Anne 10. yeni bölüm fragmanı Star TV'de yayınlandı mı?

Anne 10. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Anne 10. yeni bölüm fragmanı ipuçları haberimizde. Star TV’de yayınlanan Anne son bölüm birçok önemli gelişmeye sahne oldu. Melek’in kaçırılmasıyla yıkılan Zeynep kolay pes etmedi. Yeni bölümde neler yaşanacağın cevabı Anne 10. yeni bölüm fragmanında yer alıyor. Anne 10. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izlenebilecek.

ANNE SON BÖLÜM ÖZETİ

Turna’nın okul önünde Şule tarafından apar topar götürülmesiyle Zeynep mahvolur; ancak yapabileceği fazla bir şey yoktur, ne de olsa Turna Şule’nin öz kızıdır. Turna’dan bir haber alabilmek için her yolu deneyen Zeynep, Ali’den Şule’yi bulmasını ister. Ali her yerde Şule’yi ararken Duru da onun peşine takılır.

Bir yandan Gamze’nin Mert’le yaşadığı sorunlarla ilgilenmeye çalışan Cahide bir yandan da Zeynep’in perişan haline üzülür, ancak Şule’nin Turna’yı geri almasının doğru olduğunu düşünmekte ve bu duruma içten içe sevinmektedir.

Şule kızıyla eski mutlu günlerine dönmek için uğraşır. Ancak Turna yaşadığı olayın etkisiyle içine kapanır ve Şule ile tek kelime konuşmaz. Bu arada Cengiz de Turna’nın gelişiyle iyice gerilir, çocuğa eziyet etmekten geri durmaz. Ortalığın toz duman olmasını fırsat bilen Rıfat ise Zeynep’ten para sızdırmaya başlar. Turna’dan haber alabilmek için yanıp tutuşan Zeynep bu tuzağa düşer.

Tüm bunlar olurken Şule’nin çalıştığı pavyonu bulan Gönül onun karşısına çıkar. Bu beklenmedik misafire tepkili davranan Şule ise onun sözleriyle allak bullak olur. Sonunda yaşadıklarına ve kızının uzaklığına dayanamaz, Turna’yı da alıp Zeynep’i şikâyet etmek üzere karakola gider. Orada onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

ANNE DİZİSİ KONUSU

Melek, kendi küçük dünyasında her an mutluluk bulan ve hayallerle yaşayan küçük bir kız çocuğudur. Geçici bir süre Melek’in okulunda öğretmenliğe başlayan Zeynep ile yolları kesişir. Şule için kızı Melek adeta yüktür ona. Sevgilisi Cengiz’e olan tutkusu yüzünden, onun kızı Melek’e yaptığı eziyetlere ses çıkarmaz. Bu durum Zeynep öğretmen tarafından dikkatlerden kaçmaz. Zeynep öğretmen geçici süre başladığı okuldaki bir öğretmenle Melek’in bu durumunu takip etmek ister. Cengiz ile Şule için zor anlar kapıyı çalacaktır.

Diğer yandan İstanbul’dan gelen düğün davetiyesi Zeynep’i fena halde gerecektir. Zeynep’in yeniden ailesiyle ilgili alacağı karar ilişkilerini gözden geçirmelerine neden olur. Melek’e çoğu zaman sokaklar evden daha güvenli olur. Ancak tavşanıyla bir akşam vakti gezdiği gün başına geleceklerden haberi dahi yoktur.

Üniversiteye yapmış olduğu başvuru sonucu olumlu yanıt alan Zeynep, artık ideallerindeki işi yapacaktır. Fakat planlardan değil başa geleceklerden ibaret bir hayatın olduğunu anlayacaktır. Talihsiz bir olayla gece yarısı yolları ve hayatları kesişen Zeynep öğretmen ile Melek, dönüşü asla olmayacak bir yola baş koyarlar. Tehlikeli bu macerada sonunun ne olacağını bilmeyen ikili başlarına neler geleceğinden haberdar değildir.