Adını Sen Koy son 191. Bölüm izleyici ile buluştu. Adını Sen Koy oyuncuları kimdir?

Adını Sen Koy son 191. bölüm izlendi. Adını Sen koy 192. bölüm izleyici tarafından heyecanla bekleniyor. Star TV ekranlarında yayınlanan dizinin başrollerini Zehra karakterini canlandıran Hazal Subaşı ve Ömer karakterine hayat veren Erkan Meriç paylaşıyor. Dizide Zehra ve Ömer'in aşkı anlatılıyor. Adını Sen Koy son bölümde Salim, atölyeyi satıp Zehra'nın ameliyatı için aldığı parayı Ömer'e verince rahatlar. Kızının hayatını geri aldığını düşmektedir çünkü. Zehra, babasını üzmemek için acısını içinde yaşar, babasının yanında mutluluk oyunu oynar. Ömer, durumu izah etmeye çalışsa da başarılı olamaz. Salim'le konuşmak için son bir hamle daha yapar. Ömer'i Salim'in suskunluğundan çok Zehra'nın sözleri can evinden vuracaktır. Yeni sezon bölümlerinde Zehra ve Ömer yakınlaşmaya başlıyor ve aşklarını itiraf ediyorlar. Dizinin oyuncu kadrosunda yeni sezonda yeni isimler katıldı.

ADINI SEN KOY SON BÖLÜM ÖZETİ

Sabah villanın satış hakkı yanında konaklama imtiyazını da elde etmiştir. Kerem ise ne eski hayatından ne de evinden vazgeçme niyetinde değildir. Çok uğraşır ama sonunda Sabah’ı evden uzaklaştırmayı başarır.

ADINI SEN KOY OYUNCU KADROSU

Adını Sen Koy Ömer kimdir?

Erkan Meriç

Hayatı rakamlardan, anlaşmalardan, başarı ve zaferlerden oluşur. Sadece tek kişiye kıymet verir: Kız kardeşi Ayşe ve onun mutluluğu... Altı aylık ömrü kalan Ayşe için hiç beklemediği bir anda mecburi bir oyun içinde bulur kendini...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'dan sonra Dünyanın en iyi erkek modeli ünvanını kazanan Erkan Meriç 25 Temmuz 1986 Mersin doğumludur. Mersin Üniversitesi Elektronik Otomasyon Bölümü mezunudur.

Uzun yıllar profesyonel olarak futbol oynayan ve kalecilik yapan Erkan Meriç ayrıca voleybol, yüzme, basketbol, body building gibi spor dallarıyla da ilgilenmiştir.

Üniversiteyi bitirdikten sonra mankenlik yapmaya karar veren Erkan Meriç, ajansa kaydolmuş ve profesyonel mankenlik kariyeri bu sayede başlamıştır. 2009 yılında düzenlenen Best Model of The Turkey yarışmasına katılmış ve bu yarışmada Türkiye'nin en iyi erkek modeli seçilmiştir. Bu yarışmanın ardından Best Model of The World yarışmasına katılmış ve bu yarışmada da Dünya'nın en iyi erkek modeli ünvanının sahibi olmuştur.

Erkan Meriç modellikten sonra oyunculuğa da adım atmıştır. TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan "Adını Sen Koy" isimli dizide Ömer karakterini canlandırmaktadır.

Adını Sen Koy Zehra kimdir?

Hazal Subaşı

Elidor Miss Turkey 2015 finalistleri arasında yer alan 13 numaralı finalistidir.

Eğitim hayatına İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde 1.sınıf öğrencisi olarak devam eden güzel finalist Hazal Subaşı, İzmir doğumludur. 11 Haziran 2015 gecesi düzenlenecek olan Miss Turkey 2015 finalinde favoriler arasında gösterilen güzel finalist 20 yaşında ve 1.66 boyundadır.

Yaş: 20

Boy: 1.66

Doğum Yeri: İzmir

Eğitimi: İzmir Ekonomi Üniversitesi – Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Mesleği: Öğrenci

Katıldığı Miss Turkey 2015 yarışmasında Türkiye 3. Güzeli olan güzel finalist 2016 yılında adından sıkça söz ettireceğe benziyor. Trt 1’de ekranlara gelmeye başlayan Adını Sen Koy adlı dizide rol almaya başlayan Hazal Subaşı başarılı oyunculuğuylada izleyenlerin beğenisini kazanmış durumda. Kariyerine oyuncu olarak devam eden güzelimiz dizide Zehra Kaya rolünde başrol oynuyor. Dizinin ana karakteri olan Zehra’nın başından geçenler ile Hazal Subaşı ile hayat buluyor.

Ezgi Baran- ALEV

Çocukluğundan beri konağa sahip olmak, konaktaki ailenin bir parçası olmak onun hayatının en önemli amacıdır. Bunun için kendini Ömer'in müstakbel eşi sayıyorken Zehra'nın kendi dünyalarına girmesine tahammül edemez ve ondan kurtulmak için her yolu mübah görür.

Yaprak Durmaz-AYŞE

Ömer'in kız kardeşidir. Herkesi sevdiği, kimse hakkında kötülük düşünmediği ve abisi tarafından hep korunup kollandığı için hayatı toz pembe görmektedir. Çok sevdiği Nihat'la da aşk evliliği yapmış ve evliliği Asya adında güzel bir kız çocuğu ile taçlanmıştır.

ADINI SEN KOY KONUSU

“Aşık ruh karanlık ve soğuk iklimde yaşar. Isı da ışık da hep bir adım ötede, sevdiğinin ellerindedir. Aşk birbirlerine doğru sürüklenen iki kalbin bir türlü birleşememesi, yaklaşmaya çalışırken uzağa, hep uzağa düşmesidir…”

Karakterleri gece ile gündüz kadar farklı, dünyaları siyahla beyaz kadar ayrı iki gencin ÖMER ve ZEHRA’nın hikâyesi de imkânsız bir iklimde yeşerecektir.

Gösterdikleri büyük dirence ve tüm olmazlara rağmen…

Ömer altı aylık ömrü kalan kardeşinin mutluluğu için hiç beklemediği anda mecburi bir oyunun içinde bulur kendini… Bambaşka bir dünyadan gelen Zehra ile evlenmek zorundadır. Altı aylık sözleşmeli, formalite bir evlilik yapacak, bunun için Zehra’ya istediği parayı ödeyecek, onun altı ayını satın alacaktır.