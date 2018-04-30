8. Gün dizisi 7.yeni bölüm fragmanı izle | 8. Gün son 6.bölüm Atv izleme linki

8. Gün dizisi 7.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı 8. Gün son 6.bölüm izleme linki haberimizde. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken 8. Gün dizisinin merakla beklenen 6. Bölüm fragmanı yayınlandı. ATV de yeni başlayan dizilerinden biri olan 8. Gün geçen hafta ekranlara gelen son bölümünün ardından 6. bölümden fragman da yayınlandı. Ekranlara gelen ilk bölümlerinden itibaren izleyicide merak uyandıran 8. Gün 6. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından, dizinin sevenleri yaşanacak yeni gelişmeleri merakla bekliyor. ATV’nin en yeni dizilerinden olan 8. Gün artık her pazartesi günü ekranlara konuk olacak. AY Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, senaryosu Toprak Karalıoğlu ve Volkan Sümbül elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar yer alıyor. 8 Gün dizisi gizem dolu senaryosu ve zengin oyuncu kadrosu ile dizi severlerin ilgisini çekmeyi başardı. Dizide Bahar karakterini Burcu Biricik, Ozan karakterini Buğra Gürsoy Hayati karakterini Musa Uzunlar , Şehnaz karakterini de Ceyda Düvenci canlandırıyor. Dizide ayrıca Cem Davran , Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş, Gökçe Yanardağ, Sermet Yeşil, Deniz Karaoğlu ve Orhan Güner gibi oyuncular da yer alıyor. 8. Gün dizisinin 6. bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. İşte 8. Gün dizisi 8.bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...





8. Gün Dizisinin 5. Bölümünde Neler Oldu?



Geçen hafta ekranlara gelen 8. Gün dizisinin 5. bölümünde ; Aziz’in gerçek yüzünü herkes öğrenmişti. Hayati ve Bahar’ın yaptığı plan sayesinde kötü kişiliği ortaya çıkan Aziz’e karşı dikkatli olma kararı aldılar.Şirkette köstebek olan kişinin ise Sevda olduğu anlaşılmıştı. Hal böyle olunca Bahar herkes karşı dikkatli olmak için özel çaba sarf etti. Çünkü herkese rol yapmak onun için çok zordu. Kemal ise kumarhanenin Ozan tarafından soyulduğunu biliyordu. Fakat bu işi Ozan’ın tek başına yapmadığını biliyordu. Bu yüzden ortağının kim olduğunu öğrenmek istedi. Aziz ise tüm olanlardan sonra ilk olarak Hayati’nin sonra da Bahar’ın ortadan kaldırılması emrini verdi. Fakat ilk olarak Bahar’ı kullanarak Şehnaz’a kötü bir sürpriz hazırladı. Amacı Şehnaz’ın içini acıtıp programı yazmasını sağlamaktı. Bu amacında başarılı da oldu.







8. Gün 6. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?



Gizemli konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile dizi serüvenin iyi başlayan 8. Gün; bu başarıyı son bölümlerinde devam ettiremiyor. Final yapacağı konusunda dedikoduları dönen dizide bir haftalık aradan sonra yeniden bölümler için fragmanlar yayınlanmaya başladı. İşte 8. Gün dizinin ekrana gelecek olan 6. bölümün fragmanında ; Aziz ve Ozan büyük bir takipte. Şehnaz’ın tutulduğu yeri öğrenmek için Aziz’in adamlarını yakın takibe alıyor. Bu adamların konuştuklarını dinleyerek Şehnaz’ın nerede tutulduğunu anlamaya çalışıyorlar. Diğer yandan Bahar da Aziz’i oyalamak peşindedir. Onun yanına giderek hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranmaya çalışıyor. Fakat bu tür bir rolü yapmak Bahar için çok zor. İkili konuştuktan sonra Bahar oradan ayrılıyor. Bu anları bilerek Aziz sırf üzülmesi için Şehnaz’a izletiyor. Şehnaz kızına duyduğu özlem ve Aziz’in zarar vereceği korkusu ile hüngür hüngür ağlıyor. Diğer yandan Ozan annesinin bulunması için Bahar’a yardım ederken Aziz olanları öğreniyor ve bunu ödeteceğini söylüyor. Bunun üzerine adamına Ozan’ı ortadan kaldırmasını emrediyor. Aziz’in adamı da ‘’ biletin kesildi, seni susturmaya geldim’’ diyerek onu öldüreceğini açık açık söylüyor. Ozan canını zor kurtarıp kaçarken; Hayati’ye yakalanıyor. Hayati onun gerçek kimliğini anlıyor ve bunu Bahar’a söylüyor. Ozan’ın çift yönlü ajan olduğunu bilinmesinin ardından Bahar ve Hayati onu öldürmek isterken işler bir anda hiç umulmadık şekilde değişiyor.









Hayati, az bir ömrü kaldığını Ozan'a söyleyip yardımını ister. Kızını Ozan'a emanet edecektir. Bu Ozan'ın hiç beklemediği bir harekettir, çok şaşırır. Aziz'den de Hayati'yi öldürme emri alan Ozan ne yapacağını bilemez. Komiser Bekir, Şehnaz'ı kaçıranlardan birine ulaşmıştır. Adam muhbirlik yapacak, olan biten her şeyi anlatacaktır. Hayati, Ozan'ı da yanına alarak muhbirle görüşemeye gider. Çember Ozan için iyice daralmaya başlar. Açığa çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Komadaki Selçuk uyanır. Aziz programın Bahar'da olduğunu öğrenir. Aziz'in tek bir amacı vardır artık, Bahar'ı almak! Oyun bitmiştir. Aziz, Ozan'ı baba kızın yanından uzaklaştırır, ihtiyaç kalmamıştır artık Ozan'a. Rüstem'den Hayati'yi öldürmesini ve Bahar'ı getirmesini ister. Ozan, Bahar ve Hayati'yi kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. Hayati'ye iyice bilenen Kemal, onun zaafının Bahar olduğunu anlar ve baba kızın peşine düşer. Tüm bunlar olurken şirketteki mühendislerden biri olan Tolga'nın ipi çekilir. İşinde başarılı bir mühendis olan Tolga Şehnaz'la ilgili gerçeği bulmak üzeredir çünkü. Aziz hain bir plan yapar. Tolgayı öldürtecek ama intihar gibi gösterecektir. Bir mühendis intiharı daha gerçekleşmek üzeredir(!)



8. Gün Dizisinin Konusu



Bahar canından çok sevdiği annesi ve mutlu yuvası olan zengin bir kadındır. Bir gün aniden annesi öldürülünce hayatı tepe taklak olur. Annesinin öldürülmesi ile büyük bir yıkım yaşayan Bahar , peşine düşen adamlar yüzünden bambaşka bir hayata adım atar. Bahar hem annesini öldüren hem de kendisini öldürmeye çalışan bu adamlardan kaçarken karanlık bir maceranın da içine doğru yol alır. Kıpır kıpır , hayat dolu olan Bahar hayatta kalma mücadelesi ve annesinin katilini arama sürecinde yaşayacakları 8. Gün dizisinde ekrana gelecek.









8. Gün Dizisi Oyuncuları



Ozan Demir (Buğra Gülsoy ) : Annesinin ölümü ardından Ozan küçük yaşta kimsesiz kalır. Kimsesiz ve yalnız bir çocukluk geçiren Ozan hayatta yalnızca Aziz’e güvenir. Aziz onun tek dayanağıdır. Ozan oldukça zeki ve kurnaz biridir. Aynı zamanda güvenilir biri değildir. Hayatta hiç kimseye bağlanmayacak kadar dikkatli olan Ozan günü gelince bir kadına aşık olur ve hayatı değişir.



Şehnaz Yüksel ( Ceyda Düvenci ) : Şehnaz ülkemizde yetişmiş başarılı bir yazılım mühendisidir. Çok genç yaşta kızı Bahar’a hamile kalmış ve tek başına onu doğurup yetiştirmiştir. Şehnaz kimseye muhtaç olmayan kendi kendine yetebilen bir kadındır. Oldukça sorumluluk sahibi, dürüst ve idealisttir. Öyle ki zorluklar çekmesine rağmen okulunu bitirip, başarılı bir mühendis olup kendi şirketini kurmuştur. Dünyada devrim yaratacak bir yazılım geliştirip bunu uygulamaya koymadan rakipleri tarafından kaçırılıp tutsak edilir.