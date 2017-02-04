Adı Efsane yeni 3. bölüm fragmanı son bölüm Kanal D'de

Kanal D'nin yeni dizisi Adı Efsane son bölümünde heyecanlı sahneler izleyiciyi ekran başına kilitledi. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır, Rojde Demirer, Reha Özcan, Güneş Hayat gibi isimlerin oynadığı Adı Efsane dizisinin yeni bölümü seyirciler tarafından merakla bekleniyor. Adı Efsane 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte dizinin yeni bölüm fragmanı...

ADI EFSANE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarık, Zeynep’i kaçırdığı suçlamasıyla nezarette tutulmaktadır.

Seçil, yeğenlerini yurt dışına götürebilmek için Tarık’ı kasıtlı olarak içeri attırmıştır. Tarık, Zeynep’i kaçırdığı suçlamasıyla nezarette tutulmaktadır. Tarık’ın çocuklarının gitmesine engel olmak için, öncelikle oradan kurtulması gerekmektedir. Kıvanç ise, gece kulübündeki olayın intikamını almak için hazırlıklara başlar ancak planın nasıl sonlanacağından habersizdir.

ADI EFSANE KONUSU

Kariyerinin zirvesindeyken ağır biz kaza geçirip sakatlanan efsane basketbolcu Tarık Aksoy, basketbolu bırakmak zorunda kalır. Ardından, sahip olduğu her şeyi birer birer yitiren Tarık, en son çocuklarının velayetini de kaybeder. Tam hayata karşı güvenini kaybetmişken, karşısına çıkan son şans, belki de kızlarını kazanmanın yolu olacaktır.

ADI EFSANE OYUNCULARI

Erdal Beşikçioğlu (Tarık), Gökçe Bahadır (Bahar), Rojda Demirer (Seçil), Reha Özcan (Hasan), Güneş Hayat (Kevser), Bülent Düzgünoğlu (Seyfi), Cem Yiğit Üzümoğlu (Hakan), Almila Ada (Melis), Leya Kırşan (Zeynep), Baran Bölükbaşı (Fiko), Hakan Ummak (Sadık)