Amir Khan kimdir? Aamir Khan Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar kazandı?

Aamir Khan kimdir, Amir Khan Kim Milyoner Olmaz İster’de ne kadar kazandı sorularının cevabı merak ediliyor. Sevilen Hint oyuncu, yönetmen ve yapımcı Aamir Khan Türkiye’ye geldi. Türkiye’nin tanıtım yüzlerinden biri seçilen Bollywood'un dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Türk hayranlarının kendisini Atatürk Havalimanı'nda karşılamasıyla ilgili olarak da Khan, "Böyle yoğun bir karşılama görmek beni gerçekten duygulandırdı. Hayranlarımla daha çok vakit geçirmek isterdim ve vakit geçirmek için daha çok şey yapacağım" diye konuştu. Khan, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da katıldı. Aamir Khan başarılı kariyeri boyunca, Hint sinema tarihinin en etkileyici ve popüler aktörü olmuş ve dört Ulusal Film Ödülü ile yedi Filmfare Ödülü kazanmıştır. Birçok filme imza atmıştır. Aamir Khan Kim Milyoner Olmak İster’de hani soruda elendi? Ödülü Türkiye'deki hayır kurumlarına bağışlayacak olan Aamir Khan, ödülü Türkiye'deki hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

AAMİR KHAN KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE NE KADAR KAZANDI?

Ödülü Türkiye'deki hayır kurumlarına bağışlayacak olan Aamir Kahan, 125 bin liralık soruyu gördü, ancak cevaptan emin olamadığı için 60 bin liralık ödülü alarak yarışmadan ayrıldı.

İşte Aamir Khan'ın cevap veremediği soru ve şıkları:

Guinness Dünya Rekorlarına göre, yaşayan, "kelime dağarcığı en geniş kuş olan", muhabbet kuşu Oskar, toplam kaç kelime konuşabilmektedir?

A)

448

B)

348

C)

248

D)

148/Doğru Cevap

Ünlü oyuncu Khan, doğru cevabın "D" şıkkı olduğunu düşündüğünü ancak ödülü riske atmamak için çekilceğini söyledi. Tahmini doğru çıkan Khan, yarışmadan çekildiği için 125 bin lirayı alamadı.

AAMİR KHAN KİMDİR?

Aamir Khan başarılı kariyeri boyunca, Hint sinema tarihinin en etkileyici ve popüler aktörü olmuş ve dört Ulusal Film Ödülü ile yedi Filmfare Ödülü kazanmıştır. Bununla birlikte Hindistan Hükümeti tarafından 2003 yılında Padma Shri ve 2010 yılında Padma Bhushan olarak onurlandırılmıştır. 30 Kasım 2011 de UNICEF Ulusal Barış Elçisi seçilmiştir. Ayrıca 2014 yılında 2. Kez Barış Elçisi seçilmiştir.

Aamir Khan 14 Mart 1965; Mumbai, Maharashtra doğumludur. Hint oyuncu, yapımcı ve yönetmendir. Tam adı Mohammed Aamir Hussain Khan'dır.

Aamir Khan başarılı kariyeri boyunca, Hint sinema tarihinin en etkileyici ve popüler aktörü olmuş ve dört Ulusal Film Ödülü ile yedi Filmfare Ödülü kazanmıştır. Bununla birlikte Hindistan Hükümeti tarafından 2003 yılında Padma Shri ve 2010 yılında Padma Bhushan olarak onurlandırılmıştır. 30 Kasım 2011 de UNICEF Ulusal Barış Elçisi seçilmiştir. Ayrıca 2014 yılında 2. Kez Barış Elçisi seçilmiştir.

Sinema kariyerine çocuk yaşta amcası Nasir Hussain'in filmi Yaadon Ki Baaraat(1973) ile adım atan Khan, ilk uzun metrajlı filmi Holi (1984) ve arkasından trajik aşk filmi Qayamat Se Qayamat Tak(Kıyametten Kıyamete) (1988) ile başarısını kanıtlamıştır. Korku filmi olan Raakh (1989)'taki rolü ile Ulusal Film Ödülleri Juri Özel Ödülüne layık görülmüştür. 1990'lı yıllarda yaptığı romantik dram filmi Dil(1990), romans Raja Hindustani (1996) ve ona ilk Filmfare Ödüllerinde En İyi Oyuncu Ödülünü kazandıran dram filmi Sarfarosh(1999) ile Hint Sineması'na öncülük edeceğini kanıtlamıştır.Khan ayrıca Kanada-Hint ortak yapımı Earth (Toprak)(1998) filmindeki rolü ile takdir toplamıştır.

2001 yılında Khan, kendi adını taşıyan film prodüksiyon şirketini kurmuş (Aamir Khan Productions) ve yaptığı ilk filmi Lagaan (2001) ile Akademi Ödüllerinde En İyi Yabancı Dil Film kategorisine aday gösterilmiş ve Ulusal Film Ödüllerinde En Popüler Film ve Filmfare Ödüllerinde En İyi Aktör ve En İyi Film ödüllerini kazanmıştır. Dört yıl aradan sonra 2006 yılında yayınlanan filmleri Fanaa (Kayboluş) ve Rang De Basanti (Onu Sarıya Boya) filmlerindeki rolleri ile büyük beğeni toplamıştır.

Bir sonraki yıl yönetmenliğini yaptığı ve rol aldığı Taare Zameen Par (Her Çocuk Özeldir) filmindeki başarısı ile Filmfare Ödüllerinde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini almıştır. Khan'ın En büyük ticari başarısı aksiyon - dram filmi Ghajini(2008) ile gelmiş ve bunu komedi-dram filmi 3 idiots (3 Aptal) (2009), macera filmi Dhoom 3 (2013) ve hiciv(yerme) filmi PK (2014) ile Bollywood film tarihinde zirveye oturmuştur. Henüz çekimleri devam eden Dangalfilmi ise Aralık 2016'da vizyona girecektir.

Bununla birlikte yardımsever kimliği ile tanınan Aamir Khan, Hint toplumunda bazıları politik krize dönüşmüş çeşitli sosyal problemlere çözüm aramaktadır.Bu amaçla hazırladığı televizyon programı Satyamev Jayate (Doğru Her Zaman Kazanır) ile bu sosyal sorunlara çözüm aramaktadır. İlk evliliğini Reena Dutta ile 1986 yılında yapmış ve bu evliliğinden Junaid (oğlu) ve Ira(kızı) isimli iki çocuğu olmuştur. 2002 yılında boşanan Khan 2005 yılında Yönetmen Kiran Rao ile evlenmiş ve bu evliliğinden tüp bebek yolu ile Azad (oğlu) isimli çocuğu olmuştur.

FİLMLERİ

1973 - Yaadon Ki Baarat Karakter: Young Ratan

1974 - Madhosh Karakter:

1985 - Holi Karakter: Madan Sharma

1988 - Qayamat Se Qayamat Tak (Kıyametin Kıyameti) Karakter: Raj

1989 - Raakh (Küller) Karakter: Amir Hussein

1989 - Love Love Love (Gençler Severse) Karakter: Amit Verma

1990 - Deewana Mujh Sa Nahin (Kahır) Karakter: Ajay Sharma

1990 - Jawani Zindabad Karakter: Shashi Sharma

1990 - Tum Mere Ho (Sen Benimsim) Karakter: Shiva

1990 - Dil (Kalp) Karakter: Raja

1990 - Awwal Number (Bir Numara) Karakter: Sunny

1991 - Afsana Pyar Ka (Efsane Aşk) Karakter: Raj

1991 - Dil Hai Ke Manta Nahin (Kalp Anlamaz) Karakter: Raghu Jetley

1992 - Parampara (Gelenek) Karakter: Ranvir Prithvi Singh

1992 - Daulat Ki Jung Karakter: Rajesh Chaudhry

1992 - Isi Ka Naam Zindagi Karakter: Chhotu

1992 - Jo Jeeta Wohi Sikandar(Kral İskender Hep Kazanır) Karakter: Sanjaylal Sharma

1993 - Hum Hain Rahi Pyar Ke (Aşk Yolunun Gezegenleri) Karakter: Rahul Malhotra

1994 - Andaz Apna Apna (Herkesin Bir Tarzı Vardır) Karakter: Amar Manohar

1995 - Aatank Hi Aatank Karakter: Rohan

1995 - Baazi (Bahis) Karakter: Amar Damjee

1995 - Rangeela (Rengarenk) Karakter: Munna

1995 - Akele Hum Akele Tum (Ben Yalnızım Sen Yalnız) Karakter: Rohit Kumar

1996 - Raja Hindustani (Hindistan'ın Kral'ı) Karakter: Raja Hindustani

1997 - Ishq (Aşk) Karakter: Raja

1998 - Earth - 1947 (Toprak) Karakter: Dil Navaz

1998 - Ghulam (1998) (Köle) Karakter: Siddharth Marathe

1999 - Mann (Gönül) Karakter: Karan Dev Singh

1999 - Sarfarosh (Ülkem İçin) Karakter: Ajay Singh Rathod

2000 - Mela Karakter: Kishan Pyare

2001 - Dil Chahta Hai (Kalbin Arzusu) Karakter: Akash Malhotra

2001 - Lagaan (Vergi) Karakter: Bhuvan

2005 - The Rising: Ballad Mangal Pandey (İsyan:Mangal Pandey) Karakter: Mangal Pandey

2006 - Rang De Basanti (Bahar'ın Rengi/Onu Sarıya Boya) Karakter: Daljeet 'DJ' / Chandrashekhar Azad

2006 - Fanaa (Kayboluş) Karakter: Rehan Qadri

2007 - Taare Zameen Par (Yerdeki Yıldızlar/Her Çocuk Özeldir) Karakter:Ram Shankar Nikumbh

2008 - Ghajini Karakter:Sanjay Singhania / Sachin

2009 - 3 Idiots (3 Aptal) Karakter: 'Rancho' Shamaldas Chanchad

2009 - Luck By Chance (Misafir Oyuncu)

2010 - Dhobi Ghat (Mumbai Günlükleri) Karakter: Arun

2011 - Big In Bollywood (Belgesel - Misafir Oyuncu)

2011 - Delhi Belly (2011) (Misafir Oyuncu)

2012 - Talaash (Aranıyor) Karakter: Surjan Singh Shekhawat

2013 - Bombay Talkies (Misafir Oyuncu) Karakter: Aamir Khan(Kendisi)

2013 - Dhoom 3 (Kargaşa) Karakter: Sahir / Samar

2014 - PK Karakter: PK

2015 - Dil Dhadakne Do (Bırak Kalp Atsın) Karakter: Pluto(Seslendirme)

2016 - Dangal (2016) Karakter: Mahavir Singh Phogat

2017 - Secret Superstar (2017) Karakter:- (Yapım Aşamasında)

2018 - Thugs Of Hindostan (2018) Karakter:- (İmzaladı)