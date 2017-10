Ah Kalbim Hint dizisi Kanal 7 ekranında! Ah Kalbim konusu oyuncuları

Ah Kalbim Dizisi Hindistan’da izlenme rekoru kırmıştı. 16 Ekim itibariyle Türkiye’de de yayınlanmaya başlayan dizi hafta içi her gün ve cumartesi günleri Kanal 7 ekranlarında sevenleriyle buluşuyor. Hindistan’ın ünlü oyuncularının yer aldığı Ah Kalbim dizisi yayınlanmaya başlar başlamaz ilgi odağı haline geldi. Her bölümünde izleyicisine yeni bir heyecan sunan ve toplamda 191 bölüm olması beklenen Hint dizisi Bülbül ve Pragya adlı birbirinden çok farklı olan iki kız kardeşin öykülerini konu ediniyor. Pragya aklı başında olgun, Bülbül ise aklı beş karış havada çılgın bir karakteri oynuyor. Hindistan’da popüler olan Kumkum Bhagya, Türkçe adıyla Ah Kalbim dizisinin ünü şuanda dünyaya yayılmış durumda. Dizide komedi, aşk, dans, entrika, intikam kısacası her şey mevcut. Dizinin ilk 2 bölümü ve 3. Bölüm fragmanı da Kanal 7 ekranlarında seyircisiyle paylaşıldı.

AH KALBİM’İN KONUSU NE?

Hindistan’da popüler olan Kumkum Bhagya dizisinin ünü şuanda dünyaya yayılmış durumda. Toplam 191 bölüm olması beklenen Hint dizisinde birbirinden çok farklı olan iki kız kardeşin başından geçenler anlatılacak. Bülbül ve Pragya adlı iki kız kardeş birbirinden oldukça farklıdır. Pragya aklı başında olgun, Bülbül ise aklı beş karış havada çılgın bir karakteri oynuyor.

Zıt karakterleri ile dikkat çeken iki kız kardeşten en büyüğü Pragya’dır. Pragya kardeşinin aksine çok sorumluluk sahibidir. Annesinin onları ne kadar zor şartlar altında büyüttüğünün farkındadır. Annesi ve kardeşine baktığı için evlilik fikrine karşıdır. Bülbül’ün ise aklı bir karış havada, tek isteği güzel kıyafetler giyip gezmektir. Bülbül aynı zamanda Rockstar olan Abhi’nin hayranıdır. Onun konserine gider ve tanışma fırsatı yakalar. Pragya ise Abhi’nin kendini beğenmiş tavrından hiç hoşlanmaz ve kardeşine zarar vermesinden korkar. Ancak bu ikilinin yaşadıkları küçük tartışmalar, Abhi ve Pragya arasında yaşanacak büyük aşkın işareti olduğunun kimse farkında değildir. Kendisini kızlarına adayan Sarla’nın ise en büyük arzusu iki kızının mutlu bir evlilik yapmasıdır. Ancak Pragya bu konuda pek şanslı değildir. Bülbül güzelliği ile tüm herkesi etkilerken, Pragya onun gölgesinde kalır.

Bu iki kız kardeşin başına çok şeyler gelecek. Örneğin daha ilk bölümünde Tarun Pragya ile evlenecektir ancak Bülbül’ü görünce fikirleri değişir ve annesi ile birlikte Bülbül’ü daha önce görmediklerini ve onu görselerdi Pragya ile değil Bülbül’ü isteyeceklerini söyleyerek düğünü iptal ediyorlar. Daha sonra yine Pragya Surash ile evleniyor ancak Surash Bülbül ile evlendiğini zannedip sevinirken Pragya ile evleniyor. Dizi de her şey var. Komedi, aşk, intikam, dans…

Orijinal Adı: Ah Kalbim – Kumkum Bhagya

Yapım Yılı: 2014

Yönetmen: Sameer Kulkarni, Sharad Pandey

Yapımcı: Ekta Kapoor

Senaryo: Anil Nagpal

Ülke: Hindistan

Tür: Romantik- Drama

AH KALBİM’İN OYUNCULARI KİM?

Ah Kalbim dizisinde Hindistan'ın ünlü oyuncuları yer alıyor. Ah Kalbim'de yer alan oyuncuların isimleri şöyle: Sriti Jha, Mrunal Thakur, Shabbir Ahluwalia, Supriya Shukla, Daljeet Soundh, Arjit Taneja, Faisal Rashid, Ankit Mohan, Madhu Raja

AH KALBİM 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bülbül Rockstar olan Abhi’nin hayranıdır. Onu rüyasında konser verirken görüyor. Ablası Pragya ise onu uyandırmaya çalışır ancak Bülbül rüyanın etkisiyle kendinden geçmiştir. Onu kaldırdıktan sonra şakalaşırlar ve Pragya evden ayrılır. Onu otobüs durağında evleneceği çocuk Tarun beklemektedir. İkili durakta buluşurlar ve otobüse binerek giderler.

Ertesi gün Pragya üniversiteye gitmek için geç kalmıştır. Evden çıkarken annesi ona bileziklerini giydirip çıkarır. Dışarda ise Surash sokak lambalarının elektriklerindeki bir arızayı düzeltmek için çalışıyor. Ancak onu elektrik çarpar. Surash biraz sakar ve komik. Dışardaki esnaf ona çok gülüyor.

Neyse Surash ayağa kalkar ve geç kalan Pragya’yı skoteri ile üniversiteye götürür. Okula geldiklerinde merdivene oturan bazı öğrenciler onun lafını ediyorlar. Öğrencinin biri Pragya’nın neden onunla çıkacağını, yüzünün eski bir büyükelçininki gibi garip olduğunu söylüyor. bu öğrenciye haddini bildirmek istese de Pragya evleneceği gün böyle tatsız hadiseler istemediğini söyleyerek onu durdurur. Öğlen yemeğinde ise öğretmenler güzel bir sürpriz yaparlar. Pragyaya bir buket çiçek verip tebrik ederler.

Artık beklenen gün gelmiştir. Düğün başlar ve herkes eğlenmektedir. Surash ise olan bitenleri utangaç vaziyette izlemektedir. Bülbül ise onunla uğraşmayı çok sever. Surash’ı yanlarına çağırır ve Pragya’yı tebrik etmesini ister. Bu sırada Turan’ın annesi Pragya’nın yanında duran kızın kim olduğunu sorar. Pragya’nın kardeşi olduğunu öğrenince çok sinirlenir.

Bülbül’ü daha önce hiç görmediğini ve eğer onu görselerdi Bülbül’ü tercih edeceklerini söyleyerek düğünü durdururlar. Ancak evliliği kurtarmanın bir yolu daha vardır. Tarun’un annesi Pushpa düğün salonunun oğullarına çeyiz olarak verilmesi karşılığında evliliğin devam edeceğini söyler. Pragya’nın annesi Sarla da düğün salonunda herkesin hakkı olduğunu ve bunu yapamayacağını söyler.

Pragya olanlardan haberdar olunca Tarun ile konuşur ve onun fikrini alır. Tarun annesi ile aynı fikirde olduğunu söyleyince nişan yüzüğü verilir. Misafirlere de mantıklı bir açıklama yaparak evlilik merasimini sonlandırır.

AH KALBİM 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Evlilik krizinin ardından bu sefer de Sarla’ya ait düğün salonu ile sorunlar yaşanmaya başlar. Bülbül ise Abhi konserinde çoşarken hiç bir şeyden haberi yoktur. Konserde onu büyükanne Biji tabletten dinlemektedir. Büyükanne de Abhi hayranıdır. Bülbül Abhi’nin kız arkadaşının ne kadar şanslı biri olduğunu düşünmektedir. Ancak Abhi de konserden sonra eve geldiğinde annesi tarafından etrafında binlerce kız olduğu ancak kötü günde kendisine sahip çıkacak bir kızla evlenmesi gerektiğini hatırlatıyor. Abhi de parası olduğunu ve annesinin asla yalnız bırakmayacağını söylüyor.

Düğün salonu görevliler tarafından kapatılacaktır. Suresh ve Pragya sorunu çözmek için ofise giderler. Surash dün gece yaşananları söylememesini ister Pragya’dan ancak ofisteki adam Suresh’i tanır ve onlara yardım edemeyeceğini söyler. Ortam gerginleşir ve Suresh onları mahkemeye vereceğini söyleyince adam iyice sinirlenir ve onları odadan kovar.

Pragya bu duruma çok sinirlenir ve adamı başlar fırçalamaya. Suresh’in eski bir ordu subayı olduğunu ve kendi işlerini takip etmek için yarım gününü feda ettiğini söyler. Aynı zamnada düğün salonunu işletenlerin dindar insanlar olduğunu ve vergilerini ödediklerini söyler. Bunun üzerine adam yumuşar ve yardımcı olacağını söyler.

Ertesi gün bazı adamlar gelerek düğün salonunun emlak borcu olduğunu söyleyerek kapatacaklarını söylerler. Tartışmalar sürerken bir adam arabasıyla gelir ve ne olduğunu öğrenir. Adamlar ellerindeki kapatma kararını gösterirler. Kurum amiri olduğu öğrenilen adam kendisinin izni olmadan yapılan bu harekete çok kızar ve kağıdı parçalar ve Sarla’dan özür diler.

Sarla onu eve alır ve çay içip gitmesini ister. Adam Bulbul’u görüyor. Daha sonra Sarla’ya, evlilik salonunda hiçbir şey olmayacağına dair güvence verir. Adam Bülbül’ü çok beğenmiştir. Adam gittikten sonra Sarla güzel giyinmediği için Bülbül’ü fırçalar. Şirket yetkilisi düğün salonunu kurtarma karşılığında Bülbül ile evlenmek istediğini söylemiştir. Ancak Pragya Bülbül’ü evliliğe zorlamak için belgelerde sahtekarlık yapıldığının farkına varır ve asla böyle bir evliliğin yaşanmayacağını söyler.

Suresh bu süreçte her zaman yanlarında olacağını söyler. Surash bir yüzük alır ve denemesi için Pragya’ya verir. ancak Bülbül onları görüp yüzüğü önce kendi eline sonra da Pragya’nın parmağına takıp denetir. Suresh ise utancından dışarı çıkar. Ancak çok mutlu olmuştur. Pragya ise ona karşı bazı hisler duymaya başlamıştır.

AH KALBİM3. BÖLÜMDE SEYİRCİYİ NELER BEKLİYOR? ÖZET VE FRAGMAN

İçeri girdiğinde daha önce şahit olduğu bir olay aklına gelir. Çünkü Purab kız arkadaşına çok kötü davranıyordur. Neyse Purab ilk işi olduğu için fazla para veremeyeceğini ancak işine konsantre olursa alacağı paranın artacağını söylemektedir. Ayrıca geç saatlere kadar çalışıp çalışamayacağını sorar. Purbi akın arkadaşı Bülbül’ü sekreterlik yapması için ofise getirir. Bülbül Purab’ın sekreterliğini yapacaktır. Purab bu sırada aynı zamanda kardeşi de olan Abhi için anneannesiyle konuşmaktadır. Purab en kısa zamanda ona güzel bir kız bulacağını söylemektedir. Anneanne dışarı çıkarken kapıda bekleyen Bülbül içeri girer.

Bülbül sekreterinize söylettiğiniz yalanları söyleyemeyeceğini söyler ve dışarı çıkar. Dışarda bekleyen Purbi olanları merak etmektedir. Bülbül işe alındığını ancak patronun sapık olduğunu söyler. Bülbül eve gittiğinde herkes meraklı gözlerle onu beklemektedir ve sonuca herkes çok sevinir.

Pragya akşam vakti köprüde yürürken Surash’ın kendisine aldığı hediyeleri düşünür. Aynı şekilde yıldızların yön değiştirdiğini ve bu esnada edilen duaların kabul edileceğini söyleyen annesinin sözlerini hatırlayarak evleneceği kişinin onu çok sevmesini ister. O sırada köprünün korkulukları kırılır. Pragya aşağıya düşmektedir.

Abhi suya dalarak Pragya’yı kurtarır. Onu kucağına alıp sahile giderken seni çok seviyorum, benimle birlikte olmanı istiyorum, ölmene müsade etmeyeceğim diye konuşuyor. Pragya rüya gördüğünü düşünürken film çekildiğini anlıyor. Meğersem senaryo gereği Abhi bir kadını kurtaracak ve sevdiğini söyleyecektir. Tesadüfün bu kadarına da pes doğrusu. Pragya ile Abhi bu şekilde tanışır. Abhi milyonlarca hayranı olan rockstar.

Yönetmen Pragya’nın kendi elemanları olmadığını ve onun gerçekten düştüğünü söyler. Abhi onun intihar etmek istediğini düşünür. Bunun fırsata çeviren Abhi ve ekibi canlı yayınla bu olayı duyururlar. Olanları eve dönen Pragya ve ailesi izlemektedirler.

Bu arada büyük bir sürpriz daha yaşanmaktadır. Surash ile Pragya nişanlanacaklardır. Bunun için yüzük değişimleri yapılır ancak Surash çok tedirgin. Acaba ne olacak ? Surash neden korkuyor ? Soruların cevapları 4. Bölümde.