4N1K İlk Aşk 7.yeni bölüm fragmanı 4N1K İlk Aşk son 6.bölüm izle FOX TV’de! Dizi severleri ekrana kilitleyen 4N1K İlk Aşk yeni bölüm fragmanları ve son bölüm izleme linki araştırılıyor. FOX TV’nin başarılı dizisi 4N1K İlk Aşk son bölüm izleyicisini ekrana kilitledi. Peki bugün 4N1K İlk Aşk yeni bölümde neler olacak? 4N1K İlk Aşk son bölümde Yaprak’ın zamanında müdahalesi Ali’yi gitmekten vazgeçirmiştir. Ancak Yaprak’ın söyledikleri Ali’nin kalbini ona açmasını iyice imkansız hale getirir. Tekrar bir araya gelen ekip önce Barış’a aklını başına getirecek bir oyun hazırlarlar. Sonra da Ali, Bade’ye hayatının dersini verir. Kendini aklamaya çalışan Ela, Tekin’i suçsuzluğuna inandıramaz. Bulduğu ipucu da boş çıkar. Üstelik bir de kapkaça uğrar. İmdadına Ali ve Tekin yetişir. Ancak çantasını kaptırır, içinde Ali’den ayrıldığından beri her şeyi yazdığı günlükte vardır. 4N1K İlk Aşk 6.bölümde

4N1K İLK AŞK 6.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali çok kan kaybetmiştir. Barış’la Yaprak onu zar zor hastaneye yetiştirmeyi başarılar. Ali’nin uğradığı saldırı ve yaralanma haberi okulda bomba etkisi yaratır. Tüm çete ve onu sevenler soluğu hastanede alır. Ela, Tekin ve Jülide de gelirler. Jülide, Ali’ye olanlar için Ela’yı suçlar. Çok kan kaybeden Ali için özellikle ilk 24 saat çok kritiktir. Onu uyandırmak için herkes kendince seferber olur.

En zor görevde Yaprak ve Barış’tadır. Ali’yi küçükken uyandırmak için ailesinin dinlettirdiği şarkıyı bulmaya çalışırlar. Artık hiç bir yerde ne CD’si ne de kaseti olmayan şarkıyı Ali’ye dinletebilmek için eski şarkıcının peşine düşerler. Ali’yi bıçaklayanlarla telefonda görüşen Barış ise davranışları ile şüpheli davranışları ile dikkat çeker. Yoksa yine her şeyin arkasında o mu vardır?

4N1K İLK AŞK 5. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yaprak’ın zamanında müdahalesi Ali’yi gitmekten vazgeçirmiştir. Ancak Yaprak’ın söyledikleri Ali’nin kalbini ona açmasını iyice imkansız hale getirir. Tekrar bir araya gelen ekip önce Barış’a aklını başına getirecek bir oyun hazırlarlar. Sonra da Ali, Bade’ye hayatının dersini verir. Kendini aklamaya çalışan Ela, Tekin’i suçsuzluğuna inandıramaz. Bulduğu ipucu da boş çıkar. Üstelik bir de kapkaça uğrar. İmdadına Ali ve Tekin yetişir. Ancak çantasını kaptırır, içinde Ali’den ayrıldığından beri her şeyi yazdığı günlükte vardır. İstedikleri parayı bulamayan bir de üstüne dayak yiyen kapkaççılar defteri ele geçirir. Bunu Tekin’e şantaj için kullanırlar. Üstelik işin içinde Ali’yi de çekerler. Okulda ise turnuva heyecanı vardır. Okul gezisine giden öğrenciler müsabakaya katılırlar. Gezi herkes için sürprizlerle dolu geçerken her şeyden habersiz Ali büyük tehlikededir.

4N1K İLK AŞK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

FOX’un merakla beklenen yeni gençlik dizisi “4N1K İLK AŞK”ın çekimleri İstanbul’da Anavutköy'de devam ediyor. Dizinin bazı bölümleri ise Bursa ve Trabzon'da çekildi.

Senaryosunu Ferhat Ergün’ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Murat Onbul’un oturduğu, proje tasarımını Tolga Afşin Kaya'nın üstlendiği yapımın kadrosunda; Bülent Alkış, Zeynep Özder, Emir Benderlioğlu, Beyti Engin, Aybanu Aykut, Hakan Haksun, Firuzan Aydın, Tuğçe Kıltaç ve Meral Asıltürk gibi deneyimli isimler de yer alıyor.

4N1K DİZİSİ HİKAYESİ NEDİR?

Yaprak, çocukluktan beri kızlar dünyasından uzak, yanı başındaki dört adamdan oluşan rengarenk bir dünya kurmuştur kendine. Bir gün bu dünya, gizemli bir biçimde hayatına giren Barış’ın oyunlarıyla değişir. Bu değişim, onu kendisine ve kızlar dünyasına doğru bir keşfe çıkarır. Artık bir seçim yapmak zorundadır; ya bir ‘masal prensi’ni ya da ‘gamzeli kahraman’ı seçecektir. Aşktan, okuldan, ailelerinden yana tam manasıyla bela mıknatısı olan; her zorluğu birbirlerine tutunarak aşan bu beş gencin; çocukken verdikleri o söz, her arıza durumda yineledikleri o cümle, hikayemizi en iyi şekilde özetlemektedir aslında: HEPİMİZ KIZIMIZ, KIZIMIZ HEPİMİZ İÇİN!

4N1K OYUNCULARI KİMLERDİR?

Gözde Mutluer (Yaprak Ayvaz)

1991 yılında doğan Gözde Mutluer Marmara Üniversitesi’ne Sinema TV bölümünde okudu. Dizi çalışmalarına 2009 yılında Show TV’de yayınlanan Melekler Korusun'la başladı. Tövbeler Tövbesi, Lale Devri, Bebek İşi, Not Defteri, Aşkın Kanunu, Bana Baba Dedi, Asla Vazgeçmem ve Kördüğüm dizileriyle televizyondaki çalışmalarına devam etti. Beyaz perdede ise Mert Baykal’ın yönetmenliğini yaptığı Kardeşim Benim filmiyle ilk kez sinema seyircisiyle buluştu. 2017 yılında 4N1K’nın Yaprak’ı olarak izleyici karşısına çıktı.

Atakan Hoşgören (Ali Tekelioğlu)

1999 yılında İstanbul’da doğan Arnavut kökenli, 4 Kardeş’in en küçüğü olan Atakan HOŞGÖREN, Kolej eğitiminden sonra Doğuş Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümüne devam etmektedir. Oyuncuk hayatına 7 yıl önce başlamıştır. Oyunculuk eğitimini, çeşitli oyuncu koçlarıyla çalışarak edinmiş, en son oyunculuk eğitimini “4N1K” ekibinin oyuncu koçu Celal Eldeniz’den almıştır.

Cihan Şimşek (Sinan Yorulmaz)

Cihan Şimşek, 06 Ağustos 1992’de Almanya’nın Bad Säckingen şehrinde doğdu. İlk oyunculuk deneyimi 2009 yılında ekrana gelen ‘Bez Bebek’ dizisiyle oldu. 2012 yılında Disney Channel Türkiye’de yayınlanan ‘Zil Çalınca’ dizisinde ilk başrolünü oynadı. ‘Bir Yastıkta’, ‘Beni Böyle Sev’, ‘MedCezir’, ‘Hanım Köylü’ gibi başarılı yapımlarda rol aldı. ‘4N1K’ filminde canlandırdığı Sinan karakteriyle ilk kez sinemaseverlerle buluştu.

Sina Özer (Gökhan Karademir)

24 Ağustos 1995 doğumlu Sina Özer, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu. Özer kısa bir süre oyunculuk eğitimi aldı. 2013 yazından bu yana farklı sosyal medya platformlarından belirli bir kitleye ulaşmış olan Özer, Gurbette Aşk ve 4N1K projelerinde yer aldı.

Cemrehan Karakaş (Oğuz Ünal)

16 Haziran 1993’te doğan Cemrehan Karakaş, küçük yaşlarından itibaren sanatın farklı dallarıyla ilgilendi. Bilgi Üniversitesi Kültür ve Sanat Yönetimi bölümünden mezun oldu. Müfit Aytekin, Betül Alganatay, Acted City ve Celal Eldeniz’den oyunculuğunu geliştirmek adına eğitimler aldı. 2011 yılında ‘Canım Babam’ dizisiyle başladığı kamera önü oyunculuk hayatına o dönemin çok ses getiren dizisi ‘Umutsuz Ev Kadınları’ ve sonrasında ise ‘Sen Benimsin’ dizisiyle devam etti.

Burak Yörük (Barış Ozansoy)

26 Mayıs 1995 yılında İstanbul’da doğan Burak Yörük, kariyerine 2002'de "çocuk oyuncu" olarak başladı. Beykent Üniversitesi'nin "Tiyatro bölümünde" eğitimini sürdüren Burak Yörük; Ben Onu Çok Sevdim, 20 dakika ve Biz Boşanıyoruz adlı dizilerde oynadı.