Ah Kalbim 71.yeni bölüm fragmanı yayında mı Ah Kalbim son 70.bölüm izle Kanal 7’de! Ah Kalbim yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Ah Kalbim 70.yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Ah Kalbim 69.son bölümünde neler yaşandı? soruları dizi severler tarafından merak ediliyor. Aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşulan ve büyük beğeni toplayan dizinin son bölümünde Abhi’nin yapımcıları Pragya’yı çok sevdiğini söyler ve ona reklam filminde baş rolü verir. Reklam çekimlerinde partnerinin hareketlerinden rahatsız olan Pragya bir türlü rolüne odaklanamaz. Abhi ise Pragya’nın başka bir adamla reklam filminde yer almasından son derece rahatsız olur. Yapımcı bu durumu fark edince Abhi’yi Pragya’nın partneri yapar. Pragya ve Abhi reklam çekimini tek seferde bitirir. İşte Pragya ve Bülbül isimli iki kız kardeşin hayat hikâyesinin anlatıldığı Ah Kalbim 70.yeni bölüm fragmanı ve 69.son bölümde yaşananlar…

AH KALBİM 70.BÖLÜM FRAGMANI

AH KALBİM 70.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abhi, Pragya’ya için hayatından çıkacacağı günü iple çektiğini söyler. Bu sözleri duyan Pragya yıkılır. Olanları gören Purab Bülbül’ün yanına gelerek her şeyi anlatır. Ablasının çok üzüldüğünü düşünen Bülbül Abhi’ye karşı çok öfkelenir. Abhi ise söylediklerinden pişmanlık duyar ve büyükanneden yardım istemeye karar verir. Üzgün bir şekilde annesinin evine gelen Pragya kapıda Tanu ve ailesini görünce şok olur. Tanu, Abhi ile evlenmek için Sarla ile konuşmaları gerektiğini söyler. Bunu duyan Pragya panikler ve Tanu’yu göndermeye çalışır. Fakat Tanu’nun söyleyeceği çok büyük bir sır vardır.

AH KALBİM 69.BÖLÜM ÖZETİ

Abhi’nin yapımcıları Pragya’yı çok sevdiğini söyler ve ona reklam filminde baş rolü verir. Reklam çekimlerinde partnerinin hareketlerinden rahatsız olan Pragya bir türlü rolüne odaklanamaz. Abhi ise Pragya’nın başka bir adamla reklam filminde yer almasından son derece rahatsız olur. Yapımcı bu durumu fark edince Abhi’yi Pragya’nın partneri yapar. Pragya ve Abhi reklam çekimini tek seferde bitirir. Abhi, Pragya’yı kıskanmasının ardında ona duyduğu sevginin olduğunu fark edebilecek mi?

KUMKUM BHAGYA – AH KALBİM DİZİSİ KONUSU

Zıt karakterleri ile dikkat çeken iki kız kardeşten en büyüğü Pragya’dır… Pragya kardeşinin aksine çok sorumluluk sahibidir. Annesinin onları ne kadar zor şartlar altında büyüttüğünün farkındadır. Annesi ve kardeşine baktığı için evlilik fikrine karşıdır. Bülbül’ün ise aklı bir karış havada, tek isteği güzel kıyafetler giyip gezmektir. Bülbül aynı zamanda Rockstar olan Abhi’nin hayranıdır. Onun konserine gider ve tanışma fırsatı yakalar. Pragya ise Abhi’nin kendini beğenmiş tavrından hiç hoşlanmaz ve kardeşine zarar vermesinden korkar. Ancak bu ikilinin yaşadıkları küçük tartışmalar, Abhi ve Pragya arasında yaşanacak büyük aşkın işareti olduğunun kimse farkında değildir.

Kendisini kızlarına adayan Sarla’nın ise en büyük arzusu iki kızının mutlu bir evlilik yapmasıdır. Ancak Pragya bu konuda pek şanslı değildir. Bülbül güzelliği ile tüm herkesi etkilerken, Pragya onun gölgesinde kalır.

Orijinal Adı: Ah Kalbim – Kumkum Bhagya

Yapım Yılı: 2014

Orijinal Adı: Ah Kalbim – Kumkum Bhagya

Yapım Yılı: 2014

Yönetmen: Sameer Kulkarni, Sharad Pandey

Yapımcı: Ekta Kapoor

Senaryo: Anil Nagpal

Oyuncular: Sriti Jha, Mrunal Thakur, Shabbir Ahluwalia, Supriya Shukla, Daljeet Soundh, Arjit Taneja, Faisal Rashid, Ankit Mohan, Madhu Raja

Ülke:Hindistan

Tür:Romantik- Drama