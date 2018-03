8. Gün 3.yeni bölüm fragmanı yayında mı 8. Gün dizisi 2.bölüm Atv izleme linki

8. Gün 3.yeni bölüm fragmanı için heyecan dorukta. 8. Gün 2.son bölüm izlemek isteyenler haberimizdeki linkten izleyebilirler. 8. Gün dizisinin merakla beklenen 2. Bölüm fragmanı yayınlandı. ATV de yeni başlayan dizilerinden biri olan 8. Gün geçen hafta ekranlara gelen ilk bölümünün ardından 2. bölümden fragman da yayınlandı. Ekranlara gelen ilk bölümüyle izleyicide merak uyandıran 8. Gün 2. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından, dizinin sevenleri yaşanacak yeni gelişmeleri merakla bekliyor. ATV’nin en yeni dizilerinden olan 8. Gün artık her pazartesi günü ekranlara konuk olacak. 8. Gün oyuncuları ve konusu, dizinin ikinci bölümü itibariyle araştırılmaya başlandı. Annesinin izini süren bir kız ve bu uğurda aldığı yardımları konu alan 8. Gün, oyuncuları ile de merak konusu oldu. Birçok ünlü ismin rol aldığı 8. Gün dizisinde öne çıkan isimler ise Musa Uzunlar, Buğra Gülsoy ve Burcu Biricik oluyor. AY Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, senaryosu Toprak Karalıoğlu ve Volkan Sümbül elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar yer alıyor. 8 Gün dizisi gizem dolu senaryosu ve zengin oyuncu kadrosu ile dizi severlerin ilgisini çekmeyi başardı. Dizide Bahar karakterini Burcu Biricik, Ozan karakterini Buğra Gürsoy Hayati karakterini Musa Uzunlar , Şehnaz karakterini de Ceyda Düvenci canlandırıyor. Dizide ayrıca Cem Davran , Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş, Gökçe Yanardağ, Sermet Yeşil, Deniz Karaoğlu ve Orhan Güner gibi oyuncular da yer alıyor. İşte 8. Gün 3.yeni bölüm fragmanı ve 2.son bölüm izleme linki



8. Gün dizisinin 2. bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.





8. GÜN 2. BÖLÜM ÖZETİ



8. Gün dizisinin 2. Bölüm fragmanında;Şehnaz jete binmeden önceki gece, Selçuk'la yaptığı plan sayesinde yazılımın kopyasını güvenli bir yerde tutmayı başarmıştır. Yazılımı yok ettiğini söylese de Aziz inanmaz; Şehnaz'ı kızına zarar vermekle tehdit eder. Aziz'in karanlık yüzünü gören Şehnaz, tutulduğu yerden kurtulmanın yollarını arar.









Hayati'nin babası olduğu gerçeğini asla kabullenmeyen Bahar, ölen annesinin adını temize çıkarmak için kolları sıvar; öncelikle Selçuk'un izini sürecektir. Bahar istemese de Hayati ona bu yolda yardım etmeye hazırdır. Hayati, geriye kalan sınırlı ömrünü kızı için uzatmanın yollarını düşünmeye başlar. Kemal'le Hayati arasındaki husumet Bahar sayesinde bir süreliğine tatlıya bağlansa da Kemal'in Hayatiyle ilgili planları çoktan başlamıştır. Bahar, Ozan'ın başını belaya soktuğu için kendini sorumlu hisseder, Ozan iyileşmeden onu bırakmaz. Hayati Ozan'a güvenmiyordur, bu yüzden işini sağlama alır. Ozan ise Bahar konusunda Aziz'i inandırmayı başarır.





Bahar elinde silahla Hayati’yi ıssız bir ormana kadar takip ediyor. Burada Hayati ile yüzleşen Bahar elindeki silahı da ona doğrultuyor. İkili hararetli bir tartışma içindeki iken Bahar ‘’ benim babam öldü’’ diyerek isyan ederken; Hayati ise ‘’ daha değil ‘’ diyerek cevap veriyor. Daha sonra Ozan’ın kolundan yaralandığı görülüyor. Bahar onun hayatını kurtardığını düşündüğü Ozan’a sahip çıkıyor. Bunun üzerine Bahar ile birlikte geceyi geçirmek için bir yere sığınıyorlar. Bahar onu gelip alması için bir yakınına haber vermeyi teklif etse de Ozan ‘’ benim kimsem yok’’ diye teklifi ret ediyor. Bahar da ‘’ benim de kimsem yok ‘’ diyerek Ozan ile yalnızlığını paylaşıyor.



Evlerine sığınan iki kişiyi de yanına alan Hayati daha sonra gerçekleri konuşmak için Bahar’ı yanına çağırıyor. Bahar’a bir kutu veriyor. Bu kutunun içinden çıkan fotoğraf, not ve mektuplar ise Bahar’ın annesine ait. Bunları okuduktan sonra Bahar ‘’ sana neden inanayım’’ diye Hayati’ye sorduğunda ; hazır olmadığı tüm cevapları alıyor. Yaşadıklarının şoku ile Bahar hüngür hüngür ağlıyor.



8. GÜN 1. BÖLÜM ÖZETİ



Bahar ve eşi evlerinde mutlu mesut otururken aniden gelen bir haber Bahar’ın yıkılmasına neden oldu. Biricik annesi bilinmeyen kişiler tarafından öldürülmüştü. Bahar’ın annesi Şehnaz’ın ölümü oldukça şüpheli bir durumdur. Ayrıca ünlü bir yazılımcı olan Şehnaz devrim yaratacak projesi yüzünden öldürülmüştür. Annesinin intikamını alamadan katiller Bahar’ın peşine düştü. Bahar’ın yolu ilk olarak Ozan ile sonrasında ise Hayati ile kesişti. Bahar artık hiç bilmediği karanlık bir dünyada tehlike içinde kalmıştı.







8. GÜN DİZİ KONUSU



Bahar canından çok sevdiği annesi ve mutlu yuvası olan zengin bir kadındır. Bir gün aniden annesi öldürülünce hayatı tepe taklak olur. Annesinin öldürülmesi ile büyük bir yıkım yaşayan Bahar , peşine düşen adamlar yüzünden bambaşka bir hayata adım atar. Bahar hem annesini öldüren hem de kendisini öldürmeye çalışan bu adamlardan kaçarken karanlık bir maceranın da içine doğru yol alır. Kıpır kıpır , hayat dolu olan Bahar hayatta kalma mücadelesi ve annesinin katilini arama sürecinde yaşayacakları 8. Gün dizisinde ekrana gelecek.



8. GÜN DİZİ OYUNCULAR ARASINDA KİMLER VAR?



BURCU BİRİCİK (BAHAR YÜKSEL)



Onun dünyaya gelişi annesinin baharı olmuş, adı bu yüzden Bahar... Adı gibi hayat dolu, enerjik, uçarıdır Bahar. Mutsuzluk ve dram onun kitabında yoktur. Bulunduğu her yerde neşe ve ilham kaynağı olur. Hesapsız, dümdüz bir kızdır. Annesi sayesinde zenginlik içinde, rahat ve huzurlu bir hayatı olmuştur Bahar'ın. Baba sevgisi nedir bilmemiştir hiç. Ama baba yokluğunu da bir gün bile hissettirmemiştir annesi. Onu dış dünyanın kötülüklerinden uzak tutacak ve en önemlisi onu çok sevecek bir eş bulmuş, Ahmet'le evlenmiştir. Derken bir gün, hayatı alt üst olur ve bilmediği korkularla yüzleşmek zorunda kalır Bahar. Sevdikleri için her şeyi cesurca göze alacaktır bundan sonra. Hayatta kalmak için içindeki karanlık tarafla yüzleşmek,elini biraz kirletmek zorundadır artık.



Gerçek hayatı: 4 Mayıs 1989 yılında Antalya, Elmalı’da doğmuştur. Annesi babasından boşanmıştır. Bir abisi vardır. Annesi çalıştığı için anneannesinin yanında büyüdü. Lise yıllarında katıldığı tiyatro festivalinde ödül aldı. İzmir’e üniversite okumaya geldi.



Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde okurken bir yandan Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda ve kısa filmlerde rol aldı.



Bahar dünyaya geldiğinde annesi için hayatı güzelleştiren bir olay olmuş. Bu yüzden annesi tarafından Bahar adı verilmiş. Bahar cıvıl cıvıl ve hayat dolu bir kadın. Yaşam tarzı mutlu olmak ve mutlu etmek üzerine olan Bahar’ın hayatında mutsuzluğa yer yok. Annesinin mal varlığı sayesinde rahat ve zenginliklerle dolu bir hayat sürmüş . Fakat hayatındaki tek eksik olan baba figürüne hiç sahip olamamış. Annesinin eksikliğini hissetmesini engellemesine rağmen , baba sevgisini tatmadan büyüyen Bahar’ın içinde hep bir boşluk olmuş. Günü gelince kendisini çok seven bir adamla evlenip mutlu bir hayat yaşayacağını düşünse de geçmişi peşini bırakmamış. Tertemiz ve saf bir kadın olan Bahar sevdiklerini korumak için karanlık ve tehlikeli bir yola girmek zorunda kalır.



HAYATİ ŞAHİN



Hayati fakir bir ailede doğmuş, çocuk yaşta çalışıp ailesine bakmak zorunda kalmıştır. Hayatın adaletli davranmadığı kişilerden biri olan Hayati, kazandığı ile ailesini geçindirmeye çalışmış. Oldukça zeki ve kurnaz bir adam olan Hayati, kendi kaderini değiştirmek için bu yönlerini kullanarak dolandırıcılık yapar. Sözüne sadık ama güvenilmez bir adamdır. Yaptığı meslekten dolayı hayatı saklanmalar ile geçerken günün birinde hiç beklemediği biri hayatına girer. O andan itibaren hiçbir şey Hayati için eskisi gibi olmayacaktır.