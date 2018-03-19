Ah Kalbim 150.yeni bölüm fragmanı yayında mı Ah Kalbim son 149.bölüm izle Kanal 7’de! Milyonları ekrana kilitleyen Ah Kalbim yeni bölümleriyle ekran başındakileri kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Kanal 7’nin fenomen dizisi Ah Kalbim 149.bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Ah Kalbim 149.bölümde Kızının başına gelecekleri bilen Sarla çaresiz bir şekilde ağlamaya başlar. Onun bu halini gören Purab ne olduğuna bir türlü anlam veremez. Derdini kimseye anlatamayan Sarla Pragya’nın ölmesine müsaade etmek istemez ve kendini zorlayarak ayağa kalkar. Tanu’nun konuşmalarından tuzağın nerede kurulduğunu öğrenen Sarla, Nikhil Pragya’nın üzerine araba sürmek üzereyken buluşma yerine gider. Pragya uğruna felci yenip ayağa kalkan Sarla kızının hayatını kurtarabilecek mi? Ah Kalbim son bölümde ise . Tanu Pragya’yı arayarak kendisini Nikhil’in gizlediği karısı olarak tanıtır ve elinde çok önemli belgeler olduğunu söyler. İşte merak edilen Ah Kalbim son bölümde yaşananlar…

Ah Kalbim 150.yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yerini alacaktır.

AH KALBİM 149.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ah Kalbim’de bu akşam Sarla Tanu ve Nikhil’in planının detaylarını öğrenir ve kızı için endişelenmeye başlar. Bir kızını daha kaybetmek istemeyen Sarla ne yapacak? Pragya kendisine gelen telefondaki kişinin Tanu olduğunu anlamaz ve onun belirlediği buluşma noktasına gitmeye karar verir. Tanu ve Nikhil ise planlarını hayata geçirmek için yola düşer. Kızının başına gelecekleri bilen Sarla çaresiz bir şekilde ağlamaya başlar. Onun bu halini gören Purab ne olduğuna bir türlü anlam veremez. Derdini kimseye anlatamayan Sarla Pragya’nın ölmesine müsaade etmek istemez ve kendini zorlayarak ayağa kalkar. Tanu’nun konuşmalarından tuzağın nerede kurulduğunu öğrenen Sarla, Nikhil Pragya’nın üzerine araba sürmek üzereyken buluşma yerine gider. Pragya uğruna felci yenip ayağa kalkan Sarla kızının hayatını kurtarabilecek mi?

AH KALBİM 149.BÖLÜM FRAGMANI

AH KALBİM SON 148.BÖLÜM ÖZETİ

Tanu Pragya’nın artık kendisi için büyük bir tehdit olduğunu ve onun ortadan kalkması gerektiğini düşünür. Nikhil ile birlikte Pragya’yı öldürmek için plan yapan Tanu son anda Sarla’nın tüm planlarını dinlediğini fark eder. Tanu paniklerken Nikhil soğukkanlılığını koruyarak Sarla’yı tehdit eder. Tanu ve Nikhil planlarını uygulamak için harekete geçer. Tanu Pragya’yı arayarak kendisini Nikhil’in gizlediği karısı olarak tanıtır ve elinde çok önemli belgeler olduğunu söyler. Pragya’ya belgeleri vermek için buluşmak istediğini söyleyen Tanu onu buluşmaya ikna eder. Tanu’nun planlarını öğrenen Sarla kızına engel olabilecek mi?

AH KALBİM KONUSU

Zıt karakterleri ile dikkat çeken iki kız kardeşten en büyüğü Pragya’dır… Pragya kardeşinin aksine çok sorumluluk sahibidir. Annesinin onları ne kadar zor şartlar altında büyüttüğünün farkındadır. Annesi ve kardeşine baktığı için evlilik fikrine karşıdır. Bülbül’ün ise aklı bir karış havada, tek isteği güzel kıyafetler giyip gezmektir. Bülbül aynı zamanda Rockstar olan Abhi’nin hayranıdır. Onun konserine gider ve tanışma fırsatı yakalar. Pragya ise Abhi’nin kendini beğenmiş tavrından hiç hoşlanmaz ve kardeşine zarar vermesinden korkar. Ancak bu ikilinin yaşadıkları küçük tartışmalar, Abhi ve Pragya arasında yaşanacak büyük aşkın işareti olduğunun kimse farkında değildir.

Kendisini kızlarına adayan Sarla’nın ise en büyük arzusu iki kızının mutlu bir evlilik yapmasıdır. Ancak Pragya bu konuda pek şanslı değildir. Bülbül güzelliği ile tüm herkesi etkilerken, Pragya onun gölgesinde kalır.

AH KALBİM OYUNCULARI

Orijinal Adı: Ah Kalbim – Kumkum Bhagya

Yapım Yılı:2014

Yönetmen: Sameer Kulkarni, Sharad Pandey

Yapımcı: Ekta Kapoo

Senaryo: Anil Nagpal

Oyuncular: Sriti Jha, Mrunal Thakur, Shabbir Ahluwalia, Supriya Shukla, Daljeet Soundh, Arjit Taneja, Faisal Rashid, Ankit Mohan, Madhu Raja

Ülke:Hindistan

Tür-Romantik- Dram

Sriti Jha: Pragya Abhishek Mehra karakterini canlandırmaktadır.

Mrunal Thakur: Bulbul Arora rolünü canlandırmaktadır.

Shabbir Ahluwalia: Abhishek Prem Mehra yani Abhi karakterini canlandırmaktadır.

Daljeet Soundh: Daljeet Mehra (Daadi) rolündedir. Abhi, Aaliya, Aakash ve Raj’ın büyük annesidir.

Supriya Shukla: Sarla Arora rolündedir. Pragya ve Bulbul’un annesidir.

Arjit Taneja: Purab Khanna rolündedir. Abhi’nin arkadaşıdır

Shikha Singh: Aaliya Prem Mehra rolündedir. Abhi’nin kardeşidir

Leena Jumani Tanushree Dasgupta (Tanu) rolündedir. Aliya’nın arkadaşıdır.

Nikhil Arya: Nikhil Sood rolündedir

Zareena Roshan Khan: Indu Suri (Daasi) rolündedir.

Swati Anand: Mitali Raj Mehra rolündedir. Raj’ın eşidi

Anurag Sharma: Raj Ajay Mehra rolündedir. Mitali’nin kocasıdır.

Aditi Rathore: Rachna Aakash Mehra rolündedir.

Ankit Mohan: Aakash Ajay Mehra rolündedir. Rachana’nın kocasıdır.

Roma Lavani: Tanu’nun annesi rolündedir.

Bobby Khanna: Tanu’nun babası rolündedir.

Shivani Soopuri: Pammi Ajay Mehra (Taiji) rolündedir.

Gagan: Champak Trivedi rolündedir.

Madhu Raja: Daljeet Arora rolündedir. Bulbul ve Pragya’nın büyük annesidir.