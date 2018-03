Adı: Zehra 4.yeni bölüm fragmanı izle Adı: Zehra son 3.bölüm izleme linki FOX TV’de! dizi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. 10 Mart Cumartesi akşamı FOX TV'de ekrana gelen Adı: Zehra 3.son bölümünde bu hafta Karakola gidip başına gelenleri anlatan ve bir itirafta bulunan Zehra, bu yolla her şeyi düzelteceğini düşünürken, Serkan’ın getirdiği bir belge her şeyi değiştirir. Zehra için işler daha da karmaşık bir hale gelmiştir. Acaba onun Hande olmadığını Kurdoğlu Ailesi biliyor mudur? Karakoldaki polisler bile her şeyi anlatmasına rağmen ona inanmamıştır. Üstelik Serkan, kardeşinin psikolojik sorunlar yaşadığını söylemiş, Zehra’yı bir psikologla görüşmeye zorlamıştır. Zehra ne yapıp da bu durumdan kurtulacaktır? Ayrıca annesinin hayatından da endişe duymaktadır. Zeynep Çamcı ve Hatice Aslan’ın başrollerde oynadığı Adı Zehra 4.yeni bölüm fragmanı ve 3.son bölüm detayları için haberimizi takip etmeye devam edin. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Adı: Zehra yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!



ADI: ZEHRA 3. BÖLÜM ÖZETİ



Üstelik Serkan, kardeşinin psikolojik sorunlar yaşadığını söylemiş, Zehra’yı bir psikologla görüşmeye zorlamıştır. Zehra ne yapıp da bu durumdan kurtulacaktır? Ayrıca annesinin hayatından da endişe duymaktadır. Zehra’nın gerçek ailesiyse, Zehra’ya git gide yaklaşmaktadır. Onu bulmak için televizyon kanallarına ve gazetelere çıkmaya karar veren aile sayesinde, Elif adlı bir televizyoncu her şeyi öğrenir. Peki şimdi ne olacaktır?



ADI: ZEHRA 4.YENİ BÖLÜM FRAGMANI



ADI: ZEHRA 2.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Adı: Zehra 2.son bölümünde geçtiğimiz hafta Ailesinden kıl payı kurtulan ve yeni bir kimliği olan Zehra, başına daha büyük dertler açılacağını bilmeden İstanbul’a gelmiş, kendisini zengin bir ailenin evinde bulmuştur. Onun, yıllar önce kaybolan kızları Hande olduğunu düşünen bu aileyle ilgili aklında binlerce soru vardır. Bir anne öz kızını nasıl olup da tanıyamamıştır? Sahiden Zehra’yı kızına mı benzetmiştir? Her şeyden önemlisi, gerçek Hande’ye ne olmuştur? Bu aile neyi gizlemektedir? Öte yandan ailesi Zehra’nın yaşadığını öğrenmiş ve peşine düşmüştür. Bir yandan peşindeki babası ve ağabeyinden kaçan, bir yandan da öz annesini merak eden Zehra, kendisini yeni bir belanın içinde bulur.



ADI: ZEHRA’NIN KONUSU



Berlin'de; tutucu bir Türk ailesinin kızı olarak dünyaya gelen 23 yaşındaki Zehra Şimşek'in yaşadıkları ne planlanabilir ne de yeryüzündeki herhangi biri, onun yaşadıklarını hayal edebilirdi! Dizi, Göçmen Türk kızı Zehra'nın Berlin'deki yoksul ve bağnaz ailesinin evinde başlayıp, İstanbullu zengin bir ailenin sırlarla ve korkunç bir suçla gölgelenmiş konağında devam eden inanılmaz öyküsünü anlatır.



Ailesinin namusunu kirlettiği gerekçesiyle bir otobanda ölüme terk edilen ve bir kimliği bile olmayan genç Zehra, ardı ardına gelen olaylar sonucunda yedi yıldır kayıp olan Hande adlı bir kızın yerine geçer. Üstelik kayıp kızın annesi de Almanya'ya, Türk konsolosluğuna davet edilmiş ve Zehra'yı kızı olarak teşhis etmiştir! Kızını bulduğu için sevinç içinde olan anne, Zehra'yı alıp, İstanbul'a götürür.









Zehra, başına daha büyük dertler açılacağını bilmeden İstanbul'a gider. Ama aklında binlerce soru vardır. Bir anne öz kızını nasıl olup da tanıyamamıştır? Sahiden Zehra'yı kızına mı benzetmiştir? Her şeyden önemlisi, gerçek Hande'ye ne olmuştur? Bu aile neyi gizlemektedir?



Bir yandan peşindeki babası ve ağabeyinden kaçan, bir yandan da öz annesini merak eden Zehra, yeni ailesi hakkındaki sırları öğrendikçe, hem kendi hayatı giderek daha da tehlikeye girecek, hem de aşkı yeniden keşfedecektir.



ZEYNEP ÇAMCI



Zehra Şimşek – Hande Kurdoğlu



Zehra: Zeki ve merhametli bir genç kız olan Zehra, Frankfurt'ta bağnaz bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Lakin kaderin bir oyunu, onu İstanbul'da bir ailenin kaybolan kızı Hande'nin yerine geçmeye zorlamıştır. Uysal bir yapısı olsa da, başkaldırmasını bilir. Annesi onun için her şey demektir, o da annesi için dünyalara bedeldir. Hayata var gücüyle tutunmak ve sevdiklerini korumaktır tek gayesi.



Hande: Şule'nin kızı, Serkan'ın kardeşi. İçine kapanık, duygusal, hassas bir genç kızdır. Küçüklüğünde babası, sonrasında ise abisi tarafından baskı altına alınmıştır. Tüm kırılganlığının yanında ne olursa olsun hayata tutunacak kadar da güçlüdür aslında. Yıllar önce kaybolmuştur ve ailesi senelerce onu aramıştır, bugüne dek.



ZEYNEP ÇAMCI KİMDİR?



11 Aralık 1986’ta Bodrum’da doğan, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema bölümü mezunu olan Zeynep Çamcı İstanbul Üniversitesi’nde Sinema üzerine yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Meryem filmiyle Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştür. Seviyor Sevmiyor dizisiyle de Güney Kore’de Asia Pasific Actors Networks ödülü olan APAN Star Awards Ödülleri – APAN Special Award’la ödüllendirilmiştir. Recep İvedik 2’de Barista/Kasiyer, Recep İvedik 3’te Zeynep rolleriyle tanınmıştır. Altın Portakal kazandığı Meryem sinema filminde Meryem, Deliha sinema filminde Havva karakterlerini canlandırmıştır. Başrollerini üstlendiği dizilerinden Leyla İle Mecnun dizisinde “Sedef – Leyla”, Emir’in Yolu adlı dizisinde “Can”, Beni Böyle Sev dizisinde de “Ayşem”, Seviyor Sevmiyor dizisinde “Deniz Aslan” ve Kara Yazı dizisinde Yaren karakterleriyle televizyon izleyicilerinin kalbinde oldukça önemli bir yer edinmiş, en sevilen kadın oyunculardan biri haline gelmiştir. Başrolünü üstlendiği Adı Zehra dizisinde Zehra karakterine hayat vermektedir.



Zeynep Çamcı’nın Oynadığı Diziler



Adı Zehra / Zehra-Hande / 2018

Kara Yazı / Yaren / 2017

Seviyor Sevmiyor / Deniz / 2016-2017

Canımın İçi / 2012

Beni Böyle Sev / Ayşem / 2012

Adını Feriha Koydum Emir’in Yolu / 2011

Leyla ile Mecnun / Sedef / 2011

Gece Gündüz / Aslı / 2008



Zeynep Çamcı’nın Oynadığı Filmler



Deliha / Meryem / 2014

Meryem / 2013

Recep İvedik 3 / Zeynep / 2010

Güneşin Karanlığı (Kısa Film) / 2009

Recep İvedik 2 / 2008



ALİCAN YÜCESOY



Alican Yücesoy – Serkan Kurdoğlu



Şule'nin oğlu, Hande'nin ağabeyi. Kurdoğlu Ailesi'nin doğal lideri. İşadamıdır. Sosyopat olarak tanımlanabilir. Otoriteye inancı yoktur. Yaptığı her şeyden şeytani zekası ile sıyrılabileceğini sanıyordur. Egoisttir. Genellikle az, öz konuşur. Herkese karşı duygusuz, sert bir tavrı vardır. Şiddete meyillidir. Ancak serinkanlı bir katil de değildir.



ALİCAN YÜCESOY KİMDİR?



1982 Yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa’da tamamladı. 2001 yılında girdiği Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. Eğitim gördüğü yıllarda ve sonrasında Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda oyuncu olarak çalıştı. Bakırköy Belediye Tiyatroları dışında özel tiyatrolar ve topluluklarla çalıştı. Rol aldığı “Hayvan Çiftliği” Oyunu ile 20. Sadri Alışık Ödülleri Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Dalında ‘Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu’ ödülüne aday gösterildi. 2017 Yılında Üstün Dökmen Tiyatro Ödülleri tarafından “Yılın Erkek Oyuncusu” seçildi. 2015 yılı itibariyle oyuncu ve Genel Sanat Yönetmeni olarak çalıştığı Bakırköy Belediye Tiyatroları, 2017 Yılında “Gülünç Karanlık” oyunu ile 21. Afife Jale Tiyatro Ödülleri'in de “Yılın En Başarılı Prodüksiyonu Ödülü'nü ve 22. Sadri Alışık Ödülleri'in de “Seçici Kurul Özel Ödülü” nü aldı.



Alican Yücesoy’un Oynadığı Diziler



Adı Zehra / Serkan / 2018

Kördüğüm / Umut / 2016

Serçe Sarayı / Ali Rıza / 2015

Bana Artık Hicran De / Murat / 2014

İntikam / 2013-2014

Şubat / 2012

Suskunlar / Cebrail / 2012

Sen de Gitme / 2011

Adanalı / Timur / 2008-2010

Zoraki Koca / Tarık / 2007

Akümülatörlü Radyo / Murat / 2006

Gurbet Yolcuları / Hüseyin / 2006

Sessiz Gece / Işık / 2005

Pilli Bebek / Ertuğrul / 2003







Alican Yücesoy’un Oynadığı Filmler



Sofra Sırları / 2016

Ertuğrul 1890 / 2015

Benimle Var Mısın? / 2014

Eyvah Eyvah 2 / İbrahim / 2011

Prensesin Uykusu / Neşet / 2010

Eyvah Eyvah / 2010

Dinle Neyden / Halil Tabip / 2008

Son Osmanlı Yandım Ali / 2007

2 Eylül / 2004



HATİCE ASLAN



Şule Kurdoğlu – Hatice Aslan



Hırslı, zeki, güçlü bir kadındır. Serkan ve Hande'nin annesidir. Dışarıdan anaç, sevgi dolu ve uyumlu görünür ancak ikili oynamayı iyi becerir. Duygu sömürüsü yapmakta üstüne yoktur. İnsanların onun ve ailesinin hakkında ne düşündüğüne çok önem verir. Ucu ailesine ve oğluna dokunabilecek her şeye karşı en sert, en acımasız çözümü bulurken vicdanını dinlemez.



HATİCE ASLAN KİMDİR?



Hatice Aslan, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan 1983 yılında mezun oldu. Aynı sene Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. 1986 yılında İzmir Devlet Tiyatrosu'na geçen oyuncu 1992'ye dek buradaki görevini sürdürdü. Çocuk oyunlarından müzikallere uzanan geniş bir yelpazede sürdürdüğü tiyatro kariyerinin devamında, Ankara Devlet Tiyatrosu'na dönüşünün ardından Ankara'da çekilen ve yedi yıl boyunca ekrana gelen Ferhunde Hanımlar'da canlandırdığı Nejla karakteriyle tanındı. 2000'lerin başında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayini çıkan oyuncu, Ölümsüzler, Küçük Adam Ne Oldu Sana oyunlarındaki performansıyla da tiyatro severlerden tam not aldı. Aralarında Dot ve Craft Tiyatro'nun da olduğu özel tiyatrolarda da sahneye çıktı. Nuri Bilgi Ceylan'ın Üç Maymun filmindeki performansıyla 2009 yılında en iyi kadın oyuncu ödüllerine layık görülen Hatice Aslan, iki yıl sonra Mustafa Nuri'nin çektiği Vücut filmiyle de ulusal ve uluslararası film festivallerinden ödülle döndü. Dizi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Aslan'ın oynadığı diziler arasında Hırçın Menekşe, Düğün Şarkıcısı, Lale Devri, En Son Babalar Duyar, Bugünün Saraylısı, Mayıs Kraliçesi ve İçimdeki Fırtına bulunmaktadır.



Hatice Aslan’ın Oynadığı Diziler



Adı Zehra / Şule / 2018

içimdeki Fırtına / Perihan / 2017

Ayrılsak Da Beraberiz / 2015

Mayıs Kraliçesi / Asu / 2015

Lale Devri / Zümrüt / 2010

Samanyolu / 2009

Masumlar / 2009

Düğün Şarkıcısı / 2008

Hürrem Sultan / Mahidevran / 2003

Hırçın Menekşe / Pelin / 2003

A.G.A / 2003

En Son Babalar Duyar / Hülya / 2002

Kınalı Kar / Leyla / 2002

Ferhunde Hanımlar / Nejla / 1993

Deli Balta / 1993

Elif’in Rüyaları / 1992



Hatice Aslan’ın Oynadığı Filmler



Kot Farkı (Kısa Film) / 2016

Dr. Dilara / 2016

9on / Nermin / 2014

Vücut / Leyla / 2011

Şark Oyunları / 2009

Üç Maymun / Hacer / 2009

Kıskanmak / Feriha / 2009

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım / 2007



İNANÇ KONUKÇU



Kadir Keltikli – İnanç Konukçu



Gurbetçi bir delikanlı, Zehra'nın gönlünü çalan bir genç. Fırlama ve bıçkın diye tabir edebileceğimiz biridir. Pratik zekası, sevimliliğiyle insanları etkisi altına kolayca alır. Ağzı iyi laf yapar. Hırslıdır. Elindekilerle yetinmez. Hep daha fazlasını arzular. Kötü yürekli biri değildir, ama kötülüğe meyillidir. Başkasına bir zarar vermekten çekinir.



İNANÇ KONUKÇU KİMDİR?



1985 İstanbul doğumlu İnanç Konukçu, Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2013 yılında Behzat Ç.'de canlandırdığı Hayalet karakteriyle tanındı. Konukçu'nun oynadığı diziler arasında Leyla ile Mecnun, Kaçak ve Kırlangıç Fırtınası bulunmaktadır. Dizi çalışmalarıyla eş zamanlı sinema kariyerine de devam eden oyuncu Dar Elbise, Kaçma Birader, Behzat Ç. Ankara Yanıyor, Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm'de yer aldı. Ulusal ve uluslararası film festivallerinden ödüllerle dönen Kasap Havası filminde canlandırdığı taksi şoförü Ahmet rolüyle de iki kez “en iyi erkek oyuncu” ödülüne layık görülen İnanç Konukçu, kara komedi türündeki Kayıp El oyunuyla da tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor.



İnanç Konukçu’nun Oynadığı Diziler



Adı Zehra / Kadir / 2018

Kırlangıç Fırtınası / Hikmet / 2017

Kaçak / 2013

Behzat Ç. / Hayalet / 2010-2013

Karanlık Umut / 2005



İnanç Konukçu’nun Oynadığı Filmler



Kaçma Birader / 2016

Dar Elbise / Nazmi / 2016

Tuhaf Zamanlar (Kısa Film) / 2015

Kasap Havası / Ahmet / 2015

Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm / Hayalet / 2011



SEDA GÜVEN



Ceren Kurdoğlu Seda Güven



Serkan'ın karısı ve Kurdoğlu Ailesi'nin gelini. Mine'nin de analığıdır. Orta halli bir aileden gelir. Kendisini çok zeki zannetse de ortalama bir zekaya sahiptir. Şüpheci ve meraklıdır. Biraz patavatsız ve işgüzardır. Ciddiye alınmak için çaba sarf eder. Aklına koyduğunu, herkesten gizli olarak da olsa yapmaktan, kendince entrika çevirmekten geri kalmaz.



SEDA GÜVEN KİMDİR?



28 Ağustos 1984 tarihinde Balıkesir, Bandırma'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi Tekstil Tasarım bölümünden mezun oldu. Profesyonel çalışma hayatına 2004 yılında Başak Gürsoy “BG Ajans” ile başladı. 2005 yılında ATV'de ekranlara gelen “Ekmek Teknesi” adlı diziyle oyunculuğa başlayan “Seda Güven” çıkışını 2010 Kanal D'de yayınlanan “Fatmagül'ün Suçu Ne?” adlı dizide canlandırdığı “Meltem” rolüyle yapmıştır. 9 Ekim 2012 tarihinde “Merhaba Hayat” adlı dizide Vahide Gördüm, Yetkin Dikinciler, Keremcem ile beraber rol almıştır. 2014’ün Şubat ayında Nermin Bezmen'in romanından uyarlanan “ Kurt Seyit ve Şura” adlı dizi filmde Seda Güven, Farah Zeynep Abdullah'ın ablası rolünde (Valentina Verjenskaya) karakterini canlandırdı. 16 Mayıs 2014 tarihinde vizyona giren “İksir: Dedemin Sırrı” adlı sinema filminde, 2015 senesinde “Git Başımdan” komedi filminde rol alan güzel oyuncu 2016'da ise Yavuz Seçkin'li “Oldu Mu Şimdi?” ve Ata Demirer'li 20 Ocak 2017'de vizyona giren “Olanlar Oldu”da rol aldı. 2017 yılı içerisinde çekimleri tamamlanan ”Kaç Kaça Bilirsen” adlı psikolojik komedi türündeki sinema filminde Önder Açıkbaş, Enis Arıkan, Tuğçe Karabacak ve Cezmi Baskın ile başrolleri paylaştı. 2017 yılı içerisinde yayınlanan “Ateş Böceği” dizisinde Seçkin Özdemir, Nilay Deniz, Durul Bazan, Derya Alabora, Şebnem Dilligil ve Gözde Çığacı ile birlikte rol aldı.



Seda Güven’in Oynadığı Diziler



Adı Zehra / Ceren / 2018

Ateşböceği / İlayda / 2017

Aşk Yalanı Sever / 2016

Kurt Seyit ve Şura / Valentina / 2014

Merhaba Hayat / 2012

Fatmagül’ün Suçu Ne? / Meltem / 2010-2012

Hepimiz Birimiz İçin / Zeynep / 2008

Elveda Derken / Eda / 2007

Ateşli Topraklar / Alev / 2005

Ekmek Teknesi / Şale / 2002



Seda Güven’in Oynadığı Filmler



Kaç Kaçabilirsen / 2017

Oldu Mu Şimdi? / Lara / 2016

Olanlar Oldu / Mehtap / 2016

Git Başımdan / Reyhan / 2015



HAKKI ERGÖK



Nadir Yaman Hakkı Ergök



Genco' nun babası, büyük bir iş adamı. Otoriter, lider ruhlu, soğukkanlı, mesafeli bir adamdır. Özellikle iş hayatında sert ve acımasızdır. Başarıya ve güce tutkundur. Aptallığa ve hataya tahammülü yoktur. Tüm bu görünüşünün altında herkesten gizlediği, ahlaksız ve karanlık bir tarafı vardır.



EMRE KIVILCIM



Genco Yaman Emre Kıvılcım



Nadir'in oğlu ve Kurdoğlu Ailesi'nin dostu, zengin bir gençtir. Avukattır. İyi yürekli, mert, anlayışlı, cesur, saygılı ve zeki bir adamdır. Geçmişte kaybettiği aşkını, hiç ummadığı bir anda karşısında bulduğunda, hayatını altüst etme pahasına bu olayın peşine düşmekten geri durmaz.



EMRE KIVILCIM KİMDİR?



2 Eylül 1991 yılında dünyaya gelen oyuncu Emre Kıvılcım aslen Malatyalıdır. Elif dizisinde 3 yıl başrol Selim karakterini canlandırarak ünlenen başarılı oyuncunun asıl mesleği kimya mühendisliğidir. Oyuncu aynı zamanda at binme, kılıç kullanmayı, dövüş sanatlarına hakimdir.



ALİ MERİÇ



İsmail Şimşek Ali Meriç



Zehra'nın babası. Tutucu, baskıcı, anlayışsız, cahil bir adamdır. Gelenek ve göreneklerine körü körüne bağlıdır. Namus onun için çok önemli bir kavramdır. Kadın, ona göre erkeklere itaat etmesi gereken bir varlıktır. Çok serttir. Kincidir. Merhametsiz ve duygusuzdur. Başkalarının onun hakkında ne düşündüğüne önem verir.



GÜNEŞ HAYAT



Şermin Şimşek Güneş Hayat



Zehra'nın annesi. Fedakar, cefakar ve uysal bir kadındır. Anaçtır, sevecendir. Başkaldırmayı beceremez, bilmez. Gözünün yaşı akmaya her an hazırdır. Mutlu olduğunda da üzüldüğünde de birden ağlayan kadınlardandır. Ürkek ve sakindir. Zehra onun en zayıf noktasıdır. Söz konusu kızının hayatı olduğunda, ağır bedeller ödeyeceğini bildiği halde harekete geçmeye hazırdır.



SOHEL ALTAN GOL



Salih Şimşek Sohel Altan Gol



Zehra'nın ağabeyi. 25 yaşındadır. Türk mahallesinde bulduğu işlerde çalışır. Tutucu, sert, sinirli bir tiptir. Kadınlara değer vermez. Dar kafalı ve fikri sabittir. Babasına karşı çok saygılıdır, sözünden çıkmaz. Asabi, inatçı, gözü kara ve düşünmeden hareket eden bir karakteri vardır. Şiddete meyillidir.



ÜLKÜ HALİL ÇİFTÇİ



Mine Kurdoğlu Ülkü Hilal Çiftçi



Şule'nin torunu, Serkan'ın evladı, Ceren'in de üvey kızı. Sevecen, uysal, akıllı, sevimli, sessiz bir çocuktur. Babası Serkan'dan çok korkar. Ceren'den de çok çekinir. Yine de onlara ve herkese sevgi ile yaklaşır. Kendisine koyulan kurallara hep uymaya çalışır.



“Adı: Zehra”nın müzikleri Tuna Velibaşoğlu'ndan!



Yapımcılığını NTC Medya/Mehmet Yiğit Alp' in üstlendiği, FOX'un merakla beklenen yeni dizisi “Adı: Zehra”, 24 Şubat Cumartesi akşamı izleyicisiyle buluşacak.



Başrollerini Zeynep Çamcı, Alican Yücesoy, Hatice Aslan, İnanç Konukçu, Emre Kıvılcım ve Seda Güven'in paylaştığı “Adı: Zehra”nın jenerik şarkısı “Dünyam Bu Kadarmış”, Seksendört’ten tanıdığımız Tuna Velibaşoğlu'na ait. Önümüzdeki günlerde tüm dijital platformlardan dinleyicilerle buluşacak “Dünyam Bu Kadarmış” şarkısını geçtiğimiz yıl yayınlanan “Helal Et” albümüyle büyük beğeni toplayan Selcan Asyalı yorumluyor.



Dizinin özgün müzikleri de Tuna Velibaşoğlu, D. Bijen Rahimi ve İ. Okan Özen tarafından kurulan Müzikbaz imzasını taşıyor.



