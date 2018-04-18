Ah Kalbim 178.yeni bölüm fragmanı Ah Kalbim son 177.bölüm izleme linki Kanal 7’de! İlgiyle izlenilen dizi Ah Kalbim son bölüm izleme linki ve Ah Kalbim yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Ah Kalbim dizisinde gelecek bölüm neler olacak? Nefretten doğan bir aşkın konu edildiği ‘Ah Kalbim’ hafta içi 21:30, Cumartesi 21.00’de Kanal 7 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Ah Kalbim son bölümde Abhi ve Aliya’nın da geldiğini gören Varun birden Pragya’yı bırakarak kendisini rahatsız ettiğini söyler. Neye uğradığını şaşıran Pragya Varun’un iftira attığını söylese de kimse ona inanmaz. Olanlar karşısında mantıklı düşünmeye çalışan Abhi ne yapacak? İşte sıkça araştırılan Ah Kalbim yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

Ah Kalbim 178.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı yayınlanınca haberimizde yer alacaktır.

AH KALBİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ah Kalbim’de Aliya Pragya’ya iftira atmak için kolları sıvar. Patronunun kardeşini rahatsız etmekle suçlanan Pragya’yı kim savunacak?

Aliya Pragya’nın patronuyla anlaşır ve sinsi bir plan hazırlar. Patronun kardeşi Varun’u çağıran Aliya Varun’dan Pragya’ya iftira atmasını ister. Varun Pragya’yı odasına çağırır ve onu rahatsız eder. Pragya’nın bağırmaları üzerine şirket çalışanları odanın kapısına toplanır. Abhi ve Aliya’nın da geldiğini gören Varun birden Pragya’yı bırakarak kendisini rahatsız ettiğini söyler. Neye uğradığını şaşıran Pragya Varun’un iftira attığını söylese de kimse ona inanmaz. Olanlar karşısında mantıklı düşünmeye çalışan Abhi ne yapacak?

AH KALBİM 175.BÖLÜM ÖZETİ

Pragya’nın patronu Abhi’nin albümünü koruması için Pragya’ya verir. Bunu gören Aliya’nın aklına sinsi bir plan gelir. Pragya’daki albümü gizlice değiştiren Aliya Pragya ve Abhi’nin arasını açmayı başarır. Albümünün değiştiğini gören Abhi şok olur ve Pragya’ya nasıl böyle bir hata yaptığını sorup kızar. Neye uğradığını şaşıran Pragya ise suçsuz olduğunu anlatmaya çalışsa da başarılı olamaz. En sonunda Pragya’nın ağladığını gören Abhi onun suçsuz olduğuna inanır. Pragya’ya neden kıyamadığını anlamayan Abhi geçmişten bazı şeyler hatırlar. Bunu farkeden Pragya ise Abhi’nin hafızasının yerine gelme ihtimalini düşünerek çok heyecanlanır.

Nefretten doğan bir aşkın konu edildiği ‘Ah Kalbim’ hafta içi 21:30, Cumartesi 21.00’de Kanal 7 ekranlarında…

KUMKUM BHAGYA – AH KALBİM DİZİSİ KÜNYESİ

Orijinal Adı: Ah Kalbim – Kumkum Bhagya

Yapım Yılı:2014

Yönetmen: Sameer Kulkarni, Sharad Pandey

Yapımcı: Ekta Kapoor

Senaryo: Anil Nagpal

Oyuncular: Sriti Jha, Mrunal Thakur, Shabbir Ahluwalia, Supriya Shukla, Daljeet Soundh, Arjit Taneja, Faisal Rashid, Ankit Mohan, Madhu Raja

Ülke:Hindistan

Tür:Romantik- Drama