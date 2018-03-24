Adı Zehra 6.yeni bölüm fragmanı yayında mı Adı Zehra son 5.bölüm FOX TV izle

Adı Zehra 6.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Adı Zehra 5.son bölüm izleme linki dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Fox TV'nin yeni dizisi Adı Zehra yayınlandığı günden itibaren seyirciyi etkilemeyi başardı. Adı Zehra 5. Bölüm fragmanı yayınlandı. Önceki bölümde yaşanan gelişmeler izleyiciyi ekrana kilitlemişti. Adı Zehra 5. Bölüm Fragmanında yaşanan gelişmeler ise, yine izleyenleri heyecanlandırdı. Bu haftaki bölümde Zehra, yerine geçtiği gerçek Hande'ye ne olduğunu öğrenmeyi kafasına koymuştur. Öte yandan Şule, Zehra'nın peşinde kim olduğunu bulmak için harekete geçer. Baş komiser Bayram ile yüzleşen Şule, Bayram'dan yardım ister. Zehra ise o evde Hande'nin başına bir şey geldiğinden artık tamamen emindir. Farklı hikayesiyle kısa sürede izleyiciyi etkisi altına almayı başaran Adı Zehra, 24 Mart Cumartesi günü Saat 20:00'de Fox TV ekranlarında. İşte Adı Zehra 6.yeni bölüm fragmanı ve 5.son bölüm detayları..



Yapımcılığını NTC Yapım-Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği başarılı dizinin yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Taner Akvardar oturuyor. Güçlü senaryosuyla dikkat çeken Adı Zehra; Murat Emir Eren, Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu tarafından kaleme alınıyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduran dizi'de Zeynep Çamcı, Alican Yücesoy, Hatice Aslan ve İnanç Konukçu yer alıyor.









Adı Zehra 5. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?



Adı Zehra 5. Bölüm Fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. Bayram öğrendiği sırlardan sonra Şule'yi köşeye sıkıştırır. Bayram'ın dile getirdiği gerçekler ise Şuleyi çok sinirlendirir. Zehra'nın peşinde olanlardan haberdar olan Şule, onu kimin takip ettiğini öğrenmek için kolları sıvar ve Bayram'la yüzleşir. Zehra ise bu eve geldiği günden beri bir şeyler döndüğünden şüphelenir ve artık Hande'nin başına kötü bir şey geldiğinden emindir. Zehra bu işin peşini bırakmamaya kararlıdır. Bulunduğu evde Hande rolü oynamaya devam eder. Elinde bulunan ipuçlarını bir araya getirerek Hande'nin akıbetiyle ilgili fikir sahibi olmaya çalışır. Bir yandan Salih de işin ucunu bırakmamış ve Zehra'nın saklandığı yeri bulmaya çok yaklaşmıştır.







Adı Zehra Dizisi’nin 4. Bölümünde Neler Oldu?



Zehra, Şule tarafından eve getirilir. Gerçek annesini göreceğini sanan Zehra gördükleri karşısında şok olur. Ancak Zehra'nın annesi Şermin, İsmail ve oğulları Salih zehirlenme vakasıyla karşı karşıya kalırlar ve fenalaşarak hastaneye kaldırılırlar. Bunu öğrenen Zehra, annesi olanlar için çok üzülür ve onun sağlık durumunu merak eder. Şermin'in hayati tehlikesi vardır ve durumu iyi değildir. Zehra, Kurdoğlu ailesinden gizli hastaneye giderek kendini tehlikeye atar. Diğer taraftan Genco'da Salih'le ilgili öğrendiği ipucunu araştırmak için harekete geçer. Polis ise Elif'in öldürülmesinin altında yatan gerçeği açığa çıkarmak üzeredir. Baş komiser Bayram ise olayı aydınlatacak ve Şule'nin sırlarını ortaya dökecektir.



Adı Zehra 6.yeni bölüm fragmanı







Adı Zehra Dizisi Konusu



Zehra Almanya Berlin'de tutucu bir Türk ailesinin kızı olarak dünyaya gelmiştir. 23 Yaşında gencecik bir kız olan Zehra'nın başına gelen olaylar öyle ibretliktir ki, onun yaşadığı zorlukları kimse anlayamaz. Berlin'in yoksul semtlerinden birinde başlayan dizi İstanbul'da zengin ve köklü bir ailenin evinde devam eder. Ancak gizemli ve sırlarla dolu bu evde ters giden bir şeyler vardır. Bu zengin ailenin işlediği korkunç suç Zehra'nın da tehlike altında olmasına neden olur. Zehra'nın suçu sözde, ailesinin namusunu kirletmektir. Kimliksiz öylece bir başına terk edilen Zehra bir anda, 7 yıl evvel kaybolan Zengin ailenin kızı Hande'nin yerine geçerek onun hayatını yaşamaya başlar. Alman konsolosluğunda Hande'nin annesi, Zehra'nın kayıp kızı Hande olduğunu söyler ve onu İstanbul'a götürür. Ancak gittiği o evde onu kabus dolu bir yaşam beklemektedir. Peki Hande'nin başına ne gelmiş olabilir? Ailenin herkesten gizlediği sır nedir?



Adı Zehra Dizisi Oyuncuları



Zehra Şimşek-Hande Kurdoğlu (Zeynep Çamcı)



Akıllı ve merhamet dolu bir kız olan Zehra, Berlin'de yaşayan tutucu bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Ancak Zehra'nın kötü kaderi onu İstanbul'da yaşayan zengin bir ailenin kızı "Hande" olmaya zorlamıştır. Ancak Zehra, Hande'nin gizemli kayboluşunu ve ailenin sakladıklarını öğrenmeye kararlıdır.



Zeynep Çamcı 11 Aralık 1986 yılında Bodrum'da dünyaya gelmiştir. Sinema Bölümü mezunu olan Çamcı, mesleğine yönelmiş ve rol aldığı "Meryem" isimli filmle Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Yer aldığı diğer projeler ise; "Seviyor Sevmiyor", "Recep İvedik 2 ve 3", "Leyla İle Mecnun", "Emir'in Yolu", "Beni Böyle Sev"dir.







Şule Kurdoğlu (Hatice Aslan)



Zeki ve tuttuğunu koparan bir kadındır. Hande ve Serkan'ın annesidir. Dışarıdan bakıldığında çok sevgi dolu ve çocuklarına düşkün görünse de entrikayı sever. Merhametsizdir ve insanların duygularını sömürmekten hoşlanır. Ailesine laf gelmemesi onun için çok önemlidir.



Hatice Aslan 20 Şubat 1962 yılında Sivas'ta doğmuştur. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olan güzel oyuncunun yer aldığı projelerden bazıları; "İçimdeki Fırtına", "Mayıs Kraliçesi", "Bugünün Saraylısı", "Vücut", "Firar", "Üç Maymun", "Kıskanmak", "Güzel Günler", "Şark Oyunları"dır.