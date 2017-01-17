Anne 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Star TV

Anne 12. yeni bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Star TV’nin sevilen dizisi Anne yine heyecan dolu bir son bölüm ile ekranlara geldi. Anne son bölüm ardından Anne 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Anne son bölümde, Zeynep Anne için üzülen Gönül, kocasını neden öldürmek zorunda kaldığını ona anlattı mı? Yeni bölüm fragmanı ise gelecek bölümde yaşanacaklara dair ipuçları verecek. Anne yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izlenebilecek.

ANNE SON BÖLÜM ÖZETİ

Anne son bölümde, Rıfat'ın evinde yaşanan silahlı saldırıyı haber alan ekipler olay yerine varmıştır. Cinayeti kimin gerçekleştirdiği üzerine araştırmalara başlayan Sinan komiser bir yandan da Turna için kayıp ilanı çıkartır. Çünkü küçük kız olay anından beri ortalıkta yoktur.

Cahide, kızlarının kendisinden habersiz, Zeynep'e yardım etmek için Sapanca'daki evi satmış olmalarına çok kızgındır. Onları cezalandırmak için kredi kartlarını ve araba anahtarlarını ellerinden alır.

Oğlunun ölümü konusunda Gönül'le hesaplaşmaya gelmiş olan Zeynep Anne, hiçbir şey yemeden içmeden Gönül'ün dükkanında oturmaya devam eder. Zeynep Anne için üzülen Gönül, kocasını neden öldürmek zorunda kaldığını ona anlatacak mıdır?

Sinan komiseri tanıyan Ali, haber yapma gerekçesiyle olayla ilgili ondan bilgi edinmeye çalışır. Öğrendiklerini Zeynep'e aktarır. Polisin, Rıfat'ın evine gittiğine dair bir ipucu bulmasından endişe eden Zeynep, hayatıyla ilgili büyük bir karar verir. Gönül bu kararında Zeynep’e yardımcı olmak ister. Zeynep her şeye rağmen bu teklifi kabul edecek midir? Bu esnada polis bir yandan her yerde Turna'yı aramakta, diğer yandan saldırı olayına karışan kişilerin telefon kayıtlarını incelemektedir.