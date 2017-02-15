Anne 16. yeni bölüm fragmanı Star TV’de Anne son bölüm izle

Anne 16. yeni bölüm fragmanı dizinin sevenleri tarafından merakla bekleniyor. Anne son bölüme, Turna’nın yetimhaneye düşmesi ve Zeynep’in hapisten çıkmasıyla aldığı kararlar damga vurdu. Anne son bölümde, Turna, Zeynep’in hapisten çıktığını öğrenince aldığı kararlar herkesi şaşırttı.Anne 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlanır yayınlanmaz sayfamızdan izlenebilecek.

ANNE SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep hapisteyken Turna onu ziyarete gelmiş, küçük çaplı bir kriz yaşanmıştır. Hapishaneye gelen komiser Sinan Turna’yla konuşmuş, başına gelenleri bir de kendisine anlatmasını istemiştir. Turna’nın ağzından Şule’nin onu çöpe attığını duyunca Şule’yi de sorguya alır ve ifadesini çelişkili bulduğundan Turna’nın koruma altına alınıp çocuk esirgeme kuruma yollanmasına karar verir.

Cahide kızının özgürlüğüne kavuşabilmesi için her şeyi yapmaya kararlıdır. Önce Cengiz’le konuşup Şule’den şikayetini geri çekmesini ister, sonra da içi yana yana Turna’yı gizlice yetimhanede ziyaret eder.

Zeynep’in mahkeme günü büyük gündür. Herkesin yüreği ağzındadır. Acaba karar ne olacak, Zeynep özgürlüğüne mi kavuşacak yoksa çocuk kaçırma suçundan ağır bir ceza mı alacaktır?

Cahide’yle anlaşıp şikayetini geri çekmesi için kendisine baskı yapan Cengiz’e, Şule bir şart ileri sürer. Acaba Cengiz bu şartı kabul edecek midir?

Gönül’ün ise hastalığı ilerlemiştir ancak tedaviyi reddetmektedir. Cahide bunu öğrenir ve kendisi için çok zor olsa da bunu Zeynep’e söyler. Zeynep yıllardır öfke duyduğu Gönül’ü bu kararından vazgeçirebilecek midir?

Turna yetimhanede yaşıtlarıyla birlikte olduğu için mutlu görünmektedir, ancak aklı fikri Zeynep’tedir. Onun hapishaneden çıktığını öğrenince kendince bir plan yapacak ve bu plan herkesi şaşkınlığa sürükleyecektir.