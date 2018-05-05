Adı Zehra 12.yeni bölüm fragmanı yayında mı FOX TV Adı Zehra 11.son bölüm izleme linki

Adı Zehra 12.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Adı Zehra 11.son bölüm izleme linki haberimizde. Kısa sürede kendine büyük bir hayran kitlesi edinmeyi başaran ve her bölümü merakla beklenen, Fox TV’nin iddialı yapımı “Adı Zehra”nın 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Genco, Zehra’yla parkta gerçekleştirdiği konuşmada, kaybolduğu zamanda bile onu sevmekten vazgeçmediğini, onu sevmeye devam ettiğini söylüyor. Ancak Kadir, Zehra’yı sıkıştırmaktan geri durmuyor. Zehra’ya, tüm gerçekleri Genco’ya anlatırsa ona olan sevgisinin yok olacağını söylüyor ve Genco’nun Zehra’ya değil Hande’ye aşık olduğunu söylüyor. Diğer taraftaysa Şule, Zehra’ya itiraf etmesi gereken bir şey olduğunu söylüyor. Bu gerilimli sahnenin ardından daha da gerilimli bir sahne izleyicileri karşılıyor ve Şule, elinde bir şırıngayla birinin yatağına süzülüyor. Kendi kendine “kızının intikamını alacağını” söyleyen Şule kimden intikam alacak? Gizemli ve karanlık sırlarla dolu bir dünyada filizlenmeye çalışan bir aşk hikayesinin anlatıldığı Adı Zehra’nın 11. Bölümü 5 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yapımcılığını NTC Yapım-Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği Adı Zehra, her bölümüyle izleyiciyi merakta bırakmayı ve heyecanlandırmayı başarıyor. Başarılı dizinin yönetmenliğini ise Taner Akvardar yaparken dizinin kısa sürede elde ettiği başarının arkasındaki kaliteli senaryosu Bekir Baran Sıtkı, Murat Emir Eren ve Rana Mamatlıoğlu tarafından kaleme alınıyor. Zeynep Çamcı, Alican Yücesoy, Hatice Aslan ve İnanç Konukçu’nun yer aldığı oyuncu kadrosu da izleyicilerden tam not almayı başarıyor. İşte Adı Zehra 12.yeni bölüm fragmanı ve 11.son bölüm izleme linki..





Adı Zehra 11. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?



Adı Zehra 11. bölüm fragmanı yine olay yarattı. Genco’yla birlikte romantik bir gezintiye çıkan Zehra, Genco’dan duydukları karşısında hem çok şaşırır hem de mutlu olur. Genco, onu kaybolduğu zamanda bile sevmekten vazgeçmediğini, ona olan aşkının hiç tükenmediğini dile getirir. Ancak Zehra’yla yüzleşen Kadir, her şeyi Genco’ya anlatmakla tehdit eder. Diğer yandan Şule tehlikeli hamlelerde bulunmaktadır. Kendi kendine konuşarak birinin yatağına süzülen Şule elindeki şırıngayı batırmadan önce kızının intikamını alacağını dile getirir. Serkan ise Ceren’le bir tartışma halindedir. Aralarında geçen hafif bir itişmenin ardından Ceren’in çantası yere düşer ve bebeğin ultrason resimleri ortaya çıkar. Serkan, Ceren’in bebeği aldırmadığını öğrenince hayli şaşırır. Bir yandan Zehra’yı elde etmeye çalışan Kadir bir yandan da Orhan’ın adamlarından kurtulmaya çalışmaktadır.



Adı Zehra 11. Bölüm Fragmanı







Adı Zehra Dizisi’nin 10. Bölümünde Neler Oldu?



Zehra sonunda Nadir’in yaptıklarından emin olur ancak bu kez aklında başka bir soru vardır: Bunu nasıl ispat edecektir. Bundan da öte, Serkan ve Şule’nin, Nadir’in yaptıklarından haberleri olup olmadığından da emin değildir. Serkan’la Şule’nin sırlarını öğrenmek için hareket geçen Zehra, yine kendini ateşin ortasına atar. Bu sırada Ceren de bir bebeği olacağı bilgisini Serkan’dan hala gizlemekte ve boşanmaya kararlıdır. Hatta bu sebeple hiç duyurmadan bebeği aldırmaya karar verir. Kadir’in Zehra’yla ilgili kalan son sabır zerresi de tükenmiştir. Göz göre göre Zehra’yı Genco’ya kaptırmaktan son derece rahatsız olan Kadir, bir plan yapar ve Zehra’yı kazanmak için kolları sıvar.





Adı Zehra Dizisi Konusu



Almanya’da doğan bir Türk kızı olan Zehra, ataerkil aile yapısının baskıcılığına daha fazla dayanamaz ve evden kaçarak Türkiye’ye gelir. Burada kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıp hayatını düzenlemeye çalışırken karşısında çıkan Şule, ona kaybolan kızı Hande olduğunu söyler. Hiçbir şey anlamayan Zehra kendini bir anda lüks ve şatafatın ortasında bulur. Ancak bu görkemin arkasında karanlık bir sır gizlidir ve Zehra bu sırrı ortaya çıkarmadan gitmemeye kararlıdır.







Adı Zehra Dizisi Oyuncuları



Salih Şimşek (Sohel Altan Gol)



Zehra’nın 25 yaşındaki ağabeyi Salih, Almanya’da Türk mahallesinde bulduğu işlerde çalışmaktadır. Kadınlara değer vermeyen Salih, babasının sözünden dışarı çıkmaz ve o ne derse onu yapar. Zehra’nın evden kaçmasının ardından kardeşini bulmak için yollara düşer.



1989 yılında Berlin’de doğan Sohel Altan Gol, yine Berlin’de eğitim hayatını sürdürmüştür. Almanya’da oyunculuk üzerine eğitim alan Altan Gol, uzun zaman pek çok Alman yapımında rol almıştır. Adı Zehra dizisi ise, oyuncunun Türk televizyonlarındaki ilk oyunculuk deneyimidir.



Nadir Yaman (Hakkı Ergök)



Genco’ nun babası ve büyük bir iş adamı olan Nadir Yaman, otoriter, lider ruhlu, soğukkanlı, mesafeli bir adamdır. Özellikle iş hayatında sert ve acımasız bir karakteri olan Nadir, başarıya ve güce adeta tutkundur.

18 Ağustos 1960 Kastamonu’da doğan Hakkı Ergök 1981 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nda oyunculuk eğitimini almıştır. İlk kez 1983 yılında televizyon ekranlarında boy gösteren Ergök, daha sonra "Kuruntu Ailesi", "Kara Melek", "Kurtlar Vadisi", "Mazi Kalbimde Yaradır" gibi pek çok yapımda rol almıştır.