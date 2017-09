Adını Sen Koy yeni sezon fragmanı ne zaman hangi kanalda saat kaçta İşte Adını Sen Koy yeni sezon oyuncu kadrosu ve karakterleri

Adını Sen Koy yeni sezon Eylül'de kaldığı yerden devam edecek. Merakla beklenen Adını Sen Koy dizisinin ne zaman hangi kanalda saat kaçta başlayacağı ve oyuncu kadrosunda kimlerin olduğu merak ediliyor. Geçen sezon TRT ekranlarında yayınlanan günlük dizi Adını Sen Koy artık Star ekranlarında olacak. Gündüz kuşağının ilgiyle izlenen günlük dizisi Adını Sen Koy yeni bölümleriyle Star’da hafta içi hergün ekrana gelmesi bekleniyor. Başrollerini Erkan Meriç, Hazal Subaşı, Yaprak Durmaz ve Aykut İğdeli’nin paylaştığı, Karamel Yapım’ın yapımcılığında ekrana gelecek dizinin yönetmenleri ise Fulya Yavuzoğlu & Mahir Aktaş. Tanıtm fragmanı şimdiden binlerce kez izlenen dizide oyuncu kadrosunda değişikliğe gidilmedi. Yepyeni olaylar ve konular ile izleyenlerinin karşısına çıkmayı bakleyen Adını Sen Koy yeni sezon ilk fragmanı büyük ilgi gördü.



Ömer ve Zehra'nın imkansız aşkını ekrana taşıyan Adını Sen Koy dizinin yeni bölüm çekimleri başladı. Ömer ve Zehra’nın imkansız aşkını ekrana taşıyan Adını Sen Koy dizisi yeni sezonda neler olacağı merak konusu oldu. Dizinin yeni bölümleri Eylül ayında hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanmaya başlayacak.







Adını Sen Koy dizisinin sezon finali bölümünde Ömer ve Zehra uçurum kenarında kalmış ve en heyecanlı noktada dizi sezon finaline girmişti. Dizi izleyenleri uzun bir zaman dizinin yeni bölümünü izlemek için sabretmesi gerekti ve yeni sezon yeni bölüm tarihi nihayet geldi çattı. Dizinin çekimleri Konak’ta resmen başlarken final sahnesinden dizi kaldığı yerden devam edecek.



ADINI SEN KOY 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Dizinin yeni bölümleri 18 Eylül tarihi itibariyle Star Tv ekranlarında yayınlanmaya devam edecek. Kaldığı yerden devam edecek dizi yine birbirinden heyecanlı anlar yaşatacak. Dizinin yeni sezonu ile ilgili olarak birkaç yıl atlanacağı konusu yaygındı ancak dizinin Asya karakterinin büyümemiş bir haliyle görüntülenmesi ise böyle bir ihtimalin gerçekleşmeyeceğini gösterirken Asya karakterini canlandıracak bir başka isim daha diziye dahil oldu. Asya karakterinden bir yaş büyük olan Nisa Sofiya adında bir çocuk oyuncu daha diziye dahil olarak Asya’yı canlandıracak.



ADINI SEN KOY GENEL HİKAYE



“Aşık ruh karanlık ve soğuk iklimde yaşar. Isı da ışık da hep bir adım ötede, sevdiğinin ellerindedir. Aşk birbirlerine doğru sürüklenen iki kalbin bir türlü birleşememesi, yaklaşmaya çalışırken uzağa, hep uzağa düşmesidir…”



Karakterleri gece ile gündüz kadar farklı, dünyaları siyahla beyaz kadar ayrı iki gencin ÖMER ve ZEHRA’nın hikâyesi de imkânsız bir iklimde yeşerecektir.



Gösterdikleri büyük dirence ve tüm olmazlara rağmen…



Ömer altı aylık ömrü kalan kardeşinin mutluluğu için hiç beklemediği anda mecburi bir oyunun içinde bulur kendini… Bambaşka bir dünyadan gelen Zehra ile evlenmek zorundadır. Altı aylık sözleşmeli, formalite bir evlilik yapacak, bunun için Zehra’ya istediği parayı ödeyecek, onun altı ayını satın alacaktır.

ADINI SEN KOY OYUNCU KADROSU

Adını Sen Koy Ömer kimdir?

Erkan Meriç

Hayatı rakamlardan, anlaşmalardan, başarı ve zaferlerden oluşur. Sadece tek kişiye kıymet verir: Kız kardeşi Ayşe ve onun mutluluğu... Altı aylık ömrü kalan Ayşe için hiç beklemediği bir anda mecburi bir oyun içinde bulur kendini...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'dan sonra Dünyanın en iyi erkek modeli ünvanını kazanan Erkan Meriç 25 Temmuz 1986 Mersin doğumludur. Mersin Üniversitesi Elektronik Otomasyon Bölümü mezunudur.





Uzun yıllar profesyonel olarak futbol oynayan ve kalecilik yapan Erkan Meriç ayrıca voleybol, yüzme, basketbol, body building gibi spor dallarıyla da ilgilenmiştir.

Üniversiteyi bitirdikten sonra mankenlik yapmaya karar veren Erkan Meriç, ajansa kaydolmuş ve profesyonel mankenlik kariyeri bu sayede başlamıştır. 2009 yılında düzenlenen Best Model of The Turkey yarışmasına katılmış ve bu yarışmada Türkiye'nin en iyi erkek modeli seçilmiştir. Bu yarışmanın ardından Best Model of The World yarışmasına katılmış ve bu yarışmada da Dünya'nın en iyi erkek modeli ünvanının sahibi olmuştur.

Erkan Meriç modellikten sonra oyunculuğa da adım atmıştır. TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan "Adını Sen Koy" isimli dizide Ömer karakterini canlandırmaktadır.

Adını Sen Koy Zehra kimdir?

Hazal Subaşı

Elidor Miss Turkey 2015 finalistleri arasında yer alan 13 numaralı finalistidir.

Eğitim hayatına İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde 1.sınıf öğrencisi olarak devam eden güzel finalist Hazal Subaşı, İzmir doğumludur. 11 Haziran 2015 gecesi düzenlenecek olan Miss Turkey 2015 finalinde favoriler arasında gösterilen güzel finalist 20 yaşında ve 1.66 boyundadır.

Yaş: 20

Boy: 1.66

Doğum Yeri: İzmir

Eğitimi: İzmir Ekonomi Üniversitesi – Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Mesleği: Öğrenci

Katıldığı Miss Turkey 2015 yarışmasında Türkiye 3. Güzeli olan güzel finalist 2016 yılında adından sıkça söz ettireceğe benziyor. Trt 1’de ekranlara gelmeye başlayan Adını Sen Koy adlı dizide rol almaya başlayan Hazal Subaşı başarılı oyunculuğuylada izleyenlerin beğenisini kazanmış durumda. Kariyerine oyuncu olarak devam eden güzelimiz dizide Zehra Kaya rolünde başrol oynuyor. Dizinin ana karakteri olan Zehra’nın başından geçenler ile Hazal Subaşı ile hayat buluyor.

Ezgi Baran- ALEV

Çocukluğundan beri konağa sahip olmak, konaktaki ailenin bir parçası olmak onun hayatının en önemli amacıdır. Bunun için kendini Ömer'in müstakbel eşi sayıyorken Zehra'nın kendi dünyalarına girmesine tahammül edemez ve ondan kurtulmak için her yolu mübah görür.

Yaprak Durmaz-AYŞE

Ömer'in kız kardeşidir. Herkesi sevdiği, kimse hakkında kötülük düşünmediği ve abisi tarafından hep korunup kollandığı için hayatı toz pembe görmektedir. Çok sevdiği Nihat'la da aşk evliliği yapmış ve evliliği Asya adında güzel bir kız çocuğu ile taçlanmıştır.