Ah Kalbim 165.yeni bölüm fragmanı yayında mı Ah Kalbim son 164.bölüm izle

Ah Kalbim 165.yeni bölüm fragmanı yayında mı Ah Kalbim son 164.bölüm izleyicisiyle bu akşam Kanal 7 ekranlarında buluşacak. Ekranların fenomen bir o kadar da sevilen dizisi Ah Kalbim dizisi yeni bölüm fragmanları ve son bölümde yaşananlarla şoke ediyor. Nefretten doğan bir aşkın konu edildiği ‘Ah Kalbim’ hafta içi 21:30, Cumartesi 21.00’de Kanal 7 ekranlarında oluyor. Ah Kalbim 164.bölümde Pragya içinde bulunduğu durumdan nasıl kurtulacağını düşünür. Abhi herkesi geride bırakarak kimsenin bilmediği bir eve gelir. İftiraya uğrayan Pragya gerçekleri Abhi’ye ablatabilecek mi? Ah Kalbim son bölümde Pragya’nın Pari’yi annesine götüreceğini düşünen Nikhil soluğu doktorun evinin önünde alır. Pragya Pari’yi annesine teslim edip Abhi’nin yanına gitmek için yola çıkar. Pragya’yı gören Tanu, Nikhil’den arabayı onun üzerine sürüp öldürmesini ister. Fakat Tanu hiç beklemediği bir olayla karşılaşır. Arabayla ağaca çarpan Nikhil ve Tanu yaşayacak mı?

AH KALBİM 164.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TANU’NUN BEBEĞİ ÖLÜYOR

Ah Kalbim’de bu akşam Pragya Tanu ve Nikhil’i hastaneye yetiştirir fakat Tanu’nun bebeği ölür. Tanu bebeğinin katilinin Pragya olduğunu söyleyerek iftira atar. Pragya gerçekleri ispatlayabilecek mi?

164. Bölüm

Pragya Tanu ve Nikhil’i hastaneye yetiştirir. Durumu kritik olan Tanu ve bebeğine hemen müdahale edilse de Tanu bebeğini kaybeder. Yaşadıkları olay karşısında şoka giren Nikhil ise ağlamaya başlar. Olanları duyan Aliya Nikhil’i arayarak duygusal davranmaması gerektiğini hatırlatır. Bunun üzerine Nikhil Tanu’ya planlarını unutmamasını ve Pragya’yı suçlamasını ister. Abhi’yi elde etmek için yapamayacağı şey olmayan Tanu bebeğinin ölmesini fırsat bilir ve Pragya’nın bebeğinin katili olduğunu söyler. Abhi duydukları karşısında şok olurken Pragya içinde bulunduğu durumdan nasıl kurtulacağını düşünür. Abhi herkesi geride bırakarak kimsenin bilmediği bir eve gelir. İftiraya uğrayan Pragya gerçekleri Abhi’ye ablatabilecek mi?

AH KALBİM 163.BÖLÜM ÖZETİ

Abhi, Pragya’dan boşandığı için çok üzgündür. Acısını evdekilerden çıkaran Abhi, herkesi azarlar. Torununun bu haline üzülen büyükanne ise elinden bir şey gelmediği için çaresizce Pragya’nın çıkıp gelmesini bekler. Öte yandan Pragya Nikhil’in adamlarının uyumasını fırsat bilerek Pari ile birlikte kaçar. Adamlar Pragya’nın kaçtığını fark edince Nikhil’e haber verir. Nikhil Tanu’yu yanına alarak Pragya’nın peşine düşer. Pragya’nın Pari’yi annesine götüreceğini düşünen Nikhil soluğu doktorun evinin önünde alır. Pragya Pari’yi annesine teslim edip Abhi’nin yanına gitmek için yola çıkar. Pragya’yı gören Tanu, Nikhil’den arabayı onun üzerine sürüp öldürmesini ister. Fakat Tanu hiç beklemediği bir olayla karşılaşır. Arabayla ağaca çarpan Nikhil ve Tanu yaşayacak mı?

AH KALBİM KONUSU

Zıt karakterleri ile dikkat çeken iki kız kardeşten en büyüğü Pragya’dır… Pragya kardeşinin aksine çok sorumluluk sahibidir. Annesinin onları ne kadar zor şartlar altında büyüttüğünün farkındadır. Annesi ve kardeşine baktığı için evlilik fikrine karşıdır. Bülbül’ün ise aklı bir karış havada, tek isteği güzel kıyafetler giyip gezmektir. Bülbül aynı zamanda Rockstar olan Abhi’nin hayranıdır. Onun konserine gider ve tanışma fırsatı yakalar. Pragya ise Abhi’nin kendini beğenmiş tavrından hiç hoşlanmaz ve kardeşine zarar vermesinden korkar. Ancak bu ikilinin yaşadıkları küçük tartışmalar, Abhi ve Pragya arasında yaşanacak büyük aşkın işareti olduğunun kimse farkında değildir.

Kendisini kızlarına adayan Sarla’nın ise en büyük arzusu iki kızının mutlu bir evlilik yapmasıdır. Ancak Pragya bu konuda pek şanslı değildir. Bülbül güzelliği ile tüm herkesi etkilerken, Pragya onun gölgesinde kalır.

İki kız kardeşin aşkları ve umutlarının konu edildiği ‘Ah Kalbim’ hafta içi 21.30, hafta sonu 21.00’de Kanal 7 ekranlarında…

KUMKUM BHAGYA – AH KALBİM DİZİSİ KÜNYESİ

Orijinal Adı: Ah Kalbim – Kumkum Bhagya

.BölğmYapım Yılı:2014

Yönetmen: Sameer Kulkarni, Sharad Pandey

Yapımcı: Ekta Kapoor

Senaryo: Anil Nagpal

Oyuncular: Sriti Jha, Mrunal Thakur, Shabbir Ahluwalia, Supriya Shukla, Daljeet Soundh, Arjit Taneja, Faisal Rashid, Ankit Mohan, Madhu Raja

Ülke:Hindistan

Tür:Romantik- Drama

KUMKUM BHAGYA – AH KALBİM DİZİSİ OYUNCULARI ve ROLLERİ

Sriti Jha: Pragya Abhishek Mehra karakterini canlandırmaktadır.

Mrunal Thakur: Bulbul Arora rolünü canlandırmaktadır.

Shabbir Ahluwalia: Abhishek Prem Mehra yani Abhi karakterini canlandırmaktadır.

Daljeet Soundh: Daljeet Mehra (Daadi) rolündedir. Abhi, Aaliya, Aakash ve Raj’ın büyük annesidir.

Supriya Shukla: Sarla Arora rolündedir. Pragya ve Bulbul’un annesidir.

Arjit Taneja: Purab Khanna rolündedir. Abhi’nin arkadaşıdır.

Shikha Singh: Aaliya Prem Mehra rolündedir. Abhi’nin kardeşidir.

Leena Jumani: Tanushree Dasgupta (Tanu) rolündedir. Aliya’nın arkadaşıdır.

Nikhil Arya: Nikhil Sood rolündedir.

Zareena Roshan Khan: Indu Suri (Daasi) rolündedir.

Swati Anand: Mitali Raj Mehra rolündedir. Raj’ın eşidir.

Anurag Sharma: Raj Ajay Mehra rolündedir. Mitali’nin kocasıdır.

Aditi Rathore: Rachna Aakash Mehra rolündedir.

Ankit Mohan: Aakash Ajay Mehra rolündedir. Rachana’nın kocasıdır.

Roma Lavani: Tanu’nun annesi rolündedir.

Bobby Khanna: Tanu’nun babası rolündedir.

Shivani Soopuri: Pammi Ajay Mehra (Taiji) rolündedir.

Gagan: Champak Trivedi rolündedir.

Madhu Raja: Daljeet Arora rolündedir. Bulbul ve Pragya’nın büyük annesidir.