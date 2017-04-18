Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DİZİ

  1. Haberler
  2. Dizi

Anne 25. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? Son bölüm Star TV’de

Star TV’nin sevilen dizisi Anne 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Anne son bölüm nefes kesti ve Zeynep’in bir daha uyanamama ihtimaline karşı, üzülmesin diye kendisinden uzaklaştırdığı Turna, tekrar Şule ve Cengiz’in arasına döndü. Geçen sürede tek başına, boynu bükük kalan Turna bu tekinsiz çiftin yanında neler yaşadı? İşte, Anne son bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Anne son bölüm nefes kesen sahnelere imza atarken, Anne 25. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Anne son bölümde, Zeynep’in bir daha uyanamama ihtimaline karşı, üzülmesin diye kendisinden uzaklaştırdığı Turna, tekrar Şule ve Cengiz’in arasına döndü. Geçen sürede tek başına, boynu bükük kalan Turna bu tekinsiz çiftin yanında neler yaşadı? Anne 25. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın cuma akşamı yayınlanması bekleniyor. Fragman yayınlandığı zaman bu sayfadan izlenebilecek.

ANNE SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep’in bir daha uyanamama ihtimaline karşı, üzülmesin diye kendisinden uzaklaştırdığı Turna, tekrar Şule ve Cengiz’in arasına döndü. Geçen sürede tek başına, boynu bükük kalan Turna bu tekinsiz çiftin yanında neler yaşadı?

Bu zamana kadar hayatını Turna’ya adayan Zeynep, gönlünün kapılarını herkese karşı kapatmıştı. Zeynep, Sinan komiserle nasıl evlendi?

Ali’yi Duru’ya iten neydi?

Gözü Zeynep’ten başka kimseyi görmeyen Ali, kendisine deli gibi aşık olan Duru’yla ilişki yaşamaya başladı. İmkansızmış gibi görünen bu birlikteliğe Ali nasıl ikna oldu?

Cengiz ve Şule’nin geçim kaynağı pavyonlardı. Fakat Şule’nin hamilelik süreci ilerledikçe çalışması imkansız hale geldi. Cengiz mecburen iş hayatına atılmak zorunda kaldı. Bunca zaman Şule’nin sırtından geçinmiş, kolay paraya alışmış olan Cengiz’in karanlık işlere bulaşması çok sürmedi. Başına sardığı belalar Turna dahil bütün ailenin kaderini nasıl etkiledi?

 

ANNE SON BÖLÜM İZLE STAR TV

 

Kimler Zeynep’i Turna’nın öldüğüne inandırdı?

Bunca zaman Zeynep’in kendisini arayıp sormamasına fena halde bozulan Turna, Zeynep’i hayatından tamamen çıkarmıştı. Zeynep ise kendine yeni yeni bir hayat kurarken öldü bildiği Turna’yla karşı karşıya geldi. Böylece ortaya çıkan büyük yalan nasıl inşa edildi? Bu yalanı Zeynep’ten kimler, nasıl sakladı?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: 2018'de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz, olağanüstü kongre söz konusu değil

Başbakan Yıldırım: 2018'de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz, olağanüstü kongre söz konusu değil

Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

Acımasız vahşi doğa

Acımasız vahşi doğa

2. Dünya Savaşı sırasında çekilen nadir renkli fotoğraflar

2. Dünya Savaşı sırasında çekilen nadir renkli fotoğraflar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA