Anne 13. yeni bölüm fragmaný son bölümün ardýndan Star TV'de yayýnlandý mý?

Konusuyla herkesi etkileyen Anne dizisi son bölümüyle Star TV ekranlarýnda yayýnlandý. Dizinin takipçileri þimdi 31 Ocak Salý akþamý ekrana gelecek olan 13. yeni bölümün fragmanýnýn yayýnlanýp yayýnlanmadýðýný merak ediyor. Son bölüme, Zeynep ve Turna'nýn yakalanma riski damgasýný vurdu. Gazetelerde çýkan kayýp ilanýný gören Zeynep ne yapacaðýný bilemez halde sýðýnacak bir liman aramaya baþladý. Turna'nýn üzerine çýktýðý tabureden düþerek kolunu sakatlamasý sonrasý gittikleri hastanede Þule'ye yakalanmalarýyla iþler iyice karýþtý. Komiser Sinan da Turna'nýn Melek olduðunu anlamasý ve Zeynep için arama ve tutuklama kararý çýkarttýrmasýyla gelecek bölüm daha heyecanlý bir bekleyiþe neden oldu. Anne dizisinin 13. yeni bölüm fragmaný henüz yayýnlanmadý. Fragman yayýnlanýr yayýnlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

ANNE DÝZÝSÝ SON BÖLÜMDE NELER YAÞANDI?

Zeynep ve Turna kaçabilecek mi?

Komiser Sinan’ýn Cahide’nin evinde Zeynep’i aramasý tüm ailede þok etkisi yaratmýþtýr. Cahide, Zeynep’i evlatlýktan çýkarmak zorunda kalýþýnýn üzüntüsüyle sarsýlýrken kapýya polislerin gelmesiyle bir kez daha yýkýlýr. Zeynep’i ise bekleyen büyük bir sorun vardýr artýk...

Anne sevgisini ve sýcaklýðýný Zeynep’te bulan Turna, son yaþananlardan sonra ona iyice baðlanmýþtýr. Minik kalbi, polislerin Zeynep’i tutuklama ihtimaliyle endiþe içindedir. Ondan bir dakika bile ayrýlmak istemez. Zeynep kýzýnýn haline kahrolur. Üstelik tehlike artýk enselerindedir. Turna’yý da alýp yurtdýþýna gitme planýný hýzlandýrmaya karar verir. Zeynep’e yardýmcý olmak için elinden geleni yapan Ali ise eskiden tanýdýðý olan komiser Sinan ile görüþür ve ondan geliþmeler hakkýnda bilgi alýr.

Öte yandan acýlý bir kadýn olan Zeynep Anne, Zeynep’in torunu olup olmadýðýný öðrenebilmek için Gönül’e baský yapar. Gönül ondan gerçeði gizlemeye mecburdur. Bir yandan da ne pahasýna olursa olsun Zeynep’e kaçýþ planýnda yardýmcý olmaktadýr.

Þule yoðun bakýmda tedavi gören ve hala hayati riski atlatamamýþ olan Cengiz’in baþýnda nöbet beklerken çokça üzgündür. Üstelik ne gidecek bir yeri ne de karnýný doyuracak parasý vardýr. Hem aç hem de evsizdir. Çareyi yine ona dostça yaklaþan Gönül’e gitmekte bulur. Ancak bu kez onu hiç ummadýðý bir halde bulacaktýr.

Gamze’nin Mert’ten ayrýldýðýný haber alan kayýnvalidesi soluðu Cahide’nin evinde alýr. Ne olursa olsun bu saatten sonra bu iþten geri dönüþ olmamasý gerektiðini Cahide’ye anlatýr. Ýlk baþta kýzýnýn haklý olduðunu düþünen ve bu ayrýlýðý destekleyen Cahide, Gamze’yle ilgili þüphelerinden sonra dünürü ile birlikte hareket etmeye karar verir. Gençler iki ailenin ýsrarý ile bir araya gelir. Gamze bu buluþmada büyük bir þok yaþar çünkü Mert’in yerine getirilmesi zor bir isteði vardýr.

Turna’nýn baþýna gelenler Zeynep’in kaçýþ planýný geciktirecek mi? Yoksa ikisi onlarý bir daha kimsenin bulamayacaðý uzak diyarlara gidebilecekler mi? Sinan komiserin Zeynep ile ilgili bulduklarý onu tutuklamasýna yetecek mi? Turna’yý götürmek zorunda kaldýklarý yerde Gönül ve Zeynep’i bekleyen kötü sürpriz ne?