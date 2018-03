Adı Zehra dizisi yeni 7.bölüm fragmanı izle | Adı Zehra son 6. bölüm FOX TV'de izle

Adı Zehra 7.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı ve Adı Zehra 6.son bölüm izleme linki haberimizde dizi izleyicileri için derledik. Fox TV'nin yayınlandığı ilk bölümden itibaren bir hayli beğeni toplayan dizisi Adı Zehra 6. Bölüm fragmanı yayınlandı. Olayların bir sır perdesi gibi aralanmaya devam ettiği dizinin yeni bölüm fragmanı yine izleyenlerin beklentisini karşılamayı başardı. Adı Zehra 6. Bölüm Fragmanında şok üstüne şok yaşanıyor. Genco'nun Zehra'ya aşkını ilan ettiği sahne oldukça duygusal anlar yaşanmasına sebep oluyor. Zehra'yı Salih'in elinden kurtarmak için Salih'i vuran Serkan tutuklu yargılanmak için cezaevine gönderiliyor. Ancak yaptığı iyilik karşılıksız kalmayacaktır. Zehra Serkan'a minnet duymaya başlar. Öte yandan Hande'nin aslında hamile olduğu ortaya çıkar. Birbiri ardına yaşanan olaylar izleyiciyi şok ederken, tüm soruların cevaplarını almak için heyecana yeni bölüm bekleniyor. Adı Zehra yine sürükleyici bir bölümle daha 31 Mart Cumartesi Günü Saat 20:00'de Fox TV'de. Senaryosuyla ve ters köşe yapan kurgusuyla oldukça ilgi gören dizinin yapımcılığını NTC Yapım-Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Sevilen dizinin yönetmen koltuğunda ise Taner Akvardar oturuyor. Can alıcı bir hikayeye sahip olan dizinin senaryosu da; Murat Emir Eren, Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu'na ait. Oyuncu kadrosuyla da keyifli bir seyir yaşatan dizi'de Zeynep Çamcı, Alican Yücesoy, Hatice Aslan ve İnanç Konukçu gibi önemli isimler yer alıyor.





Adı Zehra 6. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?



Zehra'nın peşine düşen Salih, Zehra'nın hayatına son verecekken araya Serkan girer ve Zehra'yı kurtarır. Salih'i vurmak zorunda kalan Serkan tutuklu yargılanarak cezaevine gönderilir. Sırf ailesiyle ilgili laf söz olmasın diye oğlunun cezaevinden çıkması için her şeyi yapar. Bu durum Şule'nin Zehra ile ilgili gerçekleri öğrenmesine sebep olur. Üzerindeki şoku bir türlü atamayan Şule yine soluğu Baş komiser Bayram'ın yanında alır. Bayramdan yardım bekleyen Şule içten içe Zehra'yı eve getirdiği için pişmandır. Öte yandan Serkan geçmişin kötü anılarıyla yüzleşir. Vicdan muhasebesi yapan Serkan için geçmişi unutmak çok zordur. Zehra sır perdesini aralamaya çalışırken şok edici bir bilgiye ulaşır. Hande'nin ortadan kaybolmadan önce hamile olduğu gerçeği beyninde bir şimşek gibi çakar.









Adı Zehra Dizisi’nin 5. Bölümünde Neler Oldu?



Bayram bazı sırları açığa çıkarır ve bu durum Şule'nin aleyhine olur. Bayram'ın gerçekleri Şule'nin yüzüne vurması ise Şuleyi kızdırır. Öte yandan Zehra'nın peşinde birilerinin olduğunu öğrenen Şule, bu işin peşini bırakmaz ve Zehra'nın peşinde kimin olduğunu öğrenmeye çalışır ve bu durumda Bayram'la yüzleşerek ondan yardım ister. Zehra'yı ise bu evde rahatsız eden bir şeyler vardır. Büyük sırların saklandığını ve Hande'nin başına kötü bir şey geldiğini düşünür. Bu aile'nin sakladığı derin sırları ortaya çıkarmak için kendisine söz verir. Ne olursa olsun bu işin peşini bırakmayacaktır ve gerçekleri gün yüzüne çıkartacaktır. Hande olayını aydınlatmak için Hande rolü yapmaya devam edecektir. Öte yandan peşinde olan abisi Salih'in, yerini bulmasına ramak kalmıştır.







Adı Zehra Dizisi Konusu



Almanya Berlin'de tutucu bir Türk ailesinin kızı olarak dünyaya gelen Zehra'nın başına gelen olaylar ibretlik bir hayat hikayesi olarak karşımıza çıkar. Berlin'in köhne Türk mahallelerinden birinde başlayan Zehra'nın öyküsü İstanbul'da zengin bir aile'nin yanına gelişiyle devam eder. Zehra getirildiği bu evde Hande adındaki kızın yerine geçer. Yani ailenin zengin kızlarının yerine. Fakat sırlarla örülü bu hikayenin gerçeklikle hiç alakası yoktur. Öz annesinin kendisini Hande diye eve getirmesine yani gerçek kızı Hande'yi tanımamasına anlam veremez ve bu ailenin sakladığı şeyler olduğunu hisseder. İşlenen bu korkunç suçu gün yüzüne çıkarmak için büyük mücadele verecek olan Zehra, bir yandan da namus derdine kendisinin peşine düşen ailesinden kurtulmaya çalışır.



Adı Zehra Dizisi Oyuncuları



Serkan Kurdoğlu (Alican Yücesoy)



Şule'nin oğlu ve Kurdoğlu ailesinin lideridir. Tam bir sosyopattır. Her türlü zor durumdan kıvrak zekasıyla kurtulabileceğini düşünür. Otoriteye ihtiyacı yoktur çünkü kendisi bir otoritedir. Biraz bencildir. Şiddete meyilli ve soğukkanlıdır.



Alican Yücesoy 1982 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olan oyuncu bir süre tiyatroyla ilgilendi.









Kadir Keltikli (İnanç Konukçu)



Almanya'da yaşayan gurbetçi bir delikanlıdır. Zehra Kadir'e gönlünü kaptırmıştır. Biraz fırlama bir mahalle delikanlısıdır, kötülüğe meyillidir ama kötü kalpli biri değildir. Merhametli ve çok hırslıdır.

İnanç Konukçu 1985 senesinde İstanbul'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olan yakışıklı oyuncunun fark edilmesini sağlayan ilk dizi "Behzat Ç" dir. Yer aldığı diğer projeler ise; "Leyla ile Mecnun", "Kaçak", "Kaçma Birader" ve "Dar Elbise"dir.



Zeynep Çamcı Kimdir?



11 Aralık 1986'ta Bodrum'da doğan, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema bölümü mezunu olan Zeynep Çamcı İstanbul Üniversitesi'nde Sinema üzerine yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Meryem filmiyle Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görülmüştür. Seviyor Sevmiyor dizisiyle de Güney Kore'de Asia Pasific Actors Networks ödülü olan APAN Star Awards Ödülleri - APAN Special Award'la ödüllendirilmiştir. Recep İvedik 2'de Barista/Kasiyer, Recep İvedik 3'te Zeynep rolleriyle tanınmıştır. Altın Portakal kazandığı Meryem sinema filminde Meryem, Deliha sinema filminde Havva karakterlerini canlandırmıştır. Başrollerini üstlendiği dizilerinden Leyla İle Mecnun dizisinde "Sedef - Leyla", Emir'in Yolu adlı dizisinde "Can", Beni Böyle Sev dizisinde de "Ayşem", Seviyor Sevmiyor dizisinde "Deniz Aslan" ve Kara Yazı dizisinde Yaren karakterleriyle televizyon izleyicilerinin kalbinde oldukça önemli bir yer edinmiş, en sevilen kadın oyunculardan biri haline gelmiştir. Başrolünü üstlendiği Adı Zehra dizisinde Zehra karakterine hayat vermektedir.





Alican Yücesoy

Serkan Kurdoğlu



Serkan Kurdoğlu

Şule'nin oğlu, Hande'nin ağabeyi. Kurdoğlu Ailesi'nin doğal lideri. İşadamıdır. Sosyopat olarak tanımlanabilir. Otoriteye inancı yoktur. Yaptığı her şeyden şeytani zekası ile sıyrılabileceğini sanıyordur. Egoisttir. Genellikle az, öz konuşur. Herkese karşı duygusuz, sert bir tavrı vardır. Şiddete meyillidir. Ancak serinkanlı bir katil de değildir.



Alican Yücesoy Kimdir?



1982 Yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladı. 2001 yılında girdiği Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden 2005 yılında mezun oldu. Eğitim gördüğü yıllarda ve sonrasında Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalıştı.



Hatice Aslan

Şule Kurdoğlu



Hırslı, zeki, güçlü bir kadındır. Serkan ve Hande’nin annesidir. Dışarıdan anaç, sevgi dolu ve uyumlu görünür ancak ikili oynamayı iyi becerir. Duygu sömürüsü yapmakta üstüne yoktur. İnsanların onun ve ailesinin hakkında ne düşündüğüne çok önem verir. Ucu ailesine ve oğluna dokunabilecek her şeye karşı en sert, en acımasız çözümü bulurken vicdanını dinlemez.



Hatice Aslan Kimdir?



Hatice Aslan, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan 1983 yılında mezun oldu. Aynı sene Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. 1986 yılında İzmir Devlet Tiyatrosu'na geçen oyuncu 1992'ye dek buradaki görevini sürdürdü. Çocuk oyunlarından müzikallere uzanan geniş bir yelpazede sürdürdüğü tiyatro kariyerinin devamında, Ankara Devlet Tiyatrosu'na dönüşünün ardından Ankara'da çekilen ve yedi yıl boyunca ekrana gelen Ferhunde Hanımlar'da canlandırdığı Nejla karakteriyle tanındı.



