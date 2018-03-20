8. Gün 2. yeni bölüm fragmanı 8. Gün ilk bölüm ATV’de yayınlandı

Oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgi gören 8. Gün dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. 8. Gün bölüm izleyenler dizinin 2. yeni bölüm fragmanı hakkında araştırma yapmaya başladı. Burcu Biricik, Musa Uzunlar ve Buğra Gülsoy gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı 8. Gün dizisi ilk bölümünde heyecan dozu yüksekti. Bahar, eşi Ahmet'le çok mutlu bir hayat sürerken annesi Şehnaz'ın ani ölüm haberiyle perişan olur. Başarılı bir yazılım mühendisi olan Şehnaz ölmeden önce, ülke güvenliği için bir devrim niteliği taşıyan milli jet yazılımını tamamlamış ve bu sayede çalıştığı şirketin gözbebeği olmuştur. 8. Gün 2. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlandığı takdirde haberimizde bulabilirsiniz.

8. GÜN KONUSU NEDİR?

Bahar, eşi Ahmet'le çok mutlu bir hayat sürerken annesi Şehnaz'ın ani ölüm haberiyle perişan olur. Başarılı bir yazılım mühendisi olan Şehnaz ölmeden önce, ülke güvenliği için bir devrim niteliği taşıyan milli jet yazılımını tamamlamış ve bu sayede çalıştığı şirketin gözbebeği olmuştur. Şehnaz, yazılım aktif hale getirilecekken büyük bir sorunla karşılaşır; sisteme sızılmıştır. Bu, Tek kurşun atmadan ülkeyi ele geçirebilecekleri anlamına geliyordur. Şehnaz, bu felakete engel olmaya çalışırken sisteme sızan adamlar tarafından durdurulur ve tuzağa düşürülür. Şehnaz'ın ölüm haberi tüm ülkede büyük bir şok etkisi yaratır. Bahar ise annesinin öldüğüne başta inanmasa da bu durumu kabullenmek zorunda kalır. Şehnaz'ın ölümüne sebep olanlar şimdi Bahar'ın peşindedir; Bahar'a hayatının en kötü gecesini yaşatırlar. Bu karanlık adamların başında Ozan vardır. Tüm hayatı bir anda alt üst olan Bahar, artık yolun sonuna gelmiştir. Bu sefer de karşısına eli kanlı bir mafya eskisi olan Hayati çıkar. Bundan sonra Bahar için hiçbir şey ve hiç kimse eskisi gibi olmayacaktır.

8. GÜN OYUNCULARI

Burcu Biricik-Bahar Yüksel

Onun dünyaya gelişi annesinin baharı olmuş, adı bu yüzden Bahar... Adı gibi hayat dolu, enerjik, uçarıdır Bahar. Mutsuzluk ve dram onun kitabında yoktur. Bulunduğu her yerde neşe ve ilham kaynağı olur. Hesapsız, dümdüz bir kızdır. Annesi sayesinde zenginlik içinde, rahat ve huzurlu bir hayatı olmuştur Bahar'ın. Baba sevgisi nedir bilmemiştir hiç. Ama baba yokluğunu da bir gün bile hissettirmemiştir annesi. Onu dış dünyanın kötülüklerinden uzak tutacak ve en önemlisi onu çok sevecek bir eş bulmuş, Ahmet'le evlenmiştir. Derken bir gün, hayatı alt üst olur ve bilmediği korkularla yüzleşmek zorunda kalır Bahar. Sevdikleri için her şeyi cesurca göze alacaktır bundan sonra. Hayatta kalmak için içindeki karanlık tarafla yüzleşmek, elini biraz kirletmek zorundadır artık.

Buğra Gülsoy-Ozan Taş

Annesi ölünce küçük yaşta kimsesiz kalan Ozan'ın hayatta güvendiği tek insan Aziz'dir, ondan başka kimsesi de yoktur. Gözü karadır, zeki adamdır. Etrafında Aziz dışındaki herkes sıradan, gelip geçici kişilerdir. Ta ki hayatında gerçekten birisi vazgeçilmez olana dek.

Musa Uzunlar-Hayati Şahin

Hayati, hayata bir sıfır yenik başlayanlardan... Yokluk içinde büyümüş, okuyamamış. Çocuk yaşta çalışmak, ailesine bakmak zorunda kalmış. Hayatın ondan esirgediğini sonra kendi almaya daha çocuk yaşlarda karar verir. Hayati zekasına her zaman çok güvenmiştir. İlk mesleği dolandırıcılık da olsa hiçbir zaman güvenilmez biri olmamıştır. Sözüne sadıktır. Şimdilerdeyse, hayattan hiçbir beklentisi kalmamıştır Hayati'nin.Görev icabı yaşar ama onu da becerememiştir ya... Ölümcül hastalığı kapıda olsa da bu umurunda bile değildir Hayati'nin. Biriyle ne yakın bir ilişkisi, ne de duygusal bir bağı vardır.