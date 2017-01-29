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Adı Efsane ilk bölüm ardından Adı Efsane 2. bölüm fragmanı Kanal D'de yayınlandı

Adı Efsane 2. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Kanal D merakla beklenen bir diziyi daha ekranlara getirdi. Adı Efsane 2. yeni bölüm fragmanı öncesi Adı Efsane ilk bölüm izle. Adı Efsane ilk bölüm nefes kesti.

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Adı Efsane 2. yeni bölüm fragmanı Kanal D'de yayınlandı. Kanal D yeni dizisi Adı Efsane ilk bölüm ile izleyicilerin karşısına çıktı. Adı Efsane ilk bölüm izle. Adı Efsane ilk bölüm büyük heyecana sahne oldu. Kanal D yeni dizisi nasıl bir konuya sahip? Eski milli basketbolcu bir koçun hikayesi büyük ilgi çekti. İşte, Adı Efsane ilk bölüm. Dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Tarık, kızlarının teyzeleriyle birlikte Londra'ya gidişine engel olabilecek mi?

ADI EFSANE İLK BÖLÜM ÖZETİ

Eski milli basketbolcu Tarık Aksoy, kendi hırsı ve yanlışları yüzünden önce kariyerini ardından karısını kaybeder. En son çocuklarının velayeti de alınır elinden… Kızları Melis ve Zeynep, teyzeleri Seçil ile yaşamaktadır. 

Tarık, çocuklarının velayetini alabilmek için hayatını düzene sokmak zorunda olduğunu anlar ve bir lisede, koç olarak işe başlar; ancak, ortada bir takım yoktur. Tarık’ın, gençleri ikna edip, kısa bir süre içinde onları sahaya sürmesi gerekmektedir. Seçil’in, kızlarla birlikte Londra’ya yerleşeceğini son anda öğrenen Tarık, çocuklarının yurt dışına gitmelerini engelleyemezse, onları tamamen kaybedecektir…

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ADI EFSANE KONUSU

Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer gibi isimlerin paylaşacağı yeni dizi Adı Efsane 28 Ocak Cuma akşamı ilk bölümüyle başlıyor… İşte Adı Efsane dizisinden tüm bilgiler…

D Yapım’ın yapımcılığını üstleneceği, yönetmen koltuğunda Devrim Yalçın’ın oturduğu, senaryosunu Tunus Taşçı, Nazlı Sunlu ve Hilal Yıldız’ın yazdığı Adı Efsane dizisi, her şeyini kaybetmiş bir babanın kızlarını kazanmak için verdiği mücadeye odaklanacak.

“Herkes ikinci bir şansı hak eder” sloganı ile efsane olacak “Adı Efsane”nin genel hikâye ve künyesi ise şöyle;

Kariyerinin zirvesindeyken ağır biz kaza geçirip sakatlanan efsane basketbolcu Tarık Aksoy, basketbolu bırakmak zorunda kalır. Ardından sahip olduğu her şeyi birer birer yitiren Tarık, en son çocuklarının velayetini de kaybeder. Tam hayata karşı güvenini kaybetmişken, karşısına çıkan son şans, belki de kızlarını kazanmanın yolu olacaktır.

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