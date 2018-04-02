8. Gün 4.yeni bölüm fragmanı yayında mı 8.Gün son 3.bölüm izle ATV’de! Ekranların yeni fenomen dizilerinden biri olan 8. Gün fragmanları ve son bölümde neler yaşandı merak ediliyor. Geçen hafta ekranlara gelen 8. Gün dizisinin 2. bölümünde ; Şehnaz jete binmeden önceki gece, Selçuk'la yaptığı plan sayesinde yazılımın kopyasını güvenli bir yerde tutmayı başarmıştı. Yazılımı yok ettiğini söylese de Aziz inanmadı. 8. Gün dizisinin 3. Bölüm fragmanında; Hayati kızına babalık etmesi gerektiğini söylüyor. Bu yaştan sonra artık babalık yapma zamanın geldi diyerek Bahar’ı çocuğu gibi sahipleneceğini anlatıyor. Fakat arkadaşı Hayati’nin yüzünde gerçekleri vuruyor. İşte merak edilen 8.Gün yeni bölümde yaşanacaklar ve son bölüm özeti…

8. Gün Dizisinin 2. Bölümünde Neler Oldu?

Geçen hafta ekranlara gelen 8. Gün dizisinin 2. bölümünde ; Şehnaz jete binmeden önceki gece, Selçuk'la yaptığı plan sayesinde yazılımın kopyasını güvenli bir yerde tutmayı başarmıştı. Yazılımı yok ettiğini söylese de Aziz inanmadı. Bunun üzerine Şehnaz'ı kızına zarar vermekle tehdit etti. Aziz'in karanlık yüzünü gören Şehnaz, tutulduğu yerden kurtulmanın yollarını ararken Bahar da annesine ulaşmak için bambaşka bir dünyaya adım attı.

3. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

8. Gün dizisinin 3. Bölüm fragmanında; Hayati kızına babalık etmesi gerektiğini söylüyor. Bu yaştan sonra artık babalık yapma zamanın geldi diyerek Bahar’ı çocuğu gibi sahipleneceğini anlatıyor. Fakat arkadaşı Hayati’nin yüzünde gerçekleri vuruyor. Hastalığının çok ilerlediğini ve bu hali ile Bahar’a babalık yapamayacağını söylüyor. Hayati arkadaşının dediklerinin haklı olduğunu bilse de, yine de yapmak istediklerinden vaz geçmiyor.

Bahar ise yaşadıklarından dolayı psikolojisi çok kötü durumdadır. Bahar ‘’ daha düne kadar çok güzel bir hayatım vardı, şimdi ise neler yaşıyorum’’ diyerek isyan ediyor. Bahar’ın göz yaşlarına hakim olamadığını gören Hayati ise kıza destek oluyor. Hayati ‘’ her şeyin kaybettin ; ya kaçacaksın ya da savaşacaksın’’ diyerek Bahar’ın dirayetli olmasını istiyor.

Diğer yandan Ozan , Hayati ve Bahar büyük bir plan yapıyorlar. Bu plana göre bir miktar para kazanıp Şehnaz’ın nerede olduğuna dair ip uçlarını takip edecekler. İlk başta Hayati tüm planı anlatıyor ve Bahar-Ozan ikilisi se harekete geçiyor. Bahar önce kasanın soyulmasından daha sonra ise kumar oynayıp para kazanma konusunda tecrübe ediniyor. Yavaş yavaş suç batağına karışan Bahar kendini kötü hissetse de, annesi için bu duyguya katlanıyor. Yaptıkları plan akabinde Bahar annesi Şehnaz’ın yaşadığını öğreniyor.

8. Gün Dizisinin Konusu

Bahar canından çok sevdiği annesi ve mutlu yuvası olan zengin bir kadındır. Bir gün aniden annesi öldürülünce hayatı tepe taklak olur. Annesinin öldürülmesi ile büyük bir yıkım yaşayan Bahar , peşine düşen adamlar yüzünden bambaşka bir hayata adım atar. Bahar hem annesini öldüren hem de kendisini öldürmeye çalışan bu adamlardan kaçarken karanlık bir maceranın da içine doğru yol alır. Kıpır kıpır , hayat dolu olan Bahar hayatta kalma mücadelesi ve annesinin katilini arama sürecinde yaşayacakları 8. Gün dizisinde ekrana gelecek.

8. Gün Dizisi Oyuncuları

Ozan Demir (Buğra Gülsoy ) : Annesinin ölümü ardından Ozan küçük yaşta kimsesiz kalır. Kimsesiz ve yalnız bir çocukluk geçiren Ozan hayatta yalnızca Aziz’e güvenir. Aziz onun tek dayanağıdır. Ozan oldukça zeki ve kurnaz biridir. Aynı zamanda güvenilir biri değildir. Hayatta hiç kimseye bağlanmayacak kadar dikkatli olan Ozan günü gelince bir kadına aşık olur ve hayatı değişir.

Şehnaz Yüksel ( Ceyda Düvenci ) : Şehnaz ülkemizde yetişmiş başarılı bir yazılım mühendisidir. Çok genç yaşta kızı Bahar’a hamile kalmış ve tek başına onu doğurup yetiştirmiştir. Şehnaz kimseye muhtaç olmayan kendi kendine yetebilen bir kadındır. Oldukça sorumluluk sahibi, dürüst ve idealisttir. Öyle ki zorluklar çekmesine rağmen okulunu bitirip, başarılı bir mühendis olup kendi şirketini kurmuştur. Dünyada devrim yaratacak bir yazılım geliştirip bunu uygulamaya koymadan rakipleri tarafından kaçırılıp tutsak edilir.

BURCU BİRİCİK KİMDİR?

Burcu Biricik 4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Aynı zamanda Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Antalya'da düzenlenen 2006 güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi. Lise yıllarında Tiyatro festivaline katıldı. Burada ödül aldıktan sonra profesyonel olarak oyuncu olmaya karar verdi.

Oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda stajyer kadroda yer alarak başladı. Televizyon kariyerine 2017'de Show TV'de yayınlanan 'Maçolar' adlı dizide rol alarak başladı. Toprağın Günlüğü adlı kısa film çekti. 2011'de 'Artiz Mektebi' adlı oyunculuk yarışmasına katılarak birinciliği Alican Aytekin ile paylaştı.

2011 sezonunda yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol aldı. 2012 yılında Ustura Kemal'de oynadı. Aynı yıl Show TV'de yayınlanan Düşman Kardeşler dizisinde 'Derya' karakterine hayat verdi. 2013 yılında 'Beni Böyle Sev' adlı dizide Seda karakterini oynadı. 2014 yılında yayınlanan Şeref Meselesi adlı dizide canlandırdığı Kübra karakteriyle daha da tanındı. Bu diziden sonra Hayat Şarkısı adlı dizide Hülya karakterine hayat verdi. 2016 yılında Emre Yetkin ile evlenen Hülya Biricik, 8. Gün adlı dizide Bahar Yüksel karakterini canlandırıyor.

BAHAR YÜKSEL KARAKTERİ KİMDİR?

Onun dünyaya gelişi annesinin baharı olmuş, adı bu yüzden Bahar... Adı gibi hayat dolu, enerjik, uçarıdır Bahar. Mutsuzluk ve dram onun kitabında yoktur. Bulunduğu her yerde neşe ve ilham kaynağı olur. Hesapsız, dümdüz bir kızdır. Annesi sayesinde zenginlik içinde, rahat ve huzurlu bir hayatı olmuştur Bahar'ın. Baba sevgisi nedir bilmemiştir hiç. Ama baba yokluğunu da bir gün bile hissettirmemiştir annesi. Onu dış dünyanın kötülüklerinden uzak tutacak ve en önemlisi onu çok sevecek bir eş bulmuş, Ahmet'le evlenmiştir. Derken bir gün, hayatı alt üst olur ve bilmediği korkularla yüzleşmek zorunda kalır Bahar. Sevdikleri için her şeyi cesurca göze alacaktır bundan sonra. Hayatta kalmak için içindeki karanlık tarafla yüzleşmek,elini biraz kirletmek zorundadır artık.

CEM DAVRAN

Oyuncu, komedyen ve sunucu Cem Davran 1964 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Uzun seneler Şehir Tiyatroları Aksesuar Şefliği yapan Mehmet Davran'ın oğludur. Aslen nerelisiniz sorusuna İstanbul dediği halde ısrarla dede tarafından nerelisiniz diyenlerede bir cevap İstanbullu oluşum diyor. Hilal Davran ile evli olan Cem Davran'ın bu evliliğinden Ali ve Hürcan isminde 2 oğlu vardır.