8.Gün dizisi konusu nedir ATV’ de 8. Gün oyuncuları kimlerdir?

8. Gün konusu nedir? 8. Gün dizisi oyuncu kadrosunda kimler yer almaktadır? Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın yapacağı "8. Gün"ün senaristliğini Toprak Karaoğlu, Savaş Korkmaz ve Seda Çalışır yapıyorlar. "8. Gün oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Musa Uzunlar, Buğra Gülsoy, Ceyda Düvenci, Cem Davran, Yiğit Kirazcı ve Hakan Kurtaş yer alıyor. 8. Gün izleyicisinden tam puan almaya devam ederek yoluna devam ediyor. 8. Gün konusu ise şu şekildedir; Bahar, zeki, hayat dolu, neşeli bir kızdır. Zenginlik içinde büyümüştür. Kocasıyla birlikte mutlu bir hayatı varken bir gün her şey tersine döner. Agna Şirketi'nde yazılım mühendisi olarak çalışan annesi Şehnaz öldürülmüştür. Bahar güvenli hayatından karanlık bir dünyaya savrulur. Annesini öldürenler, bilmediği bir nedenden dolayı şimdi Bahar'ın peşindedir. Bahar, bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da annesinin cinayetinin ardındaki sır perdesini aralamaya çalışır. Sürprizlerle dolu bu serüvende yolu ummadığı biriyle kesişir. Eli kanlı bir mafya eskisi olan Hayati'yle işbirliği yapmak zorunda kalır. Bu zorunluluk zamanla ikisinin de hiç hesaba katmadığı kuvvetli bir bağa dönüşür. Bu bağ adeta iki farklı dünyanın çarpışması gibidir. Hayati, Bahar sayesinde içindeki temiz duyguları keşfederken Bahar ise kendi karanlık tarafıyla yüzleşir.

8. GÜN DİZİSİ KONUSU

Bahar, zeki, hayat dolu, neşeli bir kızdır. Zenginlik içinde büyümüştür. Kocasıyla birlikte mutlu bir hayatı varken bir gün her şey tersine döner. Agna Şirketi'nde yazılım mühendisi olarak çalışan annesi Şehnaz öldürülmüştür. Bahar güvenli hayatından karanlık bir dünyaya savrulur. Annesini öldürenler, bilmediği bir nedenden dolayı şimdi Bahar'ın peşindedir. Bahar, bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da annesinin cinayetinin ardındaki sır perdesini aralamaya çalışır. Sürprizlerle dolu bu serüvende yolu ummadığı biriyle kesişir. Eli kanlı bir mafya eskisi olan Hayati'yle işbirliği yapmak zorunda kalır. Bu zorunluluk zamanla ikisininde hiç hesaba katmadığı kuvvetli bir bağa dönüşür. Bu bağ adeta iki farklı dünyanın çarpışması gibidir. Hayati, Bahar sayesinde içindeki temiz duyguları keşfederken Bahar ise kendi karanlık tarafıyla yüzleşir.

Bahar bu yolda kirlenecek, Hayati ise kirli hayatını temize çekecektir.Hayati'yle birlikte çıktığı bu yolda güvendiği birçok insanın maskelerinin düştüğünü görür. Bu süreçte kocasına olan inancını da kaybeden Bahar, aşka kapılarını kapatmıştır. Ama Bahar'ı bu yolda da büyük bir sürpriz beklemektedir.Tüm bu yaşadıklarına rağmen Bahar ve onu bu süreçte hiç yalnız bırakmayan Hayati,amaçlarından asla sapmaz.

8. GÜN DİZİSİ OYUNCULARI

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği "8. Gün"ün oyuncuları belli oldu.atv ekranlarında yayınlanmaya başlayan "8. Gün"ün kadrosunda Burcu Biricik, Musa Uzunlar, Buğra Gülsoy, Ceyda Düvenci, Cem Davran, Yiğit Kirazcı ve Hakan Kurtaş yer alıyor.

Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın yapacağı "8. Gün"ün senaristliğini Toprak Karaoğlu, Savaş Korkmaz ve Seda Çalışır yapıyorlar.

BURCU BİRİCİK KİMDİR?

Burcu Biricik 4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Aynı zamanda Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Antalya'da düzenlenen 2006 güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi. Lise yıllarında Tiyatro festivaline katıldı. Burada ödül aldıktan sonra profesyonel olarak oyuncu olmaya karar verdi.

Oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda stajyer kadroda yer alarak başladı. Televizyon kariyerine 2017'de Show TV'de yayınlanan 'Maçolar' adlı dizide rol alarak başladı. Toprağın Günlüğü adlı kısa film çekti. 2011'de 'Artiz Mektebi' adlı oyunculuk yarışmasına katılarak birinciliği Alican Aytekin ile paylaştı.

2011 sezonunda yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol aldı. 2012 yılında Ustura Kemal'de oynadı. Aynı yıl Show TV'de yayınlanan Düşman Kardeşler dizisinde 'Derya' karakterine hayat verdi. 2013 yılında 'Beni Böyle Sev' adlı dizide Seda karakterini oynadı. 2014 yılında yayınlanan Şeref Meselesi adlı dizide canlandırdığı Kübra karakteriyle daha da tanındı. Bu diziden sonra Hayat Şarkısı adlı dizide Hülya karakterine hayat verdi. 2016 yılında Emre Yetkin ile evlenen Hülya Biricik, 8. Gün adlı dizide Bahar Yüksel karakterini canlandırıyor.

BAHAR YÜKSEL KARAKTERİ KİMDİR?

Onun dünyaya gelişi annesinin baharı olmuş, adı bu yüzden Bahar... Adı gibi hayat dolu, enerjik, uçarıdır Bahar. Mutsuzluk ve dram onun kitabında yoktur. Bulunduğu her yerde neşe ve ilham kaynağı olur. Hesapsız, dümdüz bir kızdır. Annesi sayesinde zenginlik içinde, rahat ve huzurlu bir hayatı olmuştur Bahar'ın. Baba sevgisi nedir bilmemiştir hiç. Ama baba yokluğunu da bir gün bile hissettirmemiştir annesi. Onu dış dünyanın kötülüklerinden uzak tutacak ve en önemlisi onu çok sevecek bir eş bulmuş, Ahmet'le evlenmiştir. Derken bir gün, hayatı alt üst olur ve bilmediği korkularla yüzleşmek zorunda kalır Bahar. Sevdikleri için her şeyi cesurca göze alacaktır bundan sonra. Hayatta kalmak için içindeki karanlık tarafla yüzleşmek,elini biraz kirletmek zorundadır artık.

BUĞRA GÜLSOY

22 Şubat 1982 doğumlu Buğra Gülsoy'un tam ismi Behiç Buğra Gülsoy'dur. Tiyatro, sinema ve dizilerde rol alan oyuncu Buğra Gülsoy Ankara'da dünyaya gelmiştir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu'dur. Mezun olduktan sonra Kıbrıs'ta bir süre Kıbrıs Devlet Tiyatrosu bünyesinde çeşitli oyunlar ile sahne almış ve kısa film yönetmenliği yapmıştır.

Kuzey Güney dizisinde Güney Tekinoğlu karakterini canlandıran Buğra Gülsoy daha sonra Fox Tv de yayınlanan Aşk Yeniden dizisinde Fatih Şekercizade karakterini canlandırmıştır. 2011 yılında güzel oyuncu Burcu Kara ile evlenmiş ancak evliliği 11 ayın ardından son bulmuş ve boşanmıştır. Buğra Gülsoy aslen Ankara'lıdır.

MUZA UZUNLAR

22 Nisan 1959 doğumlu usta oyuncu Musa Uzunlar 2015 yılında Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Bahri Umman karakteri ile usta oyunculuğunu yine konuşturmuştur. Mimar Sinan Ünv. Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü 1985 senesinde tamamlamış ve Devlet Tiyatrolarında göreve başlamıştır. Musa Uzunlar Antalya doğumludur aslen ise Niğde Kemerhisar'lıdır.

HAKAN KURTAŞ

Hakan Kurtaş 7 EYLÜL 1988 İzmir doğumludur. Hakan Kurtaş Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuk öncesi üniversite döneminde profesyonel olarak basketbol oynayan Hakan Kurtaş dizi, tiyatro ve oyunculuğun yanı sıra karikatür çizimi ve müzik ilede ilgilenmektedir. Bi Aralık isimli bir müzik grubu ile çalışmalar yapmaktadır.

İlk set deneyimini Vücut isimli film ile gerçekleştiren Hakan Kurtaş günümüzde B Planı Tiyatro topluluğu ile İstila isimli bir oyunda oynamaktadır. Aynı zamanda ekranların sevilen dizisi Dolunay'da Deniz karakterini oynamıştır. Dizi ile birlikte vizyona 2017 yılında girmiş olan Bölük isimli sinema filminde rol almıştır. Ayrıca vizyon tarihi henüz belirlenmeyen Martıların Efendisi sinema filmi oyuncu kadrosunda yer almaktadır.Bugüne kadar Ezel, Bir Çocuk Sevdim ve A.Ş.K. isimli projelerde rol alan Hakan Kurtaş İzmir doğumludur.

CEM DAVRAN

Oyuncu, komedyen ve sunucu Cem Davran 1964 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Uzun seneler Şehir Tiyatroları Aksesuar Şefliği yapan Mehmet Davran'ın oğludur. Aslen nerelisiniz sorusuna İstanbul dediği halde ısrarla dede tarafından nerelisiniz diyenlerede bir cevap İstanbullu oluşum diyor. Hilal Davran ile evli olan Cem Davran'ın bu evliliğinden Ali ve Hürcan isminde 2 oğlu vardır.

CEYDA DÜVENCİ

Ceyda Düvenci 1977 senesinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. 1997 senesinde Türkiye güzellik yarışmasında 3. olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 1995 senesinde Palavra Aklar dizisi ile gerçekleştirmiştir. Bir çok reklam ve dizide rol alan Ceyda Düvenci İsmail ve Zümrüt Düvenci çiftin tek çocuğudur. Kadıköy Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2000 yılında Kaan Girgin ile evlenmiş 2002'de ayrılmışlardır. 2008 ve 2013 yılları arasında ise Engin Akgün ile evlilik gerçekleştirmiş ve bu evliliğinden Melisa Nur Akgün isminde bir kızı vardır. Ceyda Düvenci baba tarafından aslen Selanik, anne tarafından ise aslen Kırklareli'lidir.