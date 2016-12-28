Anne 11. yeni bölüm fragmanı Star TV'de yayınlandı mı?

Farklı konusuyla salı akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başaran Anne son bölümüyle yine ekrana damgasını vurdu. Annne dizisinin yayınlanan son bölümünde, Turna suskunluğunu bozmuş ve Şule'ye karşı mutluluk oyunu oynamaya başlamıştı. Turna'yı sonunda görmeyi başaran Zeynep bu durumun farkına varmış ve acısına bir kat daha acı eklenmişti. Cengiz'in istediği parayı bulan Zeynep dizinin son sahnesinde Şule ve Cengiz'in kaldığı eve gitmiş gördüğü manzara karşısında donup kalmıştı. Gözleri Turna'yı aramış fakat orada olmadığını fark etmişti. Peki, Turna nerede? Turna'nın başına ne geldi? Anne dizisinin 03 Ocak 2017 Salı akşamı yayınlanacak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı an haberimizden ve aşağıdaki linki tıklayarak izleyebileceksiniz.

ANNE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Turna, suskunluğunu bozuyor!

Zeynep'in başının belaya girmesini istemeyen Turna, suskunluğuna son verip Şule ile mutluluk oyunu oynamaya başlar. Cengiz, Zeynep'in karşısına çıkarak, Turna konusunda bundan sonra tek muhatabın kendisi olduğunu söyler. Şule'nin Turna'yı pavyona götürmesi pavyon patronunu sinirlendirir. Bu esnada Turna'yı sormak üzere çocuk bürodan amir de pavyona gelmiştir. Polisin gelmesi pavyon müşterisini kaçırır. Patron bu zararı Cengiz'in ödemesini ister. Cengiz'in ertesi güne kadar parayı hazır etmesi gereklidir. Cengiz, bu durumu fırsata çevirerek Zeynep'ten büyük bir meblağ ister. Turna'ya düzgün bir hayat kurmak için bu parayı kullanacakları bahanesini kullanır. Zeynep parayı bulmak için büyük bir mücadeleye girişir. Gönül para konusunda Zeynep'e yardımcı olmak ister. Zeynep Gönül'deki paranın kaynağını öğrenince şok olur ve büyük tepki gösterir. Sonunda kız kardeşlerinin yardımıyla, Cahide'yi kızdıracak bir yöntemle parayı bulur. Ancak Zeynep buluşma yerine geldiğinde Cengiz yoktur. Rıfat'ın evine giden Zeynep'i orada büyük bir sürpriz beklemektedir.