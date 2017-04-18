Anne 25. yeni bölüm fragmanı son bölüm Star TV’de

Anne son bölüm nefes kesen sahnelere imza atarken, Anne 25. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Anne son bölümde, Zeynep’in bir daha uyanamama ihtimaline karşı, üzülmesin diye kendisinden uzaklaştırdığı Turna, tekrar Şule ve Cengiz’in arasına döndü. Geçen sürede tek başına, boynu bükük kalan Turna bu tekinsiz çiftin yanında neler yaşadı? Anne 25. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlandığı zaman bu sayfadan izlenebilecek.

ANNE SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep’in bir daha uyanamama ihtimaline karşı, üzülmesin diye kendisinden uzaklaştırdığı Turna, tekrar Şule ve Cengiz’in arasına döndü. Geçen sürede tek başına, boynu bükük kalan Turna bu tekinsiz çiftin yanında neler yaşadı?

Bu zamana kadar hayatını Turna’ya adayan Zeynep, gönlünün kapılarını herkese karşı kapatmıştı. Zeynep, Sinan komiserle nasıl evlendi?

Ali’yi Duru’ya iten neydi?

Gözü Zeynep’ten başka kimseyi görmeyen Ali, kendisine deli gibi aşık olan Duru’yla ilişki yaşamaya başladı. İmkansızmış gibi görünen bu birlikteliğe Ali nasıl ikna oldu?

Cengiz ve Şule’nin geçim kaynağı pavyonlardı. Fakat Şule’nin hamilelik süreci ilerledikçe çalışması imkansız hale geldi. Cengiz mecburen iş hayatına atılmak zorunda kaldı. Bunca zaman Şule’nin sırtından geçinmiş, kolay paraya alışmış olan Cengiz’in karanlık işlere bulaşması çok sürmedi. Başına sardığı belalar Turna dahil bütün ailenin kaderini nasıl etkiledi?

Kimler Zeynep’i Turna’nın öldüğüne inandırdı?

Bunca zaman Zeynep’in kendisini arayıp sormamasına fena halde bozulan Turna, Zeynep’i hayatından tamamen çıkarmıştı. Zeynep ise kendine yeni yeni bir hayat kurarken öldü bildiği Turna’yla karşı karşıya geldi. Böylece ortaya çıkan büyük yalan nasıl inşa edildi? Bu yalanı Zeynep’ten kimler, nasıl sakladı?