Adını Sen Koy 187. yeni bölüm fragmanı yayında mı Adını Sen Koy oyuncu kadrosunda kimler var

Adını Sen Koy 187. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu dizi severler tarafından araştırılyor. Bugün ekrana gelen Adını Sen Koy 186. son bölümünde heyecan kaldığı yerden devam etti. Zehra ve Ömer’in aşkı izleyenleri büyüledi. Alev’in Zehra ve Ömer’i ayırmak için yaptıkları ise merakla izlendi. Dizi yaz sezonunun gelmesi ile beraber ara vermişti. Geçtiğimiz hafta başında ekrana kaldığı yerden devam eden Adını Sen Koy dizisi 187. yeni bölümü için heyecan dorukta. Başrollerini Hazal Subaşı ve Erkan Meriç’in paylaştığı dizi yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren gündüz kuşağının iddialı yapımlarından biri oldu. Fırtınalar estiren sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Adını Sen Koy 187. yeni bölüm fragmanı ve oyuncu kadrosu hakında tüm detayları sizler için bu haberimizde yer verdik.









ADINI SEN KOY 185. BÖLÜM ÖZETİ



Sabah, tüm birikimini Mehtap’ın borcu yüzünden mafyaya kaptırmıştır. İstanbul’dan planladığından daha erken ayrılma kararı alır. Nihat ise şirketle ilgili büyük bir sorunu fark eder, Alev gitmeden yine yapmıştır yapacağını. Ömer, Zehra’nın eve gelen talibi yüzünden çok öfkelidir. Zehra, Şükran’ı arar ve bu tatsız durumu onarmaya çalışır.



Tüm bunlar olurken, beş parasız kalan Sabah geceyi kimin evinde geçirecektir, gece yarısı aniden eve giren kişi kimdir? Ömer sabah erkenden kararlı bir şekilde evden ayrılır. Nereye gitmiştir? Zehra’ya bıraktığı not yoksa ayrılık notu mudur? soruları dizinin son bölümünde yanıt buldu.







ADINI SEN KOY 184. BÖLÜM ÖZETİ



Sabah mafya tarafından tehdit edilir ve tüm birikimi gasp edilmek istenir. Sabah bütün bunlara engel olmaya çalışırken bir yandan da hayatına hiç ummadığı anda giren, genç bi adama haddini bildirmeye çalışmaktadır. Ayşe’nin doktoru, Ömer’i arar. Ömer’i şaşkınlığa uğratan sonuçları söyler. Ömer Zehra’nın perişan haline dayanamaz ve Salim’le konuşmak ister. Zehra bu duruma engel olabilecek midir? Yoksa Salim ardından yaşanan bu gizli evliliği duyacak mıdır? Tüm bunların üzerine Zehra’yı isteyen talip aniden konağa gelir, Ömer bu durumda ne yapacaktır?



ADINI SEN KOY 183. BÖLÜM ÖZETİ



Sabah, Mehtap’ın sadece emlak işlerini devraldığını düşünürken işin karanlık, belalı kısmından habersizdir. Mehtap’a ulaşamayan mafyanın adamları, gözlerine Sabah’ı kestirirler. Ayşe ise Alev’in intiharını abisinden saklamaya çalışır.



Şükran, Zehra’ya bulduğu talibi bir an önce Zehra ile tanıştırma planları yaparken, Ömer bütün bunlardan habersiz, Zehra’nın babası Salim’e gerçekleri söyleme kararı alır. Zehra, babasının evinden gözyaşları içinde çıkar. Salim ve Zehra arasında geri dönüşü olmayan bir konuşma mı geçmiştir yoksa? sorusu son bölümde yanıt buldu.



ADINI SEN KOY 182. BÖLÜM ÖZETİ



Zehra’yı yeni sıkıntılı bir süreç beklemektedir. Salim’in evine gelen komşu kadın, Zehra’dan habersiz ona talip olur. Zehra’yı yeni sıkıntılı bir süreç beklemektedir. Mahallenin yeni bir konuğu vardır, Sabah. Genç kızın mahalleye ‘gürültülü’ girişi, gelecek günlerin işaretçisi gibidir. Sabah, Mehtap’ın emlak dükkânına yerleşmeye çalışırken hayatının temelden değişeceğinin farkında değildir.



Amerika’dan gelen bir haber konağı yeniden ayaklandırır.



Peki Ömer ve Zehra geceyi ıssız bir yerde, herkesten uzak geçireceklerdir. Zehra’nın hangi sözü Ömer’i allak bullak edecektir? Yoksa Ömer’in telefon ekranındaki fotoğrafla mı ilgisi vardır bütün bunların? sorusu yanıt buldu.



ADINI SEN KOY 181. BÖLÜM ÖZETİ



Zehra ve Ömer’in aşk itirafından sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Ömer ve Zehra’nın ölümle burun buruna geldiği o elim kazanın ardından konakta bütün taşlar yerinden oynamıştır. Zehra ve Ömer’in aşk itirafından sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.



Alev nihayet konaktan ayrılmış, Müzeyyen de onun peşinden gitmiştir. Ömer kendisine gelen garip telefonlarla boğuşurken, bir yandan da Salim’i kollayarak Zehra ile buluşur. Peki gecenin karanlığında, bu patika yolda Zehra ve Ömer’in ne işi vardır, yoksa onları kötü bir sürpriz mi beklemektedir?



ADINI SEN KOY OYUNCU KADROSU



ADINI SEN KOY OYUNCU KADROSU

Adını Sen Koy Ömer kimdir?

Erkan Meriç

Hayatı rakamlardan, anlaşmalardan, başarı ve zaferlerden oluşur. Sadece tek kişiye kıymet verir: Kız kardeşi Ayşe ve onun mutluluğu... Altı aylık ömrü kalan Ayşe için hiç beklemediği bir anda mecburi bir oyun içinde bulur kendini...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'dan sonra Dünyanın en iyi erkek modeli ünvanını kazanan Erkan Meriç 25 Temmuz 1986 Mersin doğumludur. Mersin Üniversitesi Elektronik Otomasyon Bölümü mezunudur.





Uzun yıllar profesyonel olarak futbol oynayan ve kalecilik yapan Erkan Meriç ayrıca voleybol, yüzme, basketbol, body building gibi spor dallarıyla da ilgilenmiştir.

Üniversiteyi bitirdikten sonra mankenlik yapmaya karar veren Erkan Meriç, ajansa kaydolmuş ve profesyonel mankenlik kariyeri bu sayede başlamıştır. 2009 yılında düzenlenen Best Model of The Turkey yarışmasına katılmış ve bu yarışmada Türkiye'nin en iyi erkek modeli seçilmiştir. Bu yarışmanın ardından Best Model of The World yarışmasına katılmış ve bu yarışmada da Dünya'nın en iyi erkek modeli ünvanının sahibi olmuştur.

Erkan Meriç modellikten sonra oyunculuğa da adım atmıştır. TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan "Adını Sen Koy" isimli dizide Ömer karakterini canlandırmaktadır.

Adını Sen Koy Zehra kimdir?

Hazal Subaşı

Elidor Miss Turkey 2015 finalistleri arasında yer alan 13 numaralı finalistidir.

Eğitim hayatına İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde 1.sınıf öğrencisi olarak devam eden güzel finalist Hazal Subaşı, İzmir doğumludur. 11 Haziran 2015 gecesi düzenlenecek olan Miss Turkey 2015 finalinde favoriler arasında gösterilen güzel finalist 20 yaşında ve 1.66 boyundadır.

Yaş: 20

Boy: 1.66

Doğum Yeri: İzmir

Eğitimi: İzmir Ekonomi Üniversitesi – Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Mesleği: Öğrenci

Katıldığı Miss Turkey 2015 yarışmasında Türkiye 3. Güzeli olan güzel finalist 2016 yılında adından sıkça söz ettireceğe benziyor. Trt 1’de ekranlara gelmeye başlayan Adını Sen Koy adlı dizide rol almaya başlayan Hazal Subaşı başarılı oyunculuğuylada izleyenlerin beğenisini kazanmış durumda. Kariyerine oyuncu olarak devam eden güzelimiz dizide Zehra Kaya rolünde başrol oynuyor. Dizinin ana karakteri olan Zehra’nın başından geçenler ile Hazal Subaşı ile hayat buluyor.

Ezgi Baran- ALEV

Çocukluğundan beri konağa sahip olmak, konaktaki ailenin bir parçası olmak onun hayatının en önemli amacıdır. Bunun için kendini Ömer'in müstakbel eşi sayıyorken Zehra'nın kendi dünyalarına girmesine tahammül edemez ve ondan kurtulmak için her yolu mübah görür.

Yaprak Durmaz-AYŞE

Ömer'in kız kardeşidir. Herkesi sevdiği, kimse hakkında kötülük düşünmediği ve abisi tarafından hep korunup kollandığı için hayatı toz pembe görmektedir. Çok sevdiği Nihat'la da aşk evliliği yapmış ve evliliği Asya adında güzel bir kız çocuğu ile taçlanmıştır.

ADINI SEN KOY KONUSU

“Aşık ruh karanlık ve soğuk iklimde yaşar. Isı da ışık da hep bir adım ötede, sevdiğinin ellerindedir. Aşk birbirlerine doğru sürüklenen iki kalbin bir türlü birleşememesi, yaklaşmaya çalışırken uzağa, hep uzağa düşmesidir…”

Karakterleri gece ile gündüz kadar farklı, dünyaları siyahla beyaz kadar ayrı iki gencin ÖMER ve ZEHRA’nın hikâyesi de imkânsız bir iklimde yeşerecektir.

Gösterdikleri büyük dirence ve tüm olmazlara rağmen…

Ömer altı aylık ömrü kalan kardeşinin mutluluğu için hiç beklemediği anda mecburi bir oyunun içinde bulur kendini… Bambaşka bir dünyadan gelen Zehra ile evlenmek zorundadır. Altı aylık sözleşmeli, formalite bir evlilik yapacak, bunun için Zehra’ya istediği parayı ödeyecek, onun altı ayını satın alacaktır.

