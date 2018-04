Adı Zehra 9.yeni bölüm fragmanı izle | Adı Zehra son 8.bölüm Fox TV izleme linki

Adı Zehra 9.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Adı Zehra 8.son bölüm izleme linki haberimizde. Fox TV’de geçtiğimiz aylarda başlayan ve kısa sürede reyting listelerinde yükselen Adı Zehra 8. bölüm fragmanı, seyircilere yine heyecan dolu bir bölüm vadediyor. Kadir’le konuşan Zehra, bir dönüm noktasına varır ve hayatlarına farklı yollarda devam etmeleri gerektiğini söyler. Ayrıca Zehra, Serkan’la ilgili öğrendiği şok edici sırların etkisindedir ve ne yapacağını bilemez haldedir. Bu konuyu Hayal’le de paylaşan Zehra, aldıkları kararla birlikte bundan sonra ortak hareket etmeleri gerektiği yönünde uzlaşırlar. Çünkü Hayal’in hatırlayacağı en ufak bir kırıntı, Hande’yle ilgili sır perdesinin aralanmasını sağlayacaktır. Tüm bunlar yaşanırken Genco ve Zehra arasındaki ilişki giderek daha samimi bir hal almaktadır. Bu samimiyetin artmasında Genco’nun Zehra’ya hazırladığı sürprizin de payı büyüktür. İşte Adı Zehra 9.yeni bölüm fragmanı ve 8.son bölümde yaşananlar...



Adı Zehra’nın yeni bölümü merak edilen pek çok soruyu yanıtlarken yeni sırlar ve gizemleri de beraberinde getiriyor. Adı: Zehra 14 Nisan Cumartesi günü saat 20:00'de Fox TV ekranlarında.



Her bölümüyle reyting listelerindeki yerini perçinleyen dizinin yapımcılığı NTC Yapım-Mehmet Yiğit Alp'e ait. Yönetmen koltuğunda, daha önceki işleriyle de adından söz ettirmeyi başaran yetenekli yönetmen Taner Akvardar oturuyor. Bekir Baran Sıtkı, Murat Emir Eren ve Rana Mamatlıoğlu’nun senaryosunu yazdığı Adı Zehra, hikayesi ve izleyiciyi merakta bırakan yüksek kurgusu kadar oyuncu kadrosuyla da oldukça iddialı. Zeynep Çamcı, Alican Yücesoy, Hatice Aslan ve İnanç Konukçu gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin her bölümü izleyiciden tam not almayı başarıyor.





Adı Zehra 8. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?



Adı Zehra 8. bölüm fragmanı izleyicileri yine oldukça şaşırtıyor. Kadir’le konuşan Zehra, ona artık ayrı yollarda gitmeleri gerektiğini ve hayatında Kadir’e yer olmadığını söyler. Kadir’le olan ilişkisini kestirip atan Zehra diğer yandan Genco’yla git gide yakınlaşmaya başlar. Diğer yandan Şule’yle yüzleşen Serkan, ona “yatağına aldığın adamı Nadir amcan diye karşıma getirirken yetiyor muydu” diye çıkışırken Şule’den hiç beklemediği bir tepki alır. Serkan’ın Ceren’le olan ilişkisi de giderek sorunlu bir hal alır. Ceren’i eve götürmek isterken araya giren birini hastanelik eden Serkan tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de Leyla ile uğraşmak zorunda kalır. Yeğeniyle “evdeki canavarlar”la ilgili konuşan Zehra, dinlendiklerinden habersizdir. Şule, ikilinin konuşmalarına kulak kabartırken duydukları, geçmişteki karanlık hatıraların su yüzüne çıkmasına sebep olur.



Serkan’la ilgili öğrendiği gerçeklerin şokunu yaşayan Zehra’nın aklında yeni soru işaretleri vardır. Hayal’le konuşur ve iki genç kadın birlikte hareket etmeye karar verirler. Hayal’in hatırlayacağı bir şey, Hande’yle ilgili gizemin çözülmesine yardımcı olabilecektir. Ayrıca Zehra, Genco’yla yakınlaşmaya devam etmektedir. Çünkü Genco’nun ona bir sürprizi vardır! Öte yandan Ceren, Serkan’ın kendisini Leyla’yla aldattığını öğrenmiş ve Leyla’dan da Serkan’dan da intikam almak için plan yapmıştır. Her şeyi deneyen Ceren, emeline ulaşabilecek midir? Zehra’nın neyin peşinde olduğunu araştıran Şule’yse, kendisinin de bilmediği korkunç bir sırrı öğrenir. Bu sır, Şule’ye umulmadık şeyler yaptıracak, her şeyi ve herkesi geri dönülmesi güç bir noktaya getirecektir...







Adı Zehra Dizisi’nin 7. Bölümünde Neler Oldu?



Zehra, Hande’nin kaybolmadan önce hamile olduğunu ve dahası arkasında bir video bıraktığını öğrenir. Bu konuyla ilgili etrafındaki herkesin ağzını aramaya başlayan Zehra, Hayal’in anlattıklarının ardından herkesten, hatta Genco’dan bile şüphelenmeye başlar. Zehra, var gücüyle Hande’ye ve bebeğe ne olduğunu öğrenmeye çalışırken yaralamadan dolayı hapse giren Serkan özgür kalır. Serkan’ın hapisten çıkmasıyla az da olsa rahatlayan Şule’nin bu huzuru çok uzun sürmeyecektir. Zehra’yla ilgili hakikati ortaya çıkarmaya kararlı olan Şule ağız yoklamaya başlarken Zehra da benzer bir hedefin peşinden gitmektedir.



Adı Zehra Dizisi Konusu



Aile baskısından kaçarak İstanbul’a gelen Berlin doğumlu Zehra’nın hikayesi tek başına yaşam savaşı vermeye çalışan ve kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışan bir kadının hikayesidir. Berlin’de başlayan bu hikaye İstanbul'da varlıklı bir ailenin evinde devam eder. Zehra’ya, anlam veremeden getirildiği bu evde, ailenin kayıp kızı Hande olduğu söylenir. Ancak aile bir sır saklamaktadır. Zaman içerisinde Zehra, ailenin sakladığı karanlık sırları parça parça öğrenir ve bunları birleştirmeye başladıkça durum aydınlanmaya başlar. Bu evde bir suç işlenmiştir ve kendisi de tehlikededir. Ancak evdeki mevcut tehlike geçmişinden gelen ve hala peşindeki tehlikeden daha büyük değildir. Bundan cesaret alan Zehra, Hande’ye ne olduğunu öğrenmeden bu evden gitmemeye kararlıdır.









Adı Zehra Dizisi Oyuncuları



Nadir Yaman (Hakkı Ergök)



Büyük bir iş adamı olan Nadir, aynı zamanda Genco’ nun babasıdır. Nadir, başarıya ve güce tutkundur ancak tüm bu görünüşünün altında herkesten gizlediği karanlık bir yüz barındırmaktadır.



18 Ağustos 1960 Kastamonu doğumlu olan Hakkı Ergök lise eğitiminin ardından ilk önce Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu'nda ardından 1981 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nında öğrenim görmüştür. 1983 yılında ilk kez televizyon ekranlarında boy gösteren Ergök, daha sonra sayısız yapımda yer almıştır.



İsmail Şimşek (Ali Meriç)



Muhafazakar, baskıcı ve oldukça sert bir kişiliğe sahip olan İsmail, Zehra’nın babasıdır. Ataerkil toplumun bir temsilcisi olan İsmail’e göre kadın, erkeğe itaat etmesi gereken bir varlıktır. Bu baskıcı hali, Zehra’nın evden kaçmasına neden olur.



Manisa Alaşehir doğumlu olan Ali Meriç, 1959 yılında dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezundur. 1977 yılında bir süre Yeni Ulus gazetesinde çalışan Ali Meriç daha sonra Ankara Çocuk Tiyatrosu ile tiyatro hayatına atılmıştır.