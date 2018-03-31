Adı Zehra dizisi yeni 7.bölüm fragmanı izle | Adı Zehra son 6. bölüm FOX TV'de izle
Adı Zehra 7.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı ve Adı Zehra 6.son bölüm izleme linki haberimizde dizi izleyicileri için derledik. Fox TV'nin yayınlandığı ilk bölümden itibaren bir hayli beğeni toplayan dizisi Adı Zehra 6. Bölüm fragmanı yayınlandı. Olayların bir sır perdesi gibi aralanmaya devam ettiği dizinin yeni bölüm fragmanı yine izleyenlerin beklentisini karşılamayı başardı. Adı Zehra 6. Bölüm Fragmanında şok üstüne şok yaşanıyor. Genco'nun Zehra'ya aşkını ilan ettiği sahne oldukça duygusal anlar yaşanmasına sebep oluyor. Zehra'yı Salih'in elinden kurtarmak için Salih'i vuran Serkan tutuklu yargılanmak için cezaevine gönderiliyor. Ancak yaptığı iyilik karşılıksız kalmayacaktır. Zehra Serkan'a minnet duymaya başlar. Öte yandan Hande'nin aslında hamile olduğu ortaya çıkar. Birbiri ardına yaşanan olaylar izleyiciyi şok ederken, tüm soruların cevaplarını almak için heyecana yeni bölüm bekleniyor. Adı Zehra yine sürükleyici bir bölümle daha 31 Mart Cumartesi Günü Saat 20:00'de Fox TV'de. Senaryosuyla ve ters köşe yapan kurgusuyla oldukça ilgi gören dizinin yapımcılığını NTC Yapım-Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Sevilen dizinin yönetmen koltuğunda ise Taner Akvardar oturuyor. Can alıcı bir hikayeye sahip olan dizinin senaryosu da; Murat Emir Eren, Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu'na ait. Oyuncu kadrosuyla da keyifli bir seyir yaşatan dizi'de Zeynep Çamcı, Alican Yücesoy, Hatice Aslan ve İnanç Konukçu gibi önemli isimler yer alıyor.
Adı Zehra 7.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı ve Adı Zehra 6.son bölüm izleme linki haberimizde dizi izleyicileri için derledik. Fox TV'nin yayınlandığı ilk bölümden itibaren bir hayli beğeni toplayan dizisi Adı Zehra 6. Bölüm fragmanı yayınlandı. Olayların bir sır perdesi gibi aralanmaya devam ettiği dizinin yeni bölüm fragmanı yine izleyenlerin beklentisini karşılamayı başardı. Adı Zehra 6. Bölüm Fragmanında şok üstüne şok yaşanıyor. Genco'nun Zehra'ya aşkını ilan ettiği sahne oldukça duygusal anlar yaşanmasına sebep oluyor. Zehra'yı Salih'in elinden kurtarmak için Salih'i vuran Serkan tutuklu yargılanmak için cezaevine gönderiliyor. Ancak yaptığı iyilik karşılıksız kalmayacaktır. Zehra Serkan'a minnet duymaya başlar. Öte yandan Hande'nin aslında hamile olduğu ortaya çıkar. Birbiri ardına yaşanan olaylar izleyiciyi şok ederken, tüm soruların cevaplarını almak için heyecana yeni bölüm bekleniyor. Adı Zehra yine sürükleyici bir bölümle daha 31 Mart Cumartesi Günü Saat 20:00'de Fox TV'de. Senaryosuyla ve ters köşe yapan kurgusuyla oldukça ilgi gören dizinin yapımcılığını NTC Yapım-Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Sevilen dizinin yönetmen koltuğunda ise Taner Akvardar oturuyor. Can alıcı bir hikayeye sahip olan dizinin senaryosu da; Murat Emir Eren, Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu'na ait. Oyuncu kadrosuyla da keyifli bir seyir yaşatan dizi'de Zeynep Çamcı, Alican Yücesoy, Hatice Aslan ve İnanç Konukçu gibi önemli isimler yer alıyor.
ADI ZEHRA DİZİSİ FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
Adı Zehra 6. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?
Zehra'nın peşine düşen Salih, Zehra'nın hayatına son verecekken araya Serkan girer ve Zehra'yı kurtarır. Salih'i vurmak zorunda kalan Serkan tutuklu yargılanarak cezaevine gönderilir. Sırf ailesiyle ilgili laf söz olmasın diye oğlunun cezaevinden çıkması için her şeyi yapar. Bu durum Şule'nin Zehra ile ilgili gerçekleri öğrenmesine sebep olur. Üzerindeki şoku bir türlü atamayan Şule yine soluğu Baş komiser Bayram'ın yanında alır. Bayramdan yardım bekleyen Şule içten içe Zehra'yı eve getirdiği için pişmandır. Öte yandan Serkan geçmişin kötü anılarıyla yüzleşir. Vicdan muhasebesi yapan Serkan için geçmişi unutmak çok zordur. Zehra sır perdesini aralamaya çalışırken şok edici bir bilgiye ulaşır. Hande'nin ortadan kaybolmadan önce hamile olduğu gerçeği beyninde bir şimşek gibi çakar.
Adı Zehra Dizisi’nin 5. Bölümünde Neler Oldu?
Bayram bazı sırları açığa çıkarır ve bu durum Şule'nin aleyhine olur. Bayram'ın gerçekleri Şule'nin yüzüne vurması ise Şuleyi kızdırır. Öte yandan Zehra'nın peşinde birilerinin olduğunu öğrenen Şule, bu işin peşini bırakmaz ve Zehra'nın peşinde kimin olduğunu öğrenmeye çalışır ve bu durumda Bayram'la yüzleşerek ondan yardım ister. Zehra'yı ise bu evde rahatsız eden bir şeyler vardır. Büyük sırların saklandığını ve Hande'nin başına kötü bir şey geldiğini düşünür. Bu aile'nin sakladığı derin sırları ortaya çıkarmak için kendisine söz verir. Ne olursa olsun bu işin peşini bırakmayacaktır ve gerçekleri gün yüzüne çıkartacaktır. Hande olayını aydınlatmak için Hande rolü yapmaya devam edecektir. Öte yandan peşinde olan abisi Salih'in, yerini bulmasına ramak kalmıştır.
ADI ZEHRA DİZİSİ SON BÖLÜM FOX TV İZLE
Adı Zehra Dizisi Konusu
Almanya Berlin'de tutucu bir Türk ailesinin kızı olarak dünyaya gelen Zehra'nın başına gelen olaylar ibretlik bir hayat hikayesi olarak karşımıza çıkar. Berlin'in köhne Türk mahallelerinden birinde başlayan Zehra'nın öyküsü İstanbul'da zengin bir aile'nin yanına gelişiyle devam eder. Zehra getirildiği bu evde Hande adındaki kızın yerine geçer. Yani ailenin zengin kızlarının yerine. Fakat sırlarla örülü bu hikayenin gerçeklikle hiç alakası yoktur. Öz annesinin kendisini Hande diye eve getirmesine yani gerçek kızı Hande'yi tanımamasına anlam veremez ve bu ailenin sakladığı şeyler olduğunu hisseder. İşlenen bu korkunç suçu gün yüzüne çıkarmak için büyük mücadele verecek olan Zehra, bir yandan da namus derdine kendisinin peşine düşen ailesinden kurtulmaya çalışır.
Adı Zehra Dizisi Oyuncuları
Serkan Kurdoğlu (Alican Yücesoy)
Şule'nin oğlu ve Kurdoğlu ailesinin lideridir. Tam bir sosyopattır. Her türlü zor durumdan kıvrak zekasıyla kurtulabileceğini düşünür. Otoriteye ihtiyacı yoktur çünkü kendisi bir otoritedir. Biraz bencildir. Şiddete meyilli ve soğukkanlıdır.
Alican Yücesoy 1982 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olan oyuncu bir süre tiyatroyla ilgilendi. Yer aldığı projelerden bazıları ise; "Adanalı", "Şubat", "Suskunlar", "Kördüğüm", "Bana Artık Hicran De", "Sofra Sırları" ve "Son Osmanlı Yandım Ali"dir.
Kadir Keltikli (İnanç Konukçu)
Almanya'da yaşayan gurbetçi bir delikanlıdır. Zehra Kadir'e gönlünü kaptırmıştır. Biraz fırlama bir mahalle delikanlısıdır, kötülüğe meyillidir ama kötü kalpli biri değildir. Merhametli ve çok hırslıdır.
İnanç Konukçu 1985 senesinde İstanbul'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olan yakışıklı oyuncunun fark edilmesini sağlayan ilk dizi "Behzat Ç" dir. Yer aldığı diğer projeler ise; "Leyla ile Mecnun", "Kaçak", "Kaçma Birader" ve "Dar Elbise"dir.
Zeynep Çamcı Kimdir?
11 Aralık 1986'ta Bodrum'da doğan, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema bölümü mezunu olan Zeynep Çamcı İstanbul Üniversitesi'nde Sinema üzerine yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Meryem filmiyle Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görülmüştür. Seviyor Sevmiyor dizisiyle de Güney Kore'de Asia Pasific Actors Networks ödülü olan APAN Star Awards Ödülleri - APAN Special Award'la ödüllendirilmiştir. Recep İvedik 2'de Barista/Kasiyer, Recep İvedik 3'te Zeynep rolleriyle tanınmıştır. Altın Portakal kazandığı Meryem sinema filminde Meryem, Deliha sinema filminde Havva karakterlerini canlandırmıştır. Başrollerini üstlendiği dizilerinden Leyla İle Mecnun dizisinde "Sedef - Leyla", Emir'in Yolu adlı dizisinde "Can", Beni Böyle Sev dizisinde de "Ayşem", Seviyor Sevmiyor dizisinde "Deniz Aslan" ve Kara Yazı dizisinde Yaren karakterleriyle televizyon izleyicilerinin kalbinde oldukça önemli bir yer edinmiş, en sevilen kadın oyunculardan biri haline gelmiştir. Başrolünü üstlendiği Adı Zehra dizisinde Zehra karakterine hayat vermektedir.
Zeynep Çamcı'nın Oynadığı Diziler
Adı Zehra / Zehra-Hande / 2018
Kara Yazı / Yaren / 2017
Seviyor Sevmiyor / Deniz / 2016-2017
Canımın İçi / 2012
Beni Böyle Sev / Ayşem / 2012
Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu / 2011
Leyla ile Mecnun / Sedef / 2011
Gece Gündüz / Aslı / 2008
Zeynep Çamcı'nın Oynadığı Filmler
Deliha / Meryem / 2014
Meryem / 2013
Recep İvedik 3 / Zeynep / 2010
Güneşin Karanlığı (Kısa Film) / 2009
Recep İvedik 2 / 2008
Alican Yücesoy
Serkan Kurdoğlu
Şule’nin oğlu, Hande’nin ağabeyi. Kurdoğlu Ailesi’nin doğal lideri. İşadamıdır. Sosyopat olarak tanımlanabilir. Otoriteye inancı yoktur. Yaptığı her şeyden şeytani zekası ile sıyrılabileceğini sanıyordur. Egoisttir. Genellikle az, öz konuşur. Herkese karşı duygusuz, sert bir tavrı vardır. Şiddete meyillidir. Ancak serinkanlı bir katil de değildir.
Alican Yücesoy Kimdir?
1982 Yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladı. 2001 yılında girdiği Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden 2005 yılında mezun oldu. Eğitim gördüğü yıllarda ve sonrasında Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalıştı. Bakırköy Belediye Tiyatroları dışında özel tiyatrolar ve topluluklarla çalıştı. Rol aldığı "Hayvan Çiftliği" Oyunu ile 20. Sadri Alışık Ödülleri Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Dalında 'Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu' ödülüne aday gösterildi. 2017 Yılında Üstün Dökmen Tiyatro Ödülleri tarafından “Yılın Erkek Oyuncusu” seçildi. 2015 yılı itibariyle oyuncu ve Genel Sanat Yönetmeni olarak çalıştığı Bakırköy Belediye Tiyatroları, 2017 Yılında “Gülünç Karanlık” oyunu ile 21. Afife Jale Tiyatro Ödülleri’in de “Yılın En Başarılı Prodüksiyonu Ödülü’nü ve 22. Sadri Alışık Ödülleri’in de “Seçici Kurul Özel Ödülü” nü aldı.
Alican Yücesoy'un Oynadığı Diziler
Adı Zehra / Serkan / 2018
Kördüğüm / Umut / 2016
Serçe Sarayı / Ali Rıza / 2015
Bana Artık Hicran De / Murat / 2014
İntikam / 2013-2014
Şubat / 2012
Suskunlar / Cebrail / 2012
Sen de Gitme / 2011
Adanalı / Timur / 2008-2010
Zoraki Koca / Tarık / 2007
Akümülatörlü Radyo / Murat / 2006
Gurbet Yolcuları / Hüseyin / 2006
Sessiz Gece / Işık / 2005
Pilli Bebek / Ertuğrul / 2003
Alican Yücesoy'un Oynadığı Filmler
Sofra Sırları / 2016
Ertuğrul 1890 / 2015
Benimle Var Mısın? / 2014
Eyvah Eyvah 2 / İbrahim / 2011
Prensesin Uykusu / Neşet / 2010
Eyvah Eyvah / 2010
Dinle Neyden / Halil Tabip / 2008
Son Osmanlı Yandım Ali / 2007
2 Eylül / 2004
Hatice Aslan
Şule Kurdoğlu
Hırslı, zeki, güçlü bir kadındır. Serkan ve Hande’nin annesidir. Dışarıdan anaç, sevgi dolu ve uyumlu görünür ancak ikili oynamayı iyi becerir. Duygu sömürüsü yapmakta üstüne yoktur. İnsanların onun ve ailesinin hakkında ne düşündüğüne çok önem verir. Ucu ailesine ve oğluna dokunabilecek her şeye karşı en sert, en acımasız çözümü bulurken vicdanını dinlemez.
Hatice Aslan Kimdir?
Hatice Aslan, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan 1983 yılında mezun oldu. Aynı sene Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı. 1986 yılında İzmir Devlet Tiyatrosu’na geçen oyuncu 1992’ye dek buradaki görevini sürdürdü. Çocuk oyunlarından müzikallere uzanan geniş bir yelpazede sürdürdüğü tiyatro kariyerinin devamında, Ankara Devlet Tiyatrosu’na dönüşünün ardından Ankara’da çekilen ve yedi yıl boyunca ekrana gelen Ferhunde Hanımlar’da canlandırdığı Nejla karakteriyle tanındı. 2000’lerin başında İstanbul Devlet Tiyatrosu’na tayini çıkan oyuncu, Ölümsüzler, Küçük Adam Ne Oldu Sana oyunlarındaki performansıyla da tiyatro severlerden tam not aldı. Aralarında Dot ve Craft Tiyatro’nun da olduğu özel tiyatrolarda da sahneye çıktı. Nuri Bilgi Ceylan’ın Üç Maymun filmindeki performansıyla 2009 yılında en iyi kadın oyuncu ödüllerine layık görülen Hatice Aslan, iki yıl sonra Mustafa Nuri’nin çektiği Vücut filmiyle de ulusal ve uluslararası film festivallerinden ödülle döndü. Dizi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Aslan’ın oynadığı diziler arasında Hırçın Menekşe, Düğün Şarkıcısı, Lale Devri, En Son Babalar Duyar, Bugünün Saraylısı, Mayıs Kraliçesi ve İçimdeki Fırtına bulunmaktadır.
Hatice Aslan'ın Oynadığı Diziler
Adı Zehra / Şule / 2018
içimdeki Fırtına / Perihan / 2017
Ayrılsak Da Beraberiz / 2015
Mayıs Kraliçesi / Asu / 2015
Lale Devri / Zümrüt / 2010
Samanyolu / 2009
Masumlar / 2009
Düğün Şarkıcısı / 2008
Hürrem Sultan / Mahidevran / 2003
Hırçın Menekşe / Pelin / 2003
A.G.A / 2003
En Son Babalar Duyar / Hülya / 2002
Kınalı Kar / Leyla / 2002
Ferhunde Hanımlar / Nejla / 1993
Deli Balta / 1993
Elif'in Rüyaları / 1992
Hatice Aslan'ın Oynadığı Filmler
Kot Farkı (Kısa Film) / 2016
Dr. Dilara / 2016
9on / Nermin / 2014
Vücut / Leyla / 2011
Şark Oyunları / 2009
Üç Maymun / Hacer / 2009
Kıskanmak / Feriha / 2009
Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım / 2007
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