Adı Zehra 10.yeni bölüm fragmanı izle | Adı Zehra son 9.bölüm FOX TV izleme linki

Adı Zehra 10.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Adı Zehra 9.son bölümünde neler yaşandı? dizi izleyicileri tarafından merak ediliyor. Fox TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Adı Zehra 9. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Dizinin geçen haftaki bölümünde Zehra Kadir ile yolları ayırmaya karar vermişti ve Genco ile aralarında bir yakınlaşma olmuştu. Adı Zehra'nın bu haftaki bölümünde ise yine ortalık karışıyor. Kurulan tuzaklar ve söylenen yalanlar can acıtmaya devam ediyor. Genco babasıyla ilgili öğrendiği gerçek yüzünden yıkılır. Diğer yanda Leyla Serkan'a kızdığı için intikam almak ister. Serkan'ın evine giderek Mine'nin kendi kızı olduğunu söyler. Bunu duyan ev halkı büyük şok yaşar. Ceren ise hamiledir. Ancak Serkan'a olan öfkesi yüzünden bebeğini aldırmak için hastaneye gider. Zehra tehlikeli bir görevi gerçekleştirmek için Serkan'ın odasına girer. Nihayet cd'yi alacaktır. Peki cd'nin içerisinde ne var? Suçu aydınlatacak deliller bu cd'nin içinde mi? Merak edilen soruların cevaplanacağı Adı Zehra'nın 9. bölümü 21 Nisan Cumartesi günü saat 20:00'de Fox TV ekranlarında. İşte Adı Zehra 10.yeni bölüm fragmanı ve 9.son bölümde yaşananlar...



Cumartesi günlerinin vazgeçilmez dizisi Adı Zehra'nın yapımcılığını NTC Yapım-Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Yönetmen koltuğunda karşımıza çıkan isim ise yetenekli yönetmen Taner Akvardar. Bekir Baran Sıtkı, Murat Emir Eren ve Rana Mamatlıoğlu’nun senaryosunu yazdığı Adı Zehra, oyuncu kadrosuyla da çok iddialı. Zeynep Çamcı, Alican Yücesoy, Hatice Aslan ve İnanç Konukçu oyunculuklarıyla göz dolduruyorlar.





ADI ZEHRA 9. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



Nadir ile ilgili gerçeği öğrenen Genco'nun dünyası yıkılır. Babasını kahramanı olarak gören Genco bir türlü bu gerçeği kabullenmek istemez. Nadir bıçaklanır ve hastaneye kaldırılır. Leyla Serkan'a çok kızgındır ondan öç almak için ise evlerine giderek Mine'nin kendi kızı olduğunu ve onu almaya geldiğini söyler. Evdekiler büyük bir şok yaşar. Büyük bomba ise Ceren'den gelir. Ceren hamiledir. Ancak bebeği doğurmak istemez. Onu aldırmanın daha doğru olacağını düşünerek hastaneye gider. Kadir ise Zehra'ya Genco'nun aslında kendisini değil Gerçek Hande'yi sevdiğini söyleyerek aklını karıştırır.



ADI ZEHRA 9. BÖLÜM FRAGMANI







Genco ve Zehra eve döndüklerinde şok edici bir manzarayla karşılaşmıştır. Kanlar içinde yerde yatan Nadir, hastaneye kaldırılır. Babası için endişelenen Genco, bir yandan da Şule’nin neden böyle bir şey yaptığını merak etmektedir. Nadir kendine gelebilecek midir? Olayla ilgili Şule ve Nadir herkese ne anlatacaktır? Zehra bu soruların cevabını merak ederken bir yandan da Mine’nin gerçek anne ve babasının kim olduğunu öğrenebilmek için Hayal’le bir plan yapar. Ancak Şule’nin karşı atağıyla yaşanan şok edici bir gelişme Zehra’nın planlarını altüst edecektir! Öte yanda Ceren ve Leyla arasındaki savaş iyice kızışmıştır. Bu savaş nereye varacaktır?







ADI ZEHRA DİZİSİ 8.BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



Kadir ile ilişkiye devam etmek istemeyen Zehra onunla konuşur ve ayrılmak istediğini söyler. Artık hayatında Kadir'e yer yoktur. Ancak Genco ile aralarında git gide bir yakınlık olmaya başlar. Serkan Nadir'in babası olduğu gerçeğini kabullenemez ve Şule'ye söylenmemesi gereken sözler söyler. Şule'nin verdiği tepki ise şaşırtıcıdır. Serkan ile Ceren arasında da soğuk rüzgarlar eser. Ceren'i korumaya çalışırken birden öfkelenir ve kıskançlık yüzünden birini hastanelik eder. İki kadın arasında kalan Serkan bir yandan da Leyla'yı avutmak zorunda kalır. Mine ile evdeki canavarlarla ilgili konuşan Zehra Mine'den çok önemli bir bilgi alır. Küçük kız farkında olmadan Zehra'ya büyük bir yardımda bulunmuştur. Ancak Şule'nin kendilerini dinlediklerinden haberleri yoktur. Şule duyduğu şeylerin ardından Hande'nin günlüğünü bulur. Günlükte ise hiç bilmek istemeyeceği pis bir gerçekle karşılaşır. Dünyası başına yıkılan Şuleyi zor günler bekler.



ADI ZEHRA DİZİ KONUSU



Zehra Aile baskısından yılarak çareyi kaçmakta bulur. Almanya Berlin doğumlu olan Zehra İstanbul'a gelerek tek başına bir mücadele içine girer. Kendi ayakları üstünde durmaya çalışan Zehra'nın yeni hayatı İstanbul'da zengin bir ailenin yanında devam eder. Zehra, Şule tarafından kızı Hande olduğu iddia edilerek eve getirilir. Zehra eve adımını atar atmaz gördüklerine inanamaz. Zehra içine girdiği bu ailenin bir şey sakladığından emindir. Gerçek kızları Hande'nin başına bu evde çok feci bir şey gelmiştir. Zehra Hande'nin başına gelenleri araştırmak için harekete geçer. Bu işi çözmeyi kafasına koymuştur. Şimdi soğukkanlılığını koruyum Hande rolü oynamaya devam edecektir. Kendisini büyük bir tehlikenin içine atan Zehra'nın peşinde bir de geçmişi vardır. Namus'unu temizlemek için peşine düşen abisi de Zehra'nın izini bulmak üzeredir. Ancak Zehra Hande'nin akıbetini öğrenmeden ölmemeye kararlıdır.







ADI ZEHRA DİZİSİ OYUNCULARI



Şermin Şimşek (Güneş Hayat)



Şermin Zehra'nın annesidir. Fedakar, sessiz sakin ve cefakar bir kadındır. Gözünün yaşı her an akmaya hazırdır. Zehra onun her şeyidir. Bu yüzden Şermin'in en büyük zaafı Zehra'dır ve onun için her şeyi yapar.

1 Haziran 1964 yılında Ankara'da doğan Güneş Hayat, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezundur. Yer aldığı projeler; "Kurtlar Vadisi Pusu", "Evim Sensin", Adı Efsane" ve "Çalıkuşu" dur.



Mine Kurdoğlu (Ülkü Hilal Çiftçi)



Serkan'ın kızı olan Mine Şule'nin torunu Ceren'in de üvey kızıdır. Akıllı sevecen, uyumlu ve sessiz bir çocuktur. Mine babası Serkan'ın sert tavırlarından çok korkar. Koyulan kurallara hiç ses çıkarmadan uyar.

11 Ocak 2009 yılında Devrek'te doğan Ülkü Hilal Çiftçi, ailesi tarafından 4 yaşında bir ajansa kaydolur. Minik oyuncunun yer aldığı projeler; "Güldüy Güldüy Show", "Sen Benimsin", "Nerdesin Birader", "Kocan Kadar Konuş", "O Hayat Benim", "Elif", "Karadayı", "Arka Sokaklar" dır.