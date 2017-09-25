Adını Sen Koy izleyicisi ile buluştu! Adını Sen Koy oyuncuları Ömer Zehra kimdir?

Adını Sen Koy yeni sezon izleyicisi ile Star Tv ekranlarında buluşuyor. Adını Sen Koy Ömer Zehra kimdir? Adını Sen Koy son bölümde neler oldu? Yapımcılığını Karamel yapımın yaptığı dizinin başrollerini Hazal Subaşı ve Erkan Meriç paylaşıyor. Oyuncu kadrosunda ise Yaprak Durmaz, Aykut İğdeli gibi isimler yer alıyor. Ömer ve Zehra’nın ölümle burun buruna geldiği o elim kazanın ardından konakta bütün taşlar yerinden oynamıştır. Zehra ve Ömer’in aşk itirafından sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Dizi bir önceki sezonda bulunan tüm heyecanını yeni sezonda da sürdürüyor. Alev nihayet konaktan ayrılmış, Müzeyyen de onun peşinden gitmiştir. Ömer kendisine gelen garip telefonlarla boğuşurken, bir yandan da Salim’i kollayarak Zehra ile buluşur. Peki gecenin karanlığında, bu patika yolda Zehra ve Ömer’in ne işi vardır, yoksa onları kötü bir sürpriz mi beklemektedir? Adını Sen Koy son bölüm izleme linki ve Adını Sen Koy oyuncu kadrosu haberimiz içerisinde sizlerle.

ADINI SEN KOY SON BÖLÜM ÖZETİ

Zehra ve Ömer’in aşk itirafından sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Başrollerini Erkan Meriç, Hazal Subaşı, Yaprak Durmaz ve Aykut İğdeli’nin paylaştığı, Karamel Yapım’ın yapımcılığında ekrana gelecek dizinin yönetmenleri ise Fulya Yavuzoğlu & Mahir Aktaş.

Ömer ve Zehra’nın ölümle burun buruna geldiği o elim kazanın ardından konakta bütün taşlar yerinden oynamıştır. Zehra ve Ömer’in aşk itirafından sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Alev nihayet konaktan ayrılmış, Müzeyyen de onun peşinden gitmiştir.

Ömer kendisine gelen garip telefonlarla boğuşurken, bir yandan da Salim’i kollayarak Zehra ile buluşur.

Peki gecenin karanlığında, bu patika yolda Zehra ve Ömer’in ne işi vardır, yoksa onları kötü bir sürpriz mi beklemektedir?

ADINI SEN KOY OYUNCU KADROSU

Adını Sen Koy Ömer kimdir?

Erkan Meriç

Hayatı rakamlardan, anlaşmalardan, başarı ve zaferlerden oluşur. Sadece tek kişiye kıymet verir: Kız kardeşi Ayşe ve onun mutluluğu... Altı aylık ömrü kalan Ayşe için hiç beklemediği bir anda mecburi bir oyun içinde bulur kendini...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'dan sonra Dünyanın en iyi erkek modeli ünvanını kazanan Erkan Meriç 25 Temmuz 1986 Mersin doğumludur. Mersin Üniversitesi Elektronik Otomasyon Bölümü mezunudur.

Uzun yıllar profesyonel olarak futbol oynayan ve kalecilik yapan Erkan Meriç ayrıca voleybol, yüzme, basketbol, body building gibi spor dallarıyla da ilgilenmiştir.

Üniversiteyi bitirdikten sonra mankenlik yapmaya karar veren Erkan Meriç, ajansa kaydolmuş ve profesyonel mankenlik kariyeri bu sayede başlamıştır. 2009 yılında düzenlenen Best Model of The Turkey yarışmasına katılmış ve bu yarışmada Türkiye'nin en iyi erkek modeli seçilmiştir. Bu yarışmanın ardından Best Model of The World yarışmasına katılmış ve bu yarışmada da Dünya'nın en iyi erkek modeli ünvanının sahibi olmuştur.

Erkan Meriç modellikten sonra oyunculuğa da adım atmıştır. TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan "Adını Sen Koy" isimli dizide Ömer karakterini canlandırmaktadır.

Adını Sen Koy Zehra kimdir?

Hazal Subaşı

Elidor Miss Turkey 2015 finalistleri arasında yer alan 13 numaralı finalistidir.

Eğitim hayatına İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde 1.sınıf öğrencisi olarak devam eden güzel finalist Hazal Subaşı, İzmir doğumludur. 11 Haziran 2015 gecesi düzenlenecek olan Miss Turkey 2015 finalinde favoriler arasında gösterilen güzel finalist 20 yaşında ve 1.66 boyundadır.

Yaş: 20

Boy: 1.66

Doğum Yeri: İzmir

Eğitimi: İzmir Ekonomi Üniversitesi – Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Mesleği: Öğrenci

Katıldığı Miss Turkey 2015 yarışmasında Türkiye 3. Güzeli olan güzel finalist 2016 yılında adından sıkça söz ettireceğe benziyor. Trt 1’de ekranlara gelmeye başlayan Adını Sen Koy adlı dizide rol almaya başlayan Hazal Subaşı başarılı oyunculuğuylada izleyenlerin beğenisini kazanmış durumda. Kariyerine oyuncu olarak devam eden güzelimiz dizide Zehra Kaya rolünde başrol oynuyor. Dizinin ana karakteri olan Zehra’nın başından geçenler ile Hazal Subaşı ile hayat buluyor.

Ezgi Baran- ALEV

Çocukluğundan beri konağa sahip olmak, konaktaki ailenin bir parçası olmak onun hayatının en önemli amacıdır. Bunun için kendini Ömer'in müstakbel eşi sayıyorken Zehra'nın kendi dünyalarına girmesine tahammül edemez ve ondan kurtulmak için her yolu mübah görür.

Yaprak Durmaz-AYŞE

Ömer'in kız kardeşidir. Herkesi sevdiği, kimse hakkında kötülük düşünmediği ve abisi tarafından hep korunup kollandığı için hayatı toz pembe görmektedir. Çok sevdiği Nihat'la da aşk evliliği yapmış ve evliliği Asya adında güzel bir kız çocuğu ile taçlanmıştır.

ADINI SEN KOY KONUSU

“Aşık ruh karanlık ve soğuk iklimde yaşar. Isı da ışık da hep bir adım ötede, sevdiğinin ellerindedir. Aşk birbirlerine doğru sürüklenen iki kalbin bir türlü birleşememesi, yaklaşmaya çalışırken uzağa, hep uzağa düşmesidir…”

Karakterleri gece ile gündüz kadar farklı, dünyaları siyahla beyaz kadar ayrı iki gencin ÖMER ve ZEHRA’nın hikâyesi de imkânsız bir iklimde yeşerecektir.

Gösterdikleri büyük dirence ve tüm olmazlara rağmen…

Ömer altı aylık ömrü kalan kardeşinin mutluluğu için hiç beklemediği anda mecburi bir oyunun içinde bulur kendini… Bambaşka bir dünyadan gelen Zehra ile evlenmek zorundadır. Altı aylık sözleşmeli, formalite bir evlilik yapacak, bunun için Zehra’ya istediği parayı ödeyecek, onun altı ayını satın alacaktır.