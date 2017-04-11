Anne 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölüm Star TV'de

Anne 24. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından Star TV’de yayınlandı mı? Salı akşamlarının sevilen dizisi Anne son bölüm seyirciler tarafından beğeniyle izlendi. Anne son bölümde eynep, Sinan ve Cahide Turna konusunu konuşurken içeri daldı. Ancak ikili sözü geçiştirerek, kulak misafiri olduğu sözlerden şüphelenen Zeynep’e yakalanmaktan kurtuldu. Cansu Dere, Beren Gökyıldız, Vahide Perçin, Gülenay Kalkan, Gonca Vuslateri, Berkay Ateş, Can Nergis, Alize Gördüm, Ahsen Eroğlu ve Serhat Teoman’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Anne dizisinin 18 Nisan 2017 Salı ekrana gelecek olan 24. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Merakla beklenen fragman yayınlandığı an buradan izleyebileceksiniz.

ANNE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sinan ve Cahide yakalanacak mı?

Zeynep, Sinan ve Cahide Turna konusunu konuşurken içeri dalar. Ancak ikili sözü geçiştirerek, kulak misafiri olduğu sözlerden şüphelenen Zeynep’e yakalanmaktan kurtulur. Ama Sinan Zeynep’e daha fazla yalan söylemek istememektedir. Cahide ise onu susması için ikna etmeye niyetlidir.

Zeynep’i Zeliş’le gören Turna ise hayalkırıklığı içinde kendini Hasan’a ablalık ederek avutur. Neşeyle gelen Şule ve Cengiz’in hallerine anlam veremeyen Turna Şule’nin şarkıcılık yapacağını öğrenir. Zeynep’le konuşması için Sinan’a Turna’nın yaşadığını söyleyen Gönül’ün içi rahat değilse de beklemeye karar verir. Ama bu sırada elini Turna’nın üzerinden çekmemeye kararlıdır.

Gönül, Turna’nın karşısında!

Şule ve Cengiz çıkınca yine kardeşiyle perişan kalan Turna’ya yardım getiren Gönül, küçük kıza görünmeden gidecekken şahit oldukları yüreğini parçalar. Sabrı taşan Gönül dayanamayıp Turna’nın karşısına çıkar. Turna ve Sakar Teyze kavuşurlar. Zeliş’e verdiği sözü tutmayı başaran Zeynep ise Gönül’ün bu ortadan kayboluşlarından ve gizemli hallerinden şüphelenmeye başlamıştır.

Şule ve Cengiz, pavyona benzemeyen bu hayata alışmaya çalışırken, Şule’nin patronu Haydar’ın gözü de ikilinin üstündedir. Özellikle Cengiz, geçmiş alışkanlıklarını kolay terk edemeyeceğe benzemektedir.

Gamze’nin hayatına beklenmedik biri ilk adımı atarken Duru cephesinde mutsuzluk hakimdir. Evlenme teklifini reddeden Ali’yle kavga eden Duru kendini kaybetmek üzeredir. Her şeyden habersiz Zeynep’i aklından çıkaramayan Sinan ise büyük bir ikilemin içinde karısına doğruyu söylemek için kıvranmaktadır. Nihayet Zeynep’le konuşmaya karar verir.

Ancak Sinan’ın gerçeği açıklama planı çok acı bir haberle bozulacak, tüm aile bu gelişmeyle sarsılacaktır. Yaşananların ardından öfkeli gözler Ali’ye çevrilir. Bu hengame Zeynep’in Turna gerçeğini öğrenmesine de engel olur.

Zeynep gerçeğe yaklaşıyor!

Nihayet Gönül’ün gizli bir konuşmasına şahit olan Zeynep ise onun sır sakladığından emin olur ve gizlice peşine takılır. Gönül’ü takip eden Zeynep’i gittiği bu yerde hayatının en büyük sürprizi beklemektedir. Yoksa Zeynep gerçeği Sinan ya da başkası söyleyemeden, kendi gözleriyle mi görecektir.