yaprak anlayabilmiş. Okulun basket takımının yıldız oyuncusu ve kaptanı. Barış burada da Ali’nin tadını fena kaçırıyor. Babası Tekin’le yıldızları asla barışmamış. Aralarında derin bir baba ve oğul çatışması var. Devasa bir gizemin ortasında yaşıyor yıllardır ve henüz bunun farkında değil. Okuduğun okulun rehber hocası, her belada kapısını çaldığı Ela Hoca, onun gerçek annesi ve Ali henüz bunu bilmiyor.