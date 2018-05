Adı Zehra 12.yeni bölüm fragmanı yayında mı FOX TV Adı Zehra 11.son bölüm izleme linki Adı Zehra 12.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Adı Zehra 11.son bölüm izleme linki haberimizde. Kısa sürede kendine büyük bir hayran kitlesi edinmeyi başaran ve her bölümü merakla beklenen, Fox TV’nin iddialı yapımı “Adı Zehra”nın 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Genco, Zehra’yla parkta gerçekleştirdiği konuşmada, kaybolduğu zamanda bile onu sevmekten vazgeçmediğini, onu sevmeye devam ettiğini söylüyor. Ancak Kadir, Zehra’yı sıkıştırmaktan geri durmuyor. Zehra’ya, tüm gerçekleri Genco’ya anlatırsa ona olan sevgisinin yok olacağını söylüyor ve Genco’nun Zehra’ya değil Hande’ye aşık olduğunu söylüyor. Diğer taraftaysa Şule, Zehra’ya itiraf etmesi gereken bir şey olduğunu söylüyor. Bu gerilimli sahnenin ardından daha da gerilimli bir sahne izleyicileri karşılıyor ve Şule, elinde bir şırıngayla birinin yatağına süzülüyor. Kendi kendine “kızının intikamını alacağını” söyleyen Şule kimden intikam alacak? Gizemli ve karanlık sırlarla dolu bir dünyada filizlenmeye çalışan bir aşk hikayesinin anlatıldığı Adı Zehra’nın 11. Bölümü 5 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yapımcılığını NTC Yapım-Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği Adı Zehra, her bölümüyle izleyiciyi merakta bırakmayı ve heyecanlandırmayı başarıyor. Başarılı dizinin yönetmenliğini ise Taner Akvardar yaparken dizinin kısa sürede elde ettiği başarının arkasındaki kaliteli senaryosu Bekir Baran Sıtkı, Murat Emir Eren ve Rana Mamatlıoğlu tarafından kaleme alınıyor. Zeynep Çamcı, Alican Yücesoy, Hatice Aslan ve İnanç Konukçu’nun yer aldığı oyuncu kadrosu da izleyicilerden tam not almayı başarıyor. İşte Adı Zehra 12.yeni bölüm fragmanı ve 11.son bölüm izleme linki..