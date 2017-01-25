Anne 13. yeni bölüm fragmanı Star TV'de yayınlandı mı?

Konusuyla herkesi etkileyen Anne dizisi son bölümüyle Star TV ekranlarında yayınlandı. Dizinin takipçileri şimdi 31 Ocak Salı akşamı ekrana gelecek olan 13. yeni bölümün fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Son bölüme, Zeynep ve Turna'nın yakalanma riski damgasını vurdu. Gazetelerde çıkan kayıp ilanını gören Zeynep ne yapacağını bilemez halde sığınacak bir liman aramaya başladı. Turna'nın üzerine çıktığı tabureden düşerek kolunu sakatlaması sonrası gittikleri hastanede Şule'ye yakalanmalarıyla işler iyice karıştı. Komiser Sinan da Turna'nın Melek olduğunu anlaması ve Zeynep için arama ve tutuklama kararı çıkarttırmasıyla gelecek bölüm daha heyecanlı bir bekleyişe neden oldu. Anne dizisinin 13. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

ANNE DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zeynep ve Turna kaçabilecek mi?

Komiser Sinan’ın Cahide’nin evinde Zeynep’i araması tüm ailede şok etkisi yaratmıştır. Cahide, Zeynep’i evlatlıktan çıkarmak zorunda kalışının üzüntüsüyle sarsılırken kapıya polislerin gelmesiyle bir kez daha yıkılır. Zeynep’i ise bekleyen büyük bir sorun vardır artık...

Anne sevgisini ve sıcaklığını Zeynep’te bulan Turna, son yaşananlardan sonra ona iyice bağlanmıştır. Minik kalbi, polislerin Zeynep’i tutuklama ihtimaliyle endişe içindedir. Ondan bir dakika bile ayrılmak istemez. Zeynep kızının haline kahrolur. Üstelik tehlike artık enselerindedir. Turna’yı da alıp yurtdışına gitme planını hızlandırmaya karar verir. Zeynep’e yardımcı olmak için elinden geleni yapan Ali ise eskiden tanıdığı olan komiser Sinan ile görüşür ve ondan gelişmeler hakkında bilgi alır.

Öte yandan acılı bir kadın olan Zeynep Anne, Zeynep’in torunu olup olmadığını öğrenebilmek için Gönül’e baskı yapar. Gönül ondan gerçeği gizlemeye mecburdur. Bir yandan da ne pahasına olursa olsun Zeynep’e kaçış planında yardımcı olmaktadır.

Şule yoğun bakımda tedavi gören ve hala hayati riski atlatamamış olan Cengiz’in başında nöbet beklerken çokça üzgündür. Üstelik ne gidecek bir yeri ne de karnını doyuracak parası vardır. Hem aç hem de evsizdir. Çareyi yine ona dostça yaklaşan Gönül’e gitmekte bulur. Ancak bu kez onu hiç ummadığı bir halde bulacaktır.

Gamze’nin Mert’ten ayrıldığını haber alan kayınvalidesi soluğu Cahide’nin evinde alır. Ne olursa olsun bu saatten sonra bu işten geri dönüş olmaması gerektiğini Cahide’ye anlatır. İlk başta kızının haklı olduğunu düşünen ve bu ayrılığı destekleyen Cahide, Gamze’yle ilgili şüphelerinden sonra dünürü ile birlikte hareket etmeye karar verir. Gençler iki ailenin ısrarı ile bir araya gelir. Gamze bu buluşmada büyük bir şok yaşar çünkü Mert’in yerine getirilmesi zor bir isteği vardır.

Turna’nın başına gelenler Zeynep’in kaçış planını geciktirecek mi? Yoksa ikisi onları bir daha kimsenin bulamayacağı uzak diyarlara gidebilecekler mi? Sinan komiserin Zeynep ile ilgili buldukları onu tutuklamasına yetecek mi? Turna’yı götürmek zorunda kaldıkları yerde Gönül ve Zeynep’i bekleyen kötü sürpriz ne?