Anne dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Konusuyla herkesin dikkatini çeken Anne dizisi bu akşam Star TV'de ekrana gelmeyecek. Dizinin yayın saati olan 20.00'de Cehennem Melekleri adlı yabancı film yayınlanacak. Saat 22.00'de ise Anne dizisinin tekrar bölümü ekrana gelecek. Cevabı merak edilen soru ise bu akşam Anne dizisi neden yayınlanmıyor? oldu. Bu sorunun cevabını şöyle verebiliriz: Yeni yılın ilk haftasında diziler ve yapımlar, reklam fiyatlarının belirlenmesi ve kanal yöneticileriyle reklam verenler arasında yeni anlaşmalar yapılması sebebiyle ekrana gelmiyor. Anne dizisi 11. yeni bölümüyle 10 Ocak Salı akşamı Star TV'de ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı.

ANNE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Turna, suskunluğunu bozuyor!

Zeynep'in başının belaya girmesini istemeyen Turna, suskunluğuna son verip Şule ile mutluluk oyunu oynamaya başlar. Cengiz, Zeynep'in karşısına çıkarak, Turna konusunda bundan sonra tek muhatabın kendisi olduğunu söyler. Şule'nin Turna'yı pavyona götürmesi pavyon patronunu sinirlendirir. Bu esnada Turna'yı sormak üzere çocuk bürodan amir de pavyona gelmiştir. Polisin gelmesi pavyon müşterisini kaçırır. Patron bu zararı Cengiz'in ödemesini ister. Cengiz'in ertesi güne kadar parayı hazır etmesi gereklidir. Cengiz, bu durumu fırsata çevirerek Zeynep'ten büyük bir meblağ ister. Turna'ya düzgün bir hayat kurmak için bu parayı kullanacakları bahanesini kullanır. Zeynep parayı bulmak için büyük bir mücadeleye girişir. Gönül para konusunda Zeynep'e yardımcı olmak ister. Zeynep Gönül'deki paranın kaynağını öğrenince şok olur ve büyük tepki gösterir. Sonunda kız kardeşlerinin yardımıyla, Cahide'yi kızdıracak bir yöntemle parayı bulur. Ancak Zeynep buluşma yerine geldiğinde Cengiz yoktur. Rıfat'ın evine giden Zeynep'i orada büyük bir sürpriz beklemektedir.